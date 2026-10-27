Нетаньяху потерял абсолютный мандат на власть. Фото: REUTERS.

В Израиле завершились парламентские выборы. На момент написания этого материала главные телеканалы страны обнародовали экзит-полы.

Судя по предварительным результатам, в стране наступит период политической неопределенности. Ни блок премьера Биньямина Нетаньяху во главе с его партией «Ликуд», ни блок премьерского оппонента, отставного генерала-лейтенанта Гади Айзенкота, создавшего партию «Яшар», не набирает абсолютного большинства.

А значит, грядет большой коалиционный торг.

Главная сенсация - премьер и его союзники показали худшие результаты по сравнению с прошлыми выборами. Что называется, потеряли полный мандат на власть.

Вторая сенсация - беспрецедентно высокий результат так называемых арабских партий.

ЧТО ПОКАЗАЛИ ЭКЗИТ-ПОЛЫ В ИЗРАИЛЕ

Данные экзит-полов разнятся: согласно опросу 12 канала, правая коалиция Нетаньяху, которая включает ультраортодоксальные партии, получает в Кнессете 50 мест (на прошлых выборах 2022 года было 64), оппозиция - 52.

А по версии лояльного Нетаньяху 14 канала, который сравнивают с американским Fox News, облизывающим Трампа, у премьера и компании 50 мандатов, у оппозиционеров - 53.

Всего в Кнессете 120 кресел, для абсолютного большинства нужен 61 мандат. А его «бибистам» - от уменьшительного имени Нетаньяху, Биби - как видим, не сулит даже сервильная пресса.

С кем блокироваться?

Весомой силой в парламенте станут четыре партии, которые так или иначе представляют интересы арабского населения страны. Им экзит-полы отводят от 17 до 18 мест (на предыдущих выборах было 10 мандатов).

Арабские избиратели, судя по кадрам с Земли Обетованной, на сей раз демонстрировали нешуточную активность с голосованием - стояли в очередях к урнам. А бедуины направляли к участкам целые караваны из верховых верблюдов.

В Израиле грядет большой коалиционный торг - ни одна из партий на выборах не заручилась поддержкой для формирования парламентского большинства Фото: REUTERS.

КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ИЗРАИЛЕ

Дальше возможны четыре варианта.

Первый, с высокой вероятностью. «Умеренная» арабская партия РААМ ратует за выбивание крупных бюджетов для городов, населенных арабами, и помощь бедуинам. В 2021 году она уже входила в правительство Нафтали Беннета-Яира Лапида, теперь выступающих в коалиции с Азейнкотом.

Так вот, РААМ может сблокироваться с оппозиционерами, а другие арабские партии - оказать им поддержку при голосовании за отдельные законы.

Второй вариант, с низкой вероятностью. Нетаньяху переманивает на свою сторону часть оппозиционных депутатов с более-менее правыми взглядами.

Третий, с низкой вероятностью - формируется союз блоков Нетаньяху и Айзенкота, наподобие правящей в Германии коалиции из Христианских демократов Мерца и Социал-демократической партии, которую возглавлял Шольц. Хоть они и жестко конкурировали, но объединились, чтобы не пускать во власть «Альтернативу для Германии» (в израильском варианте это арабы).

Низкая вероятность этого варианта обусловлена тем, что Айзенкот, экс-глава Генштаба ЦАХАЛ, строил предвыборную кампанию на резкой критике Нетаньяху.

Сын генерала и два его племянника погибли при зачистке сектора Газа после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Айзенкот требует расследования действий Нетаньяху, при котором израильтяне проморгали нападение.

Лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот Фото: REUTERS.

И четвертый вариант, с высокой вероятностью: при невозможности сформировать коалицию назначаются новые выборы в Кнессет через полгода. До этого момента Нетаньяху продолжит фактически возглавлять правительство, руля внешней и оборонной политикой.

Не будем, между тем, забывать, что над премьером висят несколько уголовных дел по обвинениям в коррупции. Потеря Биби премьерского поста даст им зеленый свет и полностью вычеркнет его из политики.

КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРОВ В ИЗРАИЛЕ СКАЖЕТСЯ НА РОССИИ, ИРАНЕ И США

Каков бы ни был исход выборов в Израиле, на его весьма прагматичные и ровные отношения с Россией он не повлияет.

Что касается президента США Дональда Трампа, который всю дорогу горячо поддерживал «друга Биби», то для него Гади Айзенкот в качестве премьера на самом деле мог бы стать более удобным вариантом.

Он так же жаждет разгрома Ирана и укрощения сектора Газа, как и Нетаньяху. Но будет более предсказуемым и менее давящим партнером, чем Нетаньяху, поскольку не зависит от ультраправых партий.

Официальные результаты израильских выборов будут оглашены 29 октября. На формирование парламентских коалиций отводится максимум 112 дней.

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