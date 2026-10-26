Зеленский лично отбирал, кого перезахоронить в Национальном пантеоне Фото: REUTERS.

Буквально шесть дней тому назад ваш покорный слуга рассказал, что глава Института национальной памяти Украины Алферов сообщил, что в Киеве кандидатов на захоронение новых национальных «героев» в Национальном пантеоне отбирает лично «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский. И он же поделился, что пока определены пятеро кандидатов на почетное перезахоронение.

И два кандидата уже известны — это закопанные на мемориальном военном кладбище Украины фактически в болото главари ОУН* Андрей Мельник и Евген Коновалец. Но вчера заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук поделилась и фамилиями трех остававшихся до сей поры неизвестными кандидатов. Один, как я предполагал, Степан Бандера. А два оставшихся — это предатель, заочно награжденный орденом Иуды гетман Иван Мазепа и гетман Петро Сагайдачный.

В общем, главный признак соответствия критериям национального «хероя» для Киева стал ясен уже из набора из этих пяти фамилий. Все они либо воевали с Россией, предав ее, либо боролись против «москалей», включая использование самых жестоких террористических методов.

Сагайдачный, при этом, из всех пятерых — самая приличная фигура. Да, просто православный шляхтич на службе у Речи Посполитой. Воевал за поляков, ходил в походы против Крымского ханства, Османской империи, но на нынешней Украине ценят его не за это, а за то, что пошел в поход на Москву и даже осадил ее. Правда, потом долго просился к русскому царю на службу, но усилия не увенчались успехом, и про эту сторону биографии гетмана на Украине вспоминать не любят. Может, даже и знать не хотят.

По некоторой информации, Сагайдачный похоронен где-то в Киеве на территории Киево-Могилянской академии. Но точное место и саму могилу еще предстоит найти.

С Коновальцем и Мельником все ясно. Гораздо интереснее обстоит дело с Мазепой.

- Мы говорим об Иване Мазепе. Мы ищем его на территории современной Румынии, мы знаем о свидетельствах о его кончине и захоронении там. Если все будет хорошо, мы сможем перезахоронить его на Украине в ближайшие годы, - заявила Верещук.

Вот удивительное дело какое. Оказывается, в офисе президента Украины не знают не только историю, но и не имеют ни малейшего понятия о географии. Мазепу, которого заживо сожрали вши в Бендерах, где-то там то ли похоронили, то ли выкинули в канаву. В последние дни больного тифом предателя покинули буквально все. Он и помер-то совсем безвестным. И Бендеры находятся не в Румынии и даже не в Молдавии, а на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Впрочем, тем, кто учил географию по глобусу Украины, пытаться объяснить даже такие очевидные совершенно бесполезно. С такими установочными данными бандеровцам останки Мазепы в Румынии точно не найти. Ну да им не привыкать — найдут какие похожие по возрасту кости (главное, чтобы были человеческие, а не коровьи, например, или бараньи) и объявят их останками Мазепы. Родственников для анализа ДНК все равно нет никаких.

На Украине сокрушаются, что не могут найти могилу гетмана Мазепы. Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press

Не менее интересна и ситуация с пятым кандидатом — Степаном Бандерой. Его могила хорошо известна, более того, польские туристы регулярно мочатся на нее на кладбище в Мюнхене. И, конечно же, нынешним украинским властям в Киеве глубоко наплевать на то, что Бандера и Мельник настолько ненавидели друг друга, что даже развязали взаимную войну на уничтожение сторонников того и другого. Украинские патриоты, что с них возьмешь.

Но тут есть другой нюанс. Бандера никогда в жизни не был на Украине. Сначала он был подданным императора Австро-Венгрии, потом гражданином Польши, а жизнь свою закончил с официальным немецким паспортом. И похоронен он в Германии как гражданин ФРГ.

- Все зависит от его семьи. Это очень сложный вопрос, он и политический, - заявила Верещук, когда ее спросили о перезахоронении Бандеры и завершила свой спич в состоянии растерянной неопределенности. - Пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

Могилу Степана Бандеры в Мюнхене постоянно оскверняют. Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

А не стоит он на повестке дня еще и по той причине, что, кроме родственников, разрешение на перезахоронение гражданина ФРГ на территории чужого государства должно дать федеральное правительство Германии. Мало было Мерцу своих проблем, теперь еще бандеровские решать прикажете.

Как-то с Национальным пантеоном ожидаемо возникли сложности. А потому что надо брать нормальных героев. Настоящих, а не «отребье рода человеческого», как вчера выразился американский мультимиллиардер и предприниматель Илон Маск. И, похоже, он это сказал еще и про самого украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского.

* - организация признана террористической и запрещена на территории России.

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