Номинанта на «Оскар» Барри Кеогана затравили за внешность: Актер боялся выйти из дома

Актер Барри Кеоган. Фото: imageSPACE / Keystone Press Agency / Global Look Press

На счету у ирландского актера Барри Кеогана — множество громких фильмов, включая «Банши Инишерина» Мартина МакДоны (за них он получил номинацию на «Оскар»), «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, кинокомикс из вселенной Marvel «Вечные», «Солтберн», «Легенду о Зеленом рыцаре»… В 2028 году должны выйти второй «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, где он вроде бы появится в роли Джокера, и четыре биографических фильма Сэма Мендеса, посвященные четырем музыкантам The Beatles (Кеоган играет в одном из них Ринго Старра).

Впрочем, успешная карьера не спасает от хейта и комплексов. В марте 2026 года Барри внезапно заявил в интервью: «В сети очень много ненависти. Меня постоянно оскорбляют из-за того, как я выгляжу. Это уже перешло все границы. Понятно, что многие сталкиваются с подобным, но из-за этого я стал замкнутым. Ушел в себя, мне больше не хочется никуда ходить, не хочется даже выходить на улицу. Говорю вам совершенно искренне и честно: это становится настоящей проблемой».

Часть этого хейта связана с его разрывом с певицей Сабриной Карпентер. Их роман длился недолго, а после расставания, по словам Кеогана, фанаты Карпентер принялись присылать угрозы в его адрес (а также в адрес его бабушки и двухлетнего сына от предыдущих отношений с дантисткой по имени Элисон Киранс). Ну, и поливать его грязью в соцсетях. В том числе не скупились на оскорбления по поводу внешности.

В марте 2026 года актер заявил в интервью: "В сети очень много ненависти. Меня постоянно оскорбляют из-за того, как я выгляжу". Фото: Terence Baelen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кеоган в результате прошел через крайне дорогостоящую косметическую процедуру: одни утверждают, что один сеанс стоит $3500, другие — что за два актеру пришлось заплатить $8500! Процедуру осуществила косметолог Нилам Холмс, часто работающая со знаменитостями. Это не «уколы красоты» — там вообще нет никаких уколов и разрезов. Вместо них для подтяжки кожи и выработки коллагена используются радиочастотные импульсы.

Она написала в соцсетях: «Я работаю с Барри уже довольно давно, забочусь о состоянии его кожи во время съемок в различных фильмах, участия в рекламных кампаниях и других проектах». Холмс говорит, что из-за постоянных перелетов, недосыпов, сложного грима для съемок, стресса Кеоган нуждается в особо тщательном уходе. Но «за последние несколько лет его кожа заметно улучшилась, и он выглядит прекрасно. Сегодня мы провели вторую процедуру подтяжки кожи методом Xerf». А Кеоган просто счастлив: «Я чувствую себя увереннее, да и выгляжу лучше. Мне кажется, важно заботиться о себе — как изнутри, так и снаружи».

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