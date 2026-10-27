Новые депутаты Государственной Думы России занимают свои рабочие места. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вот уже месяц, как в Госдуме появились новые «жители» - депутаты только что избранного 9-го созыва. В этот раз депутатский корпус обновился почти наполовину - на 41 процент. 184 народных избранника впервые зашли в величественное здание на Охотном Ряду как полноправные хозяева. С зарплатами, помощниками, водителями и кабинетами. Им предстоит обитать здесь ближайшие пять лет.

В длинных думских коридорах царит какое-то школьное, даже детское оживление. Как в начале смены в пионерском лагере: все друг для друга «новенькие», все со смущенными взглядами, с гипердружелюбными улыбками. Знаете, когда человек вливается в незнакомый коллектив и хочет сразу всем понравиться. Эти «новенькие» слоняются по Думе, изучая ее устройство. Кабинеты-то еще до конца не распределили. Работать - совершать звонки, подписывать первые бумажки - негде. То тут, то там видно законотворца с брошкой-триколором на лацкане пиджака. Только по этому значку их порой и можно определить среди многих-многих других посетителей нижней палаты парламента и сотрудников ее аппарата.

Корреспондент KP.RU показала закулисье заседаний Госдумы

ОТ ПОДВАЛА НА ФРОНТЕ ДО ВИДА НА КРЕМЛЬ

Вот спешит куда-то мой старый-новый знакомый - ветеран СВО, военный медик, начальник 39-го отдельного гвардейского медотряда ВДВ Юрий Бровко.

- О, вы уже не в военной форме и орденах, а в костюме!

- Да, на работу буду ходить по гражданке. Обзавелся парой рубашек и галстуков. Чуть непривычно, конечно.

- Кабинет получили?

- Вот буквально вчера ключи выдали.

Широким жестом Юрий Игоревич приглашает меня на думский «рум-тур». Его депутатские «хоромы» - небольшой кабинет площадью метров 12 в старом корпусе над центральным входом в здание. Обои и вся обстановка еще хранят память о бывшем хозяине: видно, где висели какие-то рамки, ковер на полу запылен. Два стола, два стула и небольшой диванчик, окно - вот и все удобства.

Юрий Бровко в своем кабинете. Над головой планирует повесить портрет президента. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

- Зато с видом на Кремль! - отмечаю я.

- Зато вообще с окном, - парирует депутат-подполковник. - Мы до этого в основном в подвальных помещениях работали, на фронте не до благ цивилизации. Так что тут просто шикарно. Еще и рядом со мной, на этом же этаже, заселился мой боевой товарищ Магомед Валихов (тоже «новенький» депутат, ветеран СВО). Мы с ним с 17 лет вместе, со времен учебы в Военно-медицинской академии. Вместе вступали в ряды ВДВ.

- А пойдемте к нему в гости!

- Он в отъезде.

Отмечаю, что в кабинете боевого медика Бровко на самом видном месте, на подоконнике, портрет Путина. А на стене - канцелярская наклейка со словом «Путин».

- Это вы что, первым делом портрет президента принесли? И вот там, где эта наклейка, планируете его повесить?

- Первым делом принес, да. Мечтаю когда-нибудь лично пожать своему президенту и главнокомандующему руку.

- Уверена, скоро такая возможность представится. Вы уже вон все ближе и ближе, прямо напротив Кремля. Как освоились в амплуа депутата? Не было растерянности, все-таки тут свои порядки, регламенты.

- У нас, у десантников, нет такого понятия - растерянность. У нас другие маяки - быстрая ориентация, натиск, напор, решимость. Мы сюда не для галочки пришли, не для картинки, а чтобы добиваться успехов. Служу в Комитете по охране здоровья. Уже вовсю работа, сейчас идет обсуждение бюджета, как известно.

Пока портрет Путина гордо встречает всех посетителей Юрия Бровко с подоконника. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

- Да, вот была информация, что деньги на борьбу с онкологическими заболеваниями сократили со 100 до 44 миллиардов рублей, - задаю каверзный вопрос. - Что вы на это скажете?

- Я в курсе. И сразу отвечу. Ничего не сокращено и ни одна медицинская программа не свернута. А цифра в бюджете обозначена меньше потому, что остальную часть средств нашли в Фонде обязательного медстрахования, там профицит. Уверяю, никто не будет брошен и забыт - ни в окопах, ни на больничных койках.

- Вы все время говорите «мы». Это кто?

- Всегда так говорю, потому что «я» - последняя буква в алфавите. В этих стенах, как и на фронте, коллективная работа. Комитеты тут - как площадки, на которых можно свои идеи предложить, обсудить.

То, что депутат-десантник Бровко уже основательно погружен в повестку, чувствуется сразу. Мы обсудили и Фонд национального благосостояния, который, по мнению Бровко, отлично сработал во время пандемии и позволил медицине в России не только выстоять, но и вырасти. И потенциал военных врачей, и много еще чего. Еле-еле вернула я депутата к бытовым, житейским вопросам.

- Так, ну со столовыми вы тут уже наверняка освоились.

- Мы на еду еще не наработали.

- Ну хватит вам шутить. Вы же в курсе, что про думскую едальню ходят легенды? И про то, что депутаты предпочитают обедать в ближайших ресторанах. Вот, например, один из вашего окна виден, называется «Страна, которой нет».

- Какой-какой ресторан? - удивленно смотрит Бровко в окно. - Я, знаете, простой парень, не с золотой ложкой во рту родился. Мне рестораны не нужны. Мы тут едим в общем зале, где все. Так даже интересней: с новыми людьми познакомиться.

Цены в думском ресторане на уровне московских едален. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

- А служебную депутатскую квартиру в Москве уже получили?

- Ничего еще не получили, живем в отеле, условия более чем приемлемые.

- Как там ваши боевые товарищи по 39-му гвардейскому медотряду ВДВ? Скучаете?

От моего вопроса у Юрия Игоревича, мне показалось, на глаза навернулась скупая мужская слеза.

- Они - прекрасно. У них на сегодня замечательный командир, наш последователь.

- Созваниваетесь ежедневно?

- Многодневно.

ЩИ ПО РЕСТОРАННЫМ ЦЕНАМ

А вот еще одного «новенького», депутата-писателя Николая Старикова, я застала как раз в думской столовой. Он заказывал комплексный обед: щи, картошку с подливкой, компот. Подсела к нему со своим чаем и вопросами.

- Я, кстати, опубликовал в интернете меню депутатской столовой, мои подписчики написали, что очень дорого, - вздыхает Стариков.

Думский ресторан для депутатов. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

Цены и правда кусаются: суп с лисичками - 720 рублей, бефстроганов - 1800. Салат «Цезарь» - 850. Но есть и бизнес-ланчи по 670 рублей.

- Да, да! - отвечает депутат на мое возмущение такими ресторанными расценками. - Но в Госдуме надо не на цены жаловаться. Наша задача - сделать так, чтобы зарплаты у людей росли.

- Как вам тут в парламенте?

- Интенсивно. Сейчас я в стадии впитывания информации, чтобы грамотно все планировать.

- Все, кто послужил депутатом, отмечают: если работать честно, тут ни на что другое времени не остается. Вы как со своей писательской карьерой планируете поступать? Отложите до лучших времен?

- Пока, что называется, «хожу под парами». Надеюсь, все-таки начну свою 23-ю по счету книгу. Путь в депутатское кресло у меня занял как раз 23 года: первый раз я баллотировался еще в Заксобрание Санкт-Петербурга в 2003 году. Потом уже были и писательство, и много других дел. Горжусь, что был одним из организаторов «Антиоранжевого митинга» на Поклонной горе. В том числе благодаря ему в России не случилось майдана. Так что для меня депутатский мандат - итог всего того, что я делал. И я приложу все усилия, чтобы соответствовать высокому званию народного избранника. Без пафоса.

Цены в думской столовой для всех. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

«ИДЕЯ - НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ КОММУНАЛКУ»

- Вы же депутат от «Справедливой России». В этот раз в Думу партия проскочила «на тоненького», едва преодолев 5-процентный барьер.

- Что значит «на тоненького»? За нашу партию 3,5 миллиона человек проголосовало. Это по численности как 2 - 3 Прибалтийские республики, - возмутился Стариков.

- Какие планы на 5 лет депутатства? Может, уже есть идеи законов?

- Идеи есть. Я вошел в Комитет по просвещению, первый его зампред. Но это не значит, что меня не должны интересовать, например, цены на услуги ЖКХ. Я много езжу по России, и 70% проблем, о которых говорят люди, именно в ЖКХ. Идея такая - провести аудит всей коммуналки и ее национализировать.

Стариков еще отметил с возмущением, что в бюджет заложены триллионы рублей на обслуживание госдолга. И вообще - у него есть предложение «иного пути» для России, чтоб сделать ее «еще более великой».

- Да, кажется, парламент вы встряхнете...

- Нет такой цели. Перефразируя слова Столыпина, «нам нужна Великая Россия, а не великие потрясения».

- А кабинет-то вам уже дали?

- Только сегодня получил ключи. Обживаемся. Пользуюсь думским гаражом. Очень четко отлажена его работа: заявку оставил - машина пришла. Но чаще всего езжу на метро. Это удобно.

- Ну а квартиру служебную получили?

- Я от нее отказался.

Писатель Николай Стариков («Справедливая Россия - За правду!») только только въехал в свой шикарный, просторный кабинет. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ И ГЕРБ

Заглянула я и в кабинет, в котором «Комсомолка» была, когда съезжали «старенькие». Его занимал Ярослав Нилов. Просторный, трехкомнатный, на 4-м этаже. Такие положены главам комитетов, у которых много посетителей и помощников. Здесь теперь другой хозяин, точнее, хозяйка - Элеонора Кавшар, бывший пресс-секретарь лидера жириновцев Леонида Слуцкого. Она теперь сама депутат и возглавила Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Парламентский корреспондент «КП» Дина Карпицкая заглянула за кулисы заседаний Госдумы. Фото: Личный архив Дины Карпицкой

- Как вы здесь, уже обжились? Ощущение, будто давно в этом кабинете. Сразу чувствуется, что вы в Думе не новичок.

- Да? Спасибо. Но, может, потому что я женщина и сразу все расставила по местам. И символы власти, - показывает на герб. - И портреты основателя и лидера партии. И самовар принесла как символ гостеприимства.

Оказалось, что у Элеоноры в кабинете имеются даже удобные тапочки.

- Очень много работы, засиживаюсь допоздна, хочется иногда туфли снять. Меня многие пугают, что комитет сложный и социально значимый. Я понимаю всю ответственность, но вот пугаться не хочу. Хочу работать. Сейчас вгрызаюсь, очень много времени провожу здесь, даже все выходные. Надо во многое вникнуть. Опыт есть, у меня за плечами 13 лет стажа в органах власти. Так что работы не боюсь.

Элеонора Кавшар (ЛДПР) в своем новом кабинете уже освоилась. Есть и все символы власти, и портреты лидера партии, и самовар. И даже домашние тапочки. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

* * *

Вот такая она на настоящий момент, Госдума 9-го созыва. Занимает кабинеты, развешивает портреты и вгрызается в работу с напором ледокола, соскучившегося за лето по хорошему льду. А что будет дальше, поживем - увидим. И навестим, и проверим.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Извлек из тела пациента гранату

До избрания депутатом Юрий Бровко служил гвардии подполковником, военным врачом, кавалер трех орденов Мужества. Широкую известность получил эпизод, когда при операции по извлечению из тела пациента неразорвавшейся осколочно-фугасной подствольной гранаты 30-миллиметрового калибра врачи работали в бронежилетах. После того как гранату достали, она почти сразу взорвалась. Все осколки принял на себя Бровко. Получил тяжелое ранение, но пациент остался жив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощай, служебная квартира, кисель и вид на Кремль: что забирают на память депутаты, которые покидают Госдуму

В политике наступило время героев: вместо артистов и спортсменов в Госдуму пришли участники СВО

Россия выбрала боевую Думу: кто из участников СВО вошел в новый созыв ГД

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость от города: какие возможности столичные аукционы открывают бизнесу и жителям