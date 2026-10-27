Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Вот уже месяц, как в Госдуме появились новые «жители» - депутаты только что избранного 9-го созыва. В этот раз депутатский корпус обновился почти наполовину - на 41 процент. 184 народных избранника впервые зашли в величественное здание на Охотном Ряду как полноправные хозяева. С зарплатами, помощниками, водителями и кабинетами. Им предстоит обитать здесь ближайшие пять лет.
В длинных думских коридорах царит какое-то школьное, даже детское оживление. Как в начале смены в пионерском лагере: все друг для друга «новенькие», все со смущенными взглядами, с гипердружелюбными улыбками. Знаете, когда человек вливается в незнакомый коллектив и хочет сразу всем понравиться. Эти «новенькие» слоняются по Думе, изучая ее устройство. Кабинеты-то еще до конца не распределили. Работать - совершать звонки, подписывать первые бумажки - негде. То тут, то там видно законотворца с брошкой-триколором на лацкане пиджака. Только по этому значку их порой и можно определить среди многих-многих других посетителей нижней палаты парламента и сотрудников ее аппарата.
Вот спешит куда-то мой старый-новый знакомый - ветеран СВО, военный медик, начальник 39-го отдельного гвардейского медотряда ВДВ Юрий Бровко.
- О, вы уже не в военной форме и орденах, а в костюме!
- Да, на работу буду ходить по гражданке. Обзавелся парой рубашек и галстуков. Чуть непривычно, конечно.
- Кабинет получили?
- Вот буквально вчера ключи выдали.
Широким жестом Юрий Игоревич приглашает меня на думский «рум-тур». Его депутатские «хоромы» - небольшой кабинет площадью метров 12 в старом корпусе над центральным входом в здание. Обои и вся обстановка еще хранят память о бывшем хозяине: видно, где висели какие-то рамки, ковер на полу запылен. Два стола, два стула и небольшой диванчик, окно - вот и все удобства.
Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.
- Зато с видом на Кремль! - отмечаю я.
- Зато вообще с окном, - парирует депутат-подполковник. - Мы до этого в основном в подвальных помещениях работали, на фронте не до благ цивилизации. Так что тут просто шикарно. Еще и рядом со мной, на этом же этаже, заселился мой боевой товарищ Магомед Валихов (тоже «новенький» депутат, ветеран СВО). Мы с ним с 17 лет вместе, со времен учебы в Военно-медицинской академии. Вместе вступали в ряды ВДВ.
- А пойдемте к нему в гости!
- Он в отъезде.
Отмечаю, что в кабинете боевого медика Бровко на самом видном месте, на подоконнике, портрет Путина. А на стене - канцелярская наклейка со словом «Путин».
- Это вы что, первым делом портрет президента принесли? И вот там, где эта наклейка, планируете его повесить?
- Первым делом принес, да. Мечтаю когда-нибудь лично пожать своему президенту и главнокомандующему руку.
- Уверена, скоро такая возможность представится. Вы уже вон все ближе и ближе, прямо напротив Кремля. Как освоились в амплуа депутата? Не было растерянности, все-таки тут свои порядки, регламенты.
- У нас, у десантников, нет такого понятия - растерянность. У нас другие маяки - быстрая ориентация, натиск, напор, решимость. Мы сюда не для галочки пришли, не для картинки, а чтобы добиваться успехов. Служу в Комитете по охране здоровья. Уже вовсю работа, сейчас идет обсуждение бюджета, как известно.
Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.
- Да, вот была информация, что деньги на борьбу с онкологическими заболеваниями сократили со 100 до 44 миллиардов рублей, - задаю каверзный вопрос. - Что вы на это скажете?
- Я в курсе. И сразу отвечу. Ничего не сокращено и ни одна медицинская программа не свернута. А цифра в бюджете обозначена меньше потому, что остальную часть средств нашли в Фонде обязательного медстрахования, там профицит. Уверяю, никто не будет брошен и забыт - ни в окопах, ни на больничных койках.
- Вы все время говорите «мы». Это кто?
- Всегда так говорю, потому что «я» - последняя буква в алфавите. В этих стенах, как и на фронте, коллективная работа. Комитеты тут - как площадки, на которых можно свои идеи предложить, обсудить.
То, что депутат-десантник Бровко уже основательно погружен в повестку, чувствуется сразу. Мы обсудили и Фонд национального благосостояния, который, по мнению Бровко, отлично сработал во время пандемии и позволил медицине в России не только выстоять, но и вырасти. И потенциал военных врачей, и много еще чего. Еле-еле вернула я депутата к бытовым, житейским вопросам.
- Так, ну со столовыми вы тут уже наверняка освоились.
- Мы на еду еще не наработали.
- Ну хватит вам шутить. Вы же в курсе, что про думскую едальню ходят легенды? И про то, что депутаты предпочитают обедать в ближайших ресторанах. Вот, например, один из вашего окна виден, называется «Страна, которой нет».
- Какой-какой ресторан? - удивленно смотрит Бровко в окно. - Я, знаете, простой парень, не с золотой ложкой во рту родился. Мне рестораны не нужны. Мы тут едим в общем зале, где все. Так даже интересней: с новыми людьми познакомиться.
Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.
- А служебную депутатскую квартиру в Москве уже получили?
- Ничего еще не получили, живем в отеле, условия более чем приемлемые.
- Как там ваши боевые товарищи по 39-му гвардейскому медотряду ВДВ? Скучаете?
От моего вопроса у Юрия Игоревича, мне показалось, на глаза навернулась скупая мужская слеза.
- Они - прекрасно. У них на сегодня замечательный командир, наш последователь.
- Созваниваетесь ежедневно?
- Многодневно.
А вот еще одного «новенького», депутата-писателя Николая Старикова, я застала как раз в думской столовой. Он заказывал комплексный обед: щи, картошку с подливкой, компот. Подсела к нему со своим чаем и вопросами.
- Я, кстати, опубликовал в интернете меню депутатской столовой, мои подписчики написали, что очень дорого, - вздыхает Стариков.
Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.
Цены и правда кусаются: суп с лисичками - 720 рублей, бефстроганов - 1800. Салат «Цезарь» - 850. Но есть и бизнес-ланчи по 670 рублей.
- Да, да! - отвечает депутат на мое возмущение такими ресторанными расценками. - Но в Госдуме надо не на цены жаловаться. Наша задача - сделать так, чтобы зарплаты у людей росли.
- Как вам тут в парламенте?
- Интенсивно. Сейчас я в стадии впитывания информации, чтобы грамотно все планировать.
- Все, кто послужил депутатом, отмечают: если работать честно, тут ни на что другое времени не остается. Вы как со своей писательской карьерой планируете поступать? Отложите до лучших времен?
- Пока, что называется, «хожу под парами». Надеюсь, все-таки начну свою 23-ю по счету книгу. Путь в депутатское кресло у меня занял как раз 23 года: первый раз я баллотировался еще в Заксобрание Санкт-Петербурга в 2003 году. Потом уже были и писательство, и много других дел. Горжусь, что был одним из организаторов «Антиоранжевого митинга» на Поклонной горе. В том числе благодаря ему в России не случилось майдана. Так что для меня депутатский мандат - итог всего того, что я делал. И я приложу все усилия, чтобы соответствовать высокому званию народного избранника. Без пафоса.
Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.
- Вы же депутат от «Справедливой России». В этот раз в Думу партия проскочила «на тоненького», едва преодолев 5-процентный барьер.
- Что значит «на тоненького»? За нашу партию 3,5 миллиона человек проголосовало. Это по численности как 2 - 3 Прибалтийские республики, - возмутился Стариков.
- Какие планы на 5 лет депутатства? Может, уже есть идеи законов?
- Идеи есть. Я вошел в Комитет по просвещению, первый его зампред. Но это не значит, что меня не должны интересовать, например, цены на услуги ЖКХ. Я много езжу по России, и 70% проблем, о которых говорят люди, именно в ЖКХ. Идея такая - провести аудит всей коммуналки и ее национализировать.
Стариков еще отметил с возмущением, что в бюджет заложены триллионы рублей на обслуживание госдолга. И вообще - у него есть предложение «иного пути» для России, чтоб сделать ее «еще более великой».
- Да, кажется, парламент вы встряхнете...
- Нет такой цели. Перефразируя слова Столыпина, «нам нужна Великая Россия, а не великие потрясения».
- А кабинет-то вам уже дали?
- Только сегодня получил ключи. Обживаемся. Пользуюсь думским гаражом. Очень четко отлажена его работа: заявку оставил - машина пришла. Но чаще всего езжу на метро. Это удобно.
- Ну а квартиру служебную получили?
- Я от нее отказался.
Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.
Заглянула я и в кабинет, в котором «Комсомолка» была, когда съезжали «старенькие». Его занимал Ярослав Нилов. Просторный, трехкомнатный, на 4-м этаже. Такие положены главам комитетов, у которых много посетителей и помощников. Здесь теперь другой хозяин, точнее, хозяйка - Элеонора Кавшар, бывший пресс-секретарь лидера жириновцев Леонида Слуцкого. Она теперь сама депутат и возглавила Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.
- Как вы здесь, уже обжились? Ощущение, будто давно в этом кабинете. Сразу чувствуется, что вы в Думе не новичок.
- Да? Спасибо. Но, может, потому что я женщина и сразу все расставила по местам. И символы власти, - показывает на герб. - И портреты основателя и лидера партии. И самовар принесла как символ гостеприимства.
Оказалось, что у Элеоноры в кабинете имеются даже удобные тапочки.
- Очень много работы, засиживаюсь допоздна, хочется иногда туфли снять. Меня многие пугают, что комитет сложный и социально значимый. Я понимаю всю ответственность, но вот пугаться не хочу. Хочу работать. Сейчас вгрызаюсь, очень много времени провожу здесь, даже все выходные. Надо во многое вникнуть. Опыт есть, у меня за плечами 13 лет стажа в органах власти. Так что работы не боюсь.
Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.
* * *
Вот такая она на настоящий момент, Госдума 9-го созыва. Занимает кабинеты, развешивает портреты и вгрызается в работу с напором ледокола, соскучившегося за лето по хорошему льду. А что будет дальше, поживем - увидим. И навестим, и проверим.
БЫЛ СЛУЧАЙ
До избрания депутатом Юрий Бровко служил гвардии подполковником, военным врачом, кавалер трех орденов Мужества. Широкую известность получил эпизод, когда при операции по извлечению из тела пациента неразорвавшейся осколочно-фугасной подствольной гранаты 30-миллиметрового калибра врачи работали в бронежилетах. После того как гранату достали, она почти сразу взорвалась. Все осколки принял на себя Бровко. Получил тяжелое ранение, но пациент остался жив.
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