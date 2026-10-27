Саша Савельева раскрыла настоящие причины развода с Кириллом Сафоновым

Кирилл Сафонов и Саша Савельева вместе растят сына после развода. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева после развода смогли сохранить хорошие отношения. Супруги вместе растят сына Леона. Экс-солистка группы "Фабрика" по-прежнему называет актера мужем. А на днях певица раскрыла истинные причины разрыва с супругом.

Саша Савельева рассказала, что развелась с Кириллом Сафоновым по нескольким причинам. "Открытого конфликта никогда не происходило. Может быть, мы перестали заботиться друг о друге именно как муж и жена… Каждый в своей карьере, в своих мыслях, тревогах, целях и идеях. Было ощущение, что нас объединяла только работа", - разоткровенничалась она в блоге.

Артисты пытались сохранить брак. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица призналась, что они с Сафоновым пытались сохранить брак. Но в итоге убедились в правильности решения расстаться.

"Мы осознали, что что-то происходит не так, год назад. Это необъяснимое ощущение, когда нет чего-то одного. Полгода пытались друг до друга достучаться. Мы хотели обновить отношения, сделать так, чтобы стать друг другу ближе... Дальше все само произошло. Движения навстречу друг к другу не случилось. Нам было важно признаться, что мы не так же любим друг друга, как раньше, но любим в любом случае", - отметила Саша.

Кирилл остался в Израиле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Больше всего экс-супруги переживают за сына Леона. Они боятся, что их развод может травмировать ребенка. Сейчас Савельева с Леоном живут в Москве, где мальчик пошел в первый класс. Сафонов остался в Израиле.

И хотя Леон привык к постоянным разъездам родителей, Саша замечает, что он чувствует разлад в семье. "Мы разъехались четыре-пять месяцев назад. За это время Леон, естественно, виделся с Кириллом. Я сказала, что папа сейчас работает, много ездит. Но эта недосказанность не может длиться вечно", - говорила 42-летняя исполнительница.

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