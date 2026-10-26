В семье Алисы Тепляковой пополнение: ее мать родила десятого ребенка

В семействе Тепляковых появился десятый ребенок. Фото: кадр из видео / НТВ

Впечатляющую новость сообщил глава семейства Евгений Тепляков в семейном рутуб-канале “Учимся с Алисой”.

“Друзья, представляем вам Градоша. Тадададам! Грррадош! Заводим новых Алис!”, - объявил он в своем привычном стиле, держа на руках новорожденного кроху, даже показал его лицо крупным планом. Судя по больничному фону, съемка велась в палате роддома. Дата - 23 октября.

Евгений Тепляков показал своего десятого ребенка. Фото: кадр из видео / “Учимся с Алисой”

Тепляковы, напомним, прославились в 2021-м, когда их старшая дочь Алиса в девять лет поступила в МГУ на факультет психологии. На тот момент у юной студентки было четверо братьев и две сестры. Все погодки, и все - с необычными именами: Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей.

- Необычные? - удивлялась мама малышей Наталия Теплякова, когда мы ее спросили, почему так детей называют. - Зайдите в любую московскую школу! Хеймдалль (имя скандинавского бога, сына Одина. - Ред.) и Терра (в переводе - земля) вообще родились в КНР (супруги несколько лет прожили в Китае). Для другой страны Хеймдалль - самое обычное имя иностранца. Айлунг и Фейлунг - китайские имена, “дракон любви" и "летящий дракон". Лейя означает голубоглазая, древнееврейское имя.

Потом добавились Сулейман и Альрик Финист Орион. Тройное имя девятого малыша Тепляковых выглядело самым эксклюзивным. Родители не объясняли, какой смысл вложен, но, по информации из интернета, немецкое Альрик означает “благородный” или “правитель всех”. Финист — искаженное греческое “феникс”, а Феникс, как мы знаем из мифологии и книжек про Гарри Поттера, волшебная птица, возрождающаяся из пепла. Орион — имя великана-охотника из греческой мифологии и название созвездия. Вот такой дивный набор.

А Градош что означает? По версии ИИ, это старославянское имя, которое может восходить к “град” (город). Сохранилось преимущественно в виде фамилии.

Тепляковы с дочкой Алисой. Фото:кадр из видео / "Россия"

Евгений давно говорил, что они с Наталией планируют не меньше десятерых детишек родить. И своему плану супруги исправно следуют.

Всех ребятишек Тепляковы (у обоих по два высших) учат по авторской ускоренной методике отца дома. Чуть ли не с пеленок дети начинают читать-считать, в семь лет оканчивают 9 классов, в 8 - 11-летку и сдают ЕГЭ. Потом поступают в вузы.

Помимо радости быть родителями многодетные семьи получают ряд льгот, пособий и выплат. Для Тепляковых, где только у папы есть официальная зарплата воспитателя семейного детского сада “Журавушка”, а мама постоянно в декрете, господдержка - серьезное подспорье. Два года назад Тепляковы также получили 26,6 миллионов рублей на новое жилье и купили 4-комнатную квартиру площадью 100,6 кв. м.

С рождением десятого ребенка у семьи становится еще больше выплат и разных привилегий. В Москве, к примеру, по информации официального портала mos.ru, есть ежемесячная компенсационная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка (до 23 лет для студентов, обучающихся очно) в размере 2226 рублей, ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи (15 мая) — 29 651 рубль на всех и ко Дню знаний — 44 473 рубля на семью.

Дети Тепляковых с дипломами. Фото: кадр из видео / “Учимся с Алисой”

Кроме того, женщина, родившая десятерых детей, претендует на звание “Мать-героиня”, а при присвоении звания ей выплачивают 1 миллион рублей. Впрочем, 41-летняя Наталия Теплякова может стать “Матерью-героиней” не раньше, чем Градошу исполнится 1 год - таковы условия.

Евгений точно будет рад и счастлив, если жена получит почетное звание. Он не раз высказывал обиду, что им почему-то не дают орден “Родительская слава”. Награда положена супругам, которые растят семеро и больше детей, и по этому признаку Тепляковы давно подходят. Только требования к номинантам очень строгие - семья должна быть образцово-показательной по ряду критериев. Вот что-то и не складывается. Однако Тепляковым регулярно вручают благодарственные письма “За сохранение прочных семейных уз и традиций и достойное воспитание детей” ко Дню семьи, любви и верности. Грамоту они получили и этим летом.

КСТАТИ

Незадолго до родов жены Евгений разместил в соцсетях странную вакансию: мол, в ООО „Учимся с Алисой“ (Тепляков его зарегистрировал несколько лет назад для оказания образовательных услуг) требуется молодая секретарша, от 18 до 25, без вредных привычек и семейных обязательств, симпатичная. Для создания дружелюбной атмосферы в компании и повышения работоспособности гендиректора. О вакансии Тепляков сообщил в своем блоге. Зная его бурную фантазию, склонность к эпатажу и экономии, подозреваем, что максимум, о ком может идти речь, это о помощнице по дому или няне для малыша. Но скорее всего цель - просто привлечь внимание. Ведь сейчас о семье редко вспоминают.