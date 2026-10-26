Большой долг и никакого контакта: что происходит между Джиганом и Оксаной Самойловой на фоне судебных разбирательств

Джиган и Оксана Самойлова Фото: Даниил ОПАРИН.

26 октября в Савеловском районном суде состоялась беседа по делу об ограничении в родительских правах Джигана. Интересы Оксаны Самойловой представляли Марина Дубровская и Ирина Кузнецова. Заседание прошло в закрытом формате. Впрочем, адвокаты Самойловой все же сообщили, что поддерживают требования в полном объеме.

«Мы просим ограничить в родительских правах и определить место жительства детей до решения суда с матерью», — сообщила журналистам Марина Дубровская.

При этом адвокат отметила, что лишать бывшего мужа-дебошира родительских прав звёздная блогерша не планирует. Отныне рэпер сможет видеть наследников только с разрешения их матери, будучи в трезвом и адекватном состоянии. В настоящее время Денис приостановил музыкальную деятельность и находится на реабилитации в элитном центре в Израиле.

«Оксана пошла по пути ограничения. Значит, возможно предположить, что Джигана потом можно будет восстановить в родительских правах, если это будет безопасно для детей», — добавила Дубровская.

Марина Дубровская и Ирина Кузнецова Фото: Предоставлено "КП".

Также представители Самойловой озвучили сумму задолженности рэпера по алиментам.

«Алименты взыскиваются уже через судебных приставов. Подписано алиментное соглашение. Соотвественно, это вообще отдельный вопрос и процесс. Приставы уже работают. Возбуждено исполнительное производство. Сейчас насчитана задолженность — порядка 1,7 млн рублей. В конце месяца у нас планируется прием у приставов. После этого приема будет понятно, какие меры принял пристав, что там в деле, какие аресты и ограничения. И мы будем работать над тем, чтобы задолженность была верно рассчитана», — сообщила Ирина Кузнецова.

На вопрос — общается ли Денис с бывшей супругой, адвокаты ответили, что никакой связи между ними не было. А вот на счёт того, контактирует ли он с детьми — ничего неизвестно.

Напомним, что 38-летняя Самойлова подала на развод с 41-летним Джиганом в октябре прошлого года. У пары четверо детей —15-летняя Ариела, 12-летняя Лея, 9-летняя Майя и 6-летний Давид. Много лет Оксана скрывала, что певец страдает от зависимости от запрещенных препаратов. По словам многодетной мамы, Джиган впадает в измененное состояние и теряет связь с реальностью.

Так, в июле 2026 года на протяжении десяти часов Устименко-Вейнштейн, одетый в стиле Рэмбо и вооруженный гражданским карабином «Сайга 9», удерживал персонал в заложниках и даже стрелял по охраннику. Все это происходило на глазах у испуганных детей. Самойловой пришлось экстренно вылетать из Италии, куда ее пригласили на Неделю моды, в Россию. Позже выяснилось, что несколько лет назад певец угрожал пистолетом и самой Оксане, а также стрелял по стенам. В это время в доме так же находились дети…

Однако 26 октября стало известно, что блогерша отказалась писать заявление на бывшего супруга, потому что очень его боится. Охранник, в которого Денис стрелял, так же не явился на допрос. А вот дом Джигана, где он держал персонал в заложниках, приставы арестовали за неуплату по алиментам.

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