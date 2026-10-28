Актер Ноа Уайли Фото: REUTERS.

Американский журнал о знаменитостях People каждый год, начиная с 1985-го, сообщает читателям, кого считает «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих». Чаще всего этот титул получают актеры. В 80-е, 90-е и 2000-е - Мел Гибсон, Шон Коннери, Том Круз, Патрик Суэйзи, Киану Ривз, Брэд Питт, Ричард Гир, Джордж Клуни, Харрисон Форд, Пирс Броснан, Бен Аффлек, Джонни Депп, Джуд Лоу, Мэтью МакКонахи, Мэтт Деймон, Хью Джекман. В 2020-м - Майкл Б. Джордан, звезда «Черной пантеры», недавно получивший «Оскара» за «Грешников». В 2021-м - «человек-муравей» Пол Радд. В 2022-м - «капитан Америка» Крис Эванс. В 2023-м - Патрик Демпси. В 2024-м - режиссер и актер Джон Красински («Тихое место», сериалы «Офис» и «Джек Райан»). В 2025-м - Джонатан Бэйли (мюзикл «Злая», сериал «Бриджертоны»).

Ну, а сейчас самым сексуальным назвали Ноа Уайли, который прославился в 90-е ролью в сериале «Скорая помощь», а потом был немного забыт. Ренессанс случился недавно, благодаря еще одному хитовому медицинскому сериалу - «Больница Питт». В 2025-м и 2026-м он принес Уайли четыре «Эмми»: две - как продюсеру лучшего драматического сериала, и две - как лучшему актеру в драме.

Уайли на съемочной площадке сериала "Скорая помощь", 1997 г. Фото: NBC / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Почему 55-летний Уайли - самый сексуальный? People сообщает, что присвоил ему это звание за «жгучую выразительность» и «внешность настоящего героя-любовника». А еще, шутят авторы редакционной статьи, за то, что в интервью он рассказал, что любит мыть посуду.

55-летний Уайл признался People, что поначалу принял эту новость за «классический зачин розыгрыша»: «Никогда в жизни я и представить себе не мог, что удостоюсь такой чести!» В том, что это не розыгрыш, его убедила супруга, Сара Уэллс: она считает, что достоинства Ноа как мужа и отца давно уже заслуживают всемирного признания.

Ноа Уайли вновь оказался на пике популярности из-за роли в сериале "Больница Питт" Фото: REUTERS.

Уайли добавил: «Надеюсь, теперь все изменится. Надеюсь, что отныне меня ждут только сплошные вино и розы, молоко и мед. (Смеется). Да нет, конечно, я так не думаю. Но не сомневаюсь, что друзья и родные теперь будут все время подшучивать надо мной по этому поводу!»

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