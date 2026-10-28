Российский бизнес призвали бороться за место под жарким солнцем: стартовал форум "Россия-Африка"

В Москве открылся форум "Россия - Африка". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Третий саммит Россия — Африка открылся в Москве. В Гостином дворе проходит работа экономического и гуманитарного форума, в задачу которого входит укрепление деловых связей нашей страны с жарким континентом. Сегодня утром прошли несколько сессий, на которых выступили ньюсмейкеры с обеих сторон.

Выступая на «круглом столе», посвященном экономической кооперации России и Африки, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что «Африка — тот континент, с которым можно и нужно работать».

По словам Решетникова, главный барьер на пути сотрудничества с Африкой — это «барьер незнания, отсутствия информации». Но сейчас это препятствие успешно преодолевается: с 2022 года торговля России с Африкой выросла в полтора раза, её объем достиг 27 миллиардов долларов.

И эта статистика — только по открытым источникам, то есть несколько заниженная. «Не вся торговля с Африкой идет напрямую, иногда используются третьи страны», — отметил Решетников. Министр подчеркнул, что Африка становится «пространством конкурентной борьбы» — западные страны, оборвав экономическое сотрудничество с Россией, отнюдь не в восторге от выхода РФ на африканские рынки. А значит, — нашему бизнесу надо бороться за место под африканским солнцем.

На сессии, посвященной агропромышленному альянсу России и Африки, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил: наша страна оказывает Африке гуманитарное содействие — в частности, путем поставок продовольствия.

По словам Рябкова, такие поставки сейчас существенно облегчают положение населения в Сомали, Нигере, Центральной Африканской Республике (ЦАР).

Перед саммитом, в котором участвуют 48 африканских стран (причем 22 представлены на высшем уровне) была опубликована статистика: в прошлом году Россия доставила нуждающимся странам Африки 18 миллионов тонн зерна. За девять месяцев этого года отправлены еще 13 тонн.

В интервью KP.RU главный научный сотрудник Института стран Африки РАН Денис Дегтерев отметил, что поставки продовольствия и минеральных удобрений играют важную роль в экономическом сотрудничестве России и Африки, но будущее — за поставками на черный континент высокотехнологичной продукции из России. Речь идет о товарах с большой добавленной стоимостью — продукции машиностроения, информационных технологий, химической промышленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Урановый проект и трудолюбивые дворники: Чем интересны друг для друга Россия и Африка