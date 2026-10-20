Зеленский лично отбирает бандеровцев для Национального пантеона Фото: REUTERS.

Известный украинский бандеровец, националист Александр Алферов, который в июне прошлого года был назначен правительством на должность руководителя Украинского института национальной памяти, буквально накануне рассказал, кто руководит процессом отбора героев, достойных увековечивания в масштабах страны.

- В январе этого года вместе с министром иностранных дел Сибигой и президентом Украины Владимиром Зеленским впервые на этом уровне обсудили возможность перезахоронения деятелей Украинской революции и первой войны за независимость, - рассказал Алферов. - Президент определил имена тех, кого необходимо перезахоронить в Украине, – первую пятерку. Эта пятерка реализуется: были перезахоронены полковник Андрей Мельник и полковник Евген Коновалец.

Два известных украинских нациста и коллаборациониста действительно были перезахоронены в этом году на Национальном мемориальном военном кладбище в пригороде Киева, причем, Мельника перезахоронили вместе с женой. Правда, место было выбрано неудачно — грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, а любой мало-мальски сильный дождь превращает мемориал в непроходимое болото. Можно лишь констатировать после этого, что, как говорил, правда, по другому поводу патриарх Тихон, «по мощам и елей».

Но суть в том, что этим украинским нацистам предстоит еще, как минимум, один «переезд» — Зеленский намерен перевезти их останки для захоронения на территории национального пантеона Украины, который решено устроить на одной из главных православных святынь — Киево-Печерской лавры. Тот факт, что новые «херои» Украины принадлежали к другим христианским конфессиям, «просрочку» Зеленского не трогает. Что и немудрено, ведь для него вопросов веры вообще не существует.

Двое названы, остались еще три кандидата, которых Зеленский отобрал, но Алферов не назвал. Один известен — это похороненный в Мюнхене Степан Бандера. Тут не может быть никакого двоемыслия — если уж Зеленский стал предводителем бандеровцев, то просто обязан перевезти останки человека, именем которого названа эта идеология как бы на Родину. Как бы, потому что сам Бандера никогда не был на Украине и не являлся ее гражданином.

А кто еще двое? Кандидаты, конечно, имеются — тот же гетман Мазепа и еще один нацистский пособник Роман Шухевич, который в немецкой армии дослужился до звания гауптмана. Но вот беда — останков ни того, ни другого не сохранилось. «Хероя» Мазепу заживо сожрали вши на территории нынешнего Приднестровья, и его в лучшем случае выбросили в какую-нибудь канаву. А немецкого прихвостня, диверсанта и карателя Шухевича после ликвидации в 1950-м просто сожгли, а прах развеяли по ветру. Некого, что называется, хоронить. Или нечего. Смотря как посмотреть. Да и, одним словом, смотреть-то и не на что.

Есть, правда, еще одна равнозначная им сволочь — Симон Петлюра, которого убил в Париже мститель за еврейские погромы. Мстителя потом суд присяжных оправдал, а Петлюру похоронили. Там же, в Париже, на кладбище Монпарнас. Надо будет только заручиться согласием его родственников.

Что касается пятого, то с очень большой вероятностью им станет прах Тараса Шевченко. Самое заветное явление в культуре Украины за всю ее историю. Опять же, москалей очень не любил, хоть они и дали ему свободу, выкупив крепостного Шевченко у помещика Энгельгардта. Зато очень, можно даже сказать, чрезмерно «уважал» горилку, из-за неумеренного потребления которой и помер. В общем, щирый, свидомый и, естественно, неблагодарный тем, кто дал ему свободу. Достоин более, чем полностью.

- Полковник Андрей Мельник вернулся в Украину другую: не ту, которую был вынужден покинуть, а ту, о которой мечтал. Мечтал он и еще тысячи других таких выдающихся украинских деятелей, - заявил Зеленский во время перезахоронения Мельника.

Вот только есть маленький нюанс — Мельник мечтал о такой Украине, в которой еврей Зеленский не смог бы не только стать президентом страны, но и даже получить ее гражданство. А если бы и заслужил его, то всю жизнь был бы «украинском гражданином 2-го сорта». Как в нацистской Германии, где была особая категория «полезных евреев», которым разрешалось жить не в концлагере и трудиться на нормальной работе.

До тех пор, пока его «полезность» не начинала вызывать сомнения.

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