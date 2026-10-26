Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2026 23:00

«Нельзя так любить. Не надо! Бежать надо было»: Женщина, убившая мужа, готовится заслушать приговор. Ее защитники - мать и сестра убитого

В Саранске выносят приговор женщине, убившей мужа за побои и издевательства
Владимир ВОРСОБИН
В Саранске выносят приговор женщине, убившей мужа за побои и издевательства

В Саранске выносят приговор женщине, убившей мужа за побои и издевательства

Фото: Владимир ВОРСОБИН.

«ТЕБЕ ПОКУШАТЬ ПРИНЕСТИ?»

Суд. Пустой зал. Четыре женщины.

В клетке убийца. Татьяна Коромыслова. Выглядывает из-за бронированных спин конвоиров, словно запуганный зверек.

Судья удивлена: федеральная пресса? Зачем?

Несложное дело - жена убила мужа, 20 ножевых ранений, 105-я УК (до 15 лет). Обвиняемая не отпирается. Говорит из клетки глухо:

- Необходимо было это сделать. Сильно раскаиваюсь.

Рядом стажерка из прокуратуры, юная обвинительница. Проходит практику, чтобы когда-нибудь нарядиться в элегантный синий костюм с погонами (как все-таки русским женщинам идет прокурорская форма, подчеркивая их обвинительную строгость). Пошептались в перерыве: состояние аффекта, говорит, не пройдет, сядет Коромыслова. Экспертиза показала четко – била ножом с размахом. Чистая 105-я.

- Только зачем вы здесь? – молоденькая стажерка смотрела на меня с любопытством. – Разве что-то не так?

Рядом на скамеечке – четвертая. Потерпевшая. Сестра убитого (она умоляла не упоминать имени, так что назовем ее Надеждой). Смотрит прямо перед собой, не отрываясь, только - в клетку. Там та, кто искромсал ее родного человека кухонным ножом (брат погиб молодым. 38 лет. Жить да жить…). Она не кричала. Нет. Не проклинала.

- Тебе покушать принести? Может кофе? Напишешь, что нужно? – говорила она…

- Спасибо, Надь. Не надо, – доносится тихий голос обвиняемой.

- Ну, как не надо! – возмутилась потерпевшая, - Ну, Тань. Куртку теплую надо. Эта, что на тебе, тоненькая… Танюша! Господи… Не казни себя. Ты не виновата…

- Встать, суд идет! – рявкнул секретарь, но мы, свидетели фантастического диалога, окаменели на скамейке.

- Спасибо тебе, дорогая Надюша, - прошептала клетка, - Но ничего не надо. У меня теперь все хорошо.

«А как же 20 ударов ножом!!! Как?! – думал в этот момент я. - Что за достоевщина. Как не виновата?!»

Еще в Москве мне передали слова Нади с одного из заседаний: «В любом случае я на стороне Татьяны! Я знаю правду!»

Сестра зарезанного Игоря Коромыслова повторила это. Вы, мол, не знаете, что знаю я.

- Единственное, в чем корю Таню – она слишком любила Игоря, – сказала она мне. - Так любить нельзя… И в этом она, несчастная, сильно виновата.

Забегу чуть вперед. Эта история, по мне - горькое лекарство. Особенно для тех, кто пишет законы. Эй, в Госдуме, ау! Задумайтесь. Не по должности. По совести.

Ведь, чем страшна безумная история семьи Коромысловых? Обычная она.

Татьяну судят за убийство мужа. Женщина нанесла ему 20 ударов ножом

Татьяну судят за убийство мужа. Женщина нанесла ему 20 ударов ножом

Фото: Владимир ВОРСОБИН.

ШАЛЬНОЙ ДА РОДНОЙ?

Преступление, затерявшееся в уголовной хронике, случилось вечером, в маленькой «двушке» на пятом этаже саранской «хрущевки».

Хороший, теплый, солнечный день. Татьяна и Игорь оставила у бабушки (мамы мужа) дочек – восьмилетнюю Свету и 16-летнюю Анну. Именно у них все семейство Коромысловых чувствовали себя спокойно. В безопасности.

Игорь - рабочий литейного завода, после тяжелых смен мечтал о выходных, благо, у детей каникулы, отличный повод оставить их у бабушки, и отдохнуть наедине с любимой женой. Как описывают его знакомые: хороший трудолюбивый саранский парень. Веселый. Душа компании. Доброжелательный, светлый, выросший в типичной патриархальной семье…

По словам Надежды, воспитывались они с братом в строгости. Отец человек суровый, наказывал за провинности жестко, бывало, попадало и маме. Но если семейный Патриарх перебарщивал, то немного. Чуть. Не каждый день. Любя. Не без женских слез, обид, конечно. Но рассуждая, по-нашему, по-российски, с нашими тысячелетними традиционными ценностями: семья штука тонкая, «в каждой избушке свои погремушки», если кто-то кому-то в семье дал подзатыльник, что ж теперь? Бывает. Шальной, да, родной. Любимый.

Ведь так, читатель?

В ОБЩЕМ, НОРМАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Однажды Игорь, еще ребенком, угодил в автоаварию, сильно ударился головой, долго лежал - без сознания (что по мнению сестры, в будущем, и стало причиной трагедии)…

Но шли годы. И вот Игорь встречает Татьяну - познакомились на отдыхе, и вспыхнула любовь. Да, такая, что не было для нее никаких препятствий. Игорь даже собрался удочерить дочку Тани от первого брака – Анну.

А Таня - круглая сирота, выросла в детдоме, из родственников, лишь сестра в далекой Якутии, - от счастья на седьмом небе. Казалось Татьяне, пекарю одной из саранских булочных, что вытянула она счастливый билет. Тем более что родственники мужа оказались золотыми, душевными. Приняли сироту, как родную.

Родилась дочка – Света, в которой Игорь души не чаял, возился с ней, водил ее в садик, в кино…

В общем, нормальная счастливая крепкая семья, которая вот-вот должна была отметить 10 лет - «оловянную свадьбу».

Единственное, что удивляло посторонних – дети плохо учились в школе. Нет, не хулиганили, наоборот, сидели на уроках тихо. И были словно чем-то запуганы. Почти не делали домашние задания, хватали «двойки», «тройки» и почему-то все время мечтали поехать к любимой бабушке.

Но каждый день, Аня брала за руку Свету и дети обреченно возвращались в свою квартирку.

Мало кто знал, в какой они шли ад.

Ведь как только наступал вечер…

Игорь и Татьяна казались обычной крепкой семьей, каких тысячи

Игорь и Татьяна казались обычной крепкой семьей, каких тысячи

Фото: социальные сети.

10 БЕСПОМОЩНЫХ ЛЕТ

- Ой, сколько баб так маются!» - соседка «нехорошей квартиры» (ее здесь называют тетя Вера), махнула рукой куда-то во двор. - В соседнем доме, например, такое творится…

Тетя Вера тоже старалась представить трагедию буднично. Дескать, неприятность, беда даже, но чего в ней удивительного?

- У меня стенка общая с ними, - рассказывает. - Проснулась – ругаются. Потом Игорь, как обычно, начинал бить. Опять удары, крики, хрипы. В общем, как всегда…

- Как всегда?

- Так каждую неделю, почти, - кивает тетя Вера. - Десять лет так уже. Все привыкли. У нас же как: если Игорь завтра в смену, то не пьет и ночь спокойная. Если пара выходных впереди - он выпивает и дерется. Таня обычно кричит «Помогите!», «Убивают!». Он ее, значит, прибьет, чтобы не сильно кричала. Она затихает. Иногда ей удавалось позвонить - приезжала «скорая», полиция. Но он часто просто не открывал дверь. Потом слышу: дети плачут, кричат, успокоиться не могут…

- И так десять лет?!

- Уже привыкли… - пенсионерка пожимает плечами. - Я никогда никому не жаловалась, что у них там. Не люблю жаловаться. Но ее предупреждала. Выходит Танька в синяках, а я разозлюсь: уходи от него, говорю, дура. Убьет он тебя. Однажды под их окнами даже нож нашла. Похоже, они и раньше за него хватались…

Мое злое удивление тетя Вера упорно не замечала.

Никто из соседей за десять лет не помог – ни Тане (Игорь заявил соседям - коль жена детдомовская, бить ее даже полезно), ни детям. Непрошибаемый народный дарвинизм: «А что тут поделаешь?», «Чего лезть в чужие дела?»

Опека, полиция, похоже, тоже исходили из посконного правила: «Не нравится - уходи. Не уходишь - терпи». Ну, или «нравится, не нравится - терпи, моя красавица».

Вот только в тот злосчастный вечер Татьяна не кричала «Помогите». Она вступила в бой. Молча…

- Мне это сразу показалось странным, - задумалась соседка, но, взглянув на меня, заторопилась. - Я попыталась помочь! Я палкой по стене стучала!

https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/3338252/wr-960.jpg

https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/3338252/wr-960.jpg

РАСКАЯНИЕ, КЛЯТВЫ И КОЛЬЦО

Есть в этой «обычной истории» удивительная деталь. В тот вечер, когда у пьяного Игоря снова «сорвало» крышу, и он набросился на жену, заставляя сесть с ним, с гипер-уважаемым главой семьи, за стол, Татьяна набрала маму мужа (этот факт запротоколирован в уголовном деле) и поставила телефон на громкую связь, чтобы та смогла угомонить сумасшедшего сына. Думала, свекровь и золовка, всегда жалевшие ее, спасут ее…

И мама Игоря попыталась…

Хотя, по словам сестры Игоря, даже она все давно поняла: в ее сыне жили две личности - прекрасный муж и добрый отец исчезал при первой рюмке, а появлялся жестокий Глава Семьи, требовавший беспрекословного, домостроевского подчинения.

Кроме Татьяны, за малейший проступок доставалось и старшей дочери – Анне. В этот момент не заправить постель, не выбросить мусор, не ответить на звонок или просто косо посмотреть было небезопасно. Это приравнивалось к оскорблению Главы. Оскорблению семейного Патриарха. Удары тогда принимала на себя мать.

Поэтому свекровь и золовка умоляли Татьяну уйти от Игоря, от греха подальше. Ведь ее уже увозили несколько раз с разбитой головой на скорой, Татьяна писала четыре раза заявление в полицию и четыре раза забирала и рвала…

И знаете, почему рвала, дорогие законодатели?

Потому что в целях сохранения семьи, вы в 2017-м году изменили 116 статью УК. До изменений - побои в отношении близких лиц (супруга, родителей, детей и других родственников) считались уголовным преступлением с реальным сроком. Теперь за домашнее насилие, совершенное впервые, лишь административная ответственность.

Получается, чтобы упечь супруга в тюрьму, Татьяне пришлось бы сначала отправить его в суд за штрафом. А затем пойти в церковь, исповедоваться, причаститься и заказывать гроб. Потому что в «нехорошую квартиру» к ней и детям, придет пьяный оскорбленный муж-домостроевец, которому уже плевать на УК…

Впрочем, однажды Татьяна забрала детей и все-таки съехала на съемную квартиру. За аренду отдавала две трети своей зарплаты – 20 тысяч рублей.

Продержалась четыре месяца. Вернулась. А куда денешься без родни? Сирота.

Да и Игорь раскаялся, клялся в любви, подарил кольцо…

- Я прекрасно знаю брата. Знала, что добром это не кончится, - плачет в суде Надежда, - Господи, почему нет приютов для пострадавших от домашнего насилия? Куда бежать?!

ПРЕДСМЕРТНАЯ АГОНИЯ СЕМЬИ

«Таня беги! Уходи!» – кричала в телефон свекровь, когда Игорь схватил Татьяну и прижал ее к стене.

Татьяна пыталась прорваться к двери. Свекровь просила: «Отпусти ее, сынок!». И дети там, на том конце провода, заревели…

Семья Коромысловых, извращенная, больная, зачем-то сохраненная, которой, по хорошему, и быть не должно - агонизировала.

А потом 20 ударов.

Татьяна стояла посреди проклятой квартиры вся в крови. И шептала:

«Дети, я убила вашего папу»…

Полиция приехала. Скорая. Они здесь были много раз, но теперь им открыли дверь. У Татьяны были глубоко изрезаны руки, ноги и даже лоб – это была финальная поножовщина, в которой она вдруг оказалась сильнее.

И двинулось навстречу сонное правосудие с ясным сроком - 15 лет.

Судмедэкспертиза не показала алкоголь в крови, на учете у нарколога и психиатра обвиняемая не состоит. Находится в ступоре.

- Как видит нож, ее сразу трясти начинает, – вздыхает ее адвокат Николай Галкин, - Истерика.

Адвокат Татьяны Николай Галкин говорит, что женщина после случившегося не в себе

Адвокат Татьяны Николай Галкин говорит, что женщина после случившегося не в себе

Фото: Владимир ВОРСОБИН.

- Она рухнула мне в ноги. На колени. Кричала: «Прости, Надя, прости!», - вспоминает сестра убитого.

Надежда и ее мама – главные защитники убийцы их брата и ребенка, что не может понять часть ее родни. Кое-кто даже требует мести. За каждый удар кухонным ножом. За оборванную жизнь. Ведь «Игоря можно было вылечить. Его можно было спасти. Разве можно оправдать – эти 20 ударов?!»

И слушается в пустом зале обычное дело «жена зарезала мужа», которое утонет, исчезнет, забудется… И перелистываешь уголовную хронику с тысячами сломанных детских душ, изуродованных судеб, с равнодушными чиновниками, и соседями, понимая: всегда так было, и так будет.

- А я только одно простить Тане не могу, – говорит Надежда.- Она скучала по Игорю, бежала к нему, как только он протрезвеет…

- Нельзя так любить, - сказала она очень серьезно, - Не надо! Бежать надо было, бежать…. Ради себя, детей и (плачет) моего бедного брата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители исчезали по одному, село опустело за год: что творится в Деревне мертвецов в псковской глуши, где тихо орудовала женщина-маньяк

Башкирская жалобщица упрятала за решетку мэра города, а теперь жалеет его: «Думала, подержат неделю и выпустят»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте