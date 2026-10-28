Льготные автокредиты вновь начнут выдавать с 1 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

О ЧЕМ РЕЧЬ?

Льготные автокредиты — сильная вещь! В России меры государственной поддержки при покупке машин с небольшими перерывами действуют с 2009 года. Правда, правила и условия неоднократно менялись. В нынешнем виде система функционирует с 2022-го. Тогда, на фоне ухода западных брендов и обвала продаж, в стране перезапустили программу льготного автокредитования. Скидка размером до 20% полагалась при покупке в кредит автомобиля отечественного производства (не обязательно российского бренда — лишь бы была собрана на нашем заводе), и стоимостью не дороже 2 млн рублей. Деньги из бюджета шли непосредственно в банк в зачет первоначального взноса. В итоге это позволяло россиянам сэкономить до 400 тысяч. А для жителей ДФО — до 500 тысяч (в их случае скидка могла составлять 25%).

Правда, льготы полагались не всем. А только семьям с детьми (минимум один ребенок до 18 лет), военнослужащим, участникам СВО, учителям, врачам, инвалидам и прочим льготным категориям граждан. Отдельно предполагались повышенные выплаты при покупке электромобиля. На них уже могут рассчитывать все (при наличии гражданства РФ и водительских прав), при этом стоимость машины не важна, а размер компенсации составляет 35% (но не более 925 тысяч рублей). Главное, чтобы сам электромобиль также был выпущен в России.

И программа пользовалась популярностью! На этот год на льготные автокредиты из бюджета выделили 20 млрд рублей (и еще 30 млрд — на льготный автолизинг). Но в начале осени Минпромторг сообщил, что меры компенсации «достигли планового объема и выполнили задачу по поддержке рынка», после чего с 30 сентября прием заявок был остановлен. Говоря по-простому — деньги закончились. Всего за 9 месяцев при поддержке государства было реализовано 178,2 тысячи транспортных средств, в том числе — более 123 тысяч легковушек (остальное пришлось на крупную технику, закупленную юрлицами в рамках льготного лизинга).

Но уже 22 октября директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Григорий Цыба сообщил, что ведомство работает над возобновлением программ. А неделей спустя первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил: льготные автокредиты вновь начнут выдавать с 1 декабря.

В России меры государственной поддержки при покупке машин с небольшими перерывами действуют с 2009 года. Фото: Александр МАТВЕЕВ.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

— История, впрочем, не новая, — отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — У нас практически каждый год деньги, выделенные из бюджета на льготное кредитование, заканчиваются преждевременно. И каждый раз государство возобновляет финансирование. Просто раньше это делали за счет средств из резервного фонда, а теперь используют деньги, отложенные на автокредиты на будущий год. Учитывая, что в этот раз их запланировали меньше, можно не сомневаться — в 2027-м «кубышка» опустеет не к сентябрю, а где-нибудь к лету.

Действительно — в проекте бюджета на будущий год на программу льготного автокредитования заложено всего 17,1 млрд, а не 20 млрд, как было ранее. Более того, в 2028-м финансирование сократится до 14,3 млрд, а в 2029-м — и вовсе до 4 млрд рублей! Пока непонятно, сколько именно денег, из запланированных на 2027-й, успеют потратить в декабре нынешнего. Неизвестно и то, изменятся ли условия выдачи льготных кредитов. Но, скорее всего, нет.

— Хотя менять их определенно стоит. Хотя бы в части максимальной цены машины, потому что за 2 млн рублей сейчас в России почти ничего и не купишь, — разводит руками Антон Шапарин. — По сути, на помощь государства можно рассчитывать разве что при приобретении «Лады», и то не каждой. Тогда как минимальная стоимость весьма популярных и производимых у нас моделей Haval и Tenet давно перешагнула этот рубеж. По идее, лимит надо повысить как минимум до 3 млн — тогда программа будет соответствовать адекватным условиям рынка и спроса.

В проекте бюджета на будущий год на программу льготного автокредитования заложено всего 17,1 млрд, а не 20 млрд, как было ранее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Понятно, что при нынешних ценах и ограниченном финансировании программа льготного кредитования в будущем году также будет прекращена досрочно. Хотя эксперты отмечают ее крайнюю важность.

— Обновление автопарка — одна из важных стратегических задач, поскольку средний возраст машин напрямую влияет на безопасность на дорогах, — продолжает Антон Шапарин. — Кроме того, это не столько помощь простым гражданам в приобретении автомобиля, сколько поддержка всего российского автопрома. На развитие заводов по сборке машин и производству автокомпонентов из бюджета уже потрачено 300 млрд рублей. Но без должного спроса все эти средства просто не получится отбить!

Очевидным вариантом для развития программ государственного субсидирования при покупке машин видится задействование средств, полученных в виде утильсбора. Только за прошлый год с его помощью в казну государства поступило свыше 1,1 трлн рублей! Да, часть денег потом возвращается российским производителям, но основная сумма остается в бюджете — и используется «на усмотрение правительства». Как именно — нам не говорят.

— Хотя, например, все деньги от штрафов за нарушение экологических норм целиком и полностью используются в реализации государственных экологических программ. Почему бы не окрасить подобным образом утильсбор? Не прописать целевое расходование этих денег именно на развитие автопрома? Тогда появится шанс, что наши внуки действительно будут ездить на хороших и доступных российских машинах. Плюс, на наш взгляд, необходимо поменять саму схему выплат. Чтобы государство перечисляло деньги не в банк, а напрямую производителям, — подчеркивает Антон Шапарин.

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