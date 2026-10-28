Русофилы из жарких стран: на Форуме в Гостином дворе обсудили учебу африканских студентов в России

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

В ходе гуманитарного и экономического Форума Россия – Африка, проходящего на площадке Гостиного двора в Москве, было объявлено о ряде соглашений по продвижению русского языка и культуры в африканских странах Африки. В частности, Россотрудничество подписало документы о взаимодействии с Мали, Мозамбиком, Того, Зимбабве и Мадагаскаром.

Культурные связи России и Африки обсудили на одной из сессий Форума в Гостином дворе – там говорили о роли в этом процессе Международного движения русофилов (МДР). Сейчас Исполнительное бюро движения, созданного в марте 2023 года, возглавляет Сулейман Ндьяй – сенегалец, выпускник Государственного института русского языка имени Пушкина в Москве. На заседание он пришел в традиционной африканской одежде. И задал тон дискуссии, сказав, что МДР открыто для всех, кто любит Россию, русский язык и литературу - вне зависимости от места рождения и цвета кожи.

Присутствовавший на форуме замглавы Минобрнауки Константин Могилевский отметил тенденцию: количество студентов из Африки в российских вузах растет, сейчас в нашей стране учится не менее 40 000 человек.

Представители Движения русофилов озвучили информацию от главы Россотрудничества Игоря Чайки: в этом году, в частности, будет увеличена квота для обучения в РФ студентов из Мозамбика. Выберут в первую очередь тех, кто хочет осваивать специальности, наиболее востребованные в экономике африканских стран.

В беседе с KP.RU министр технического и профессионального обучения Республики Нигер Фармо Мумуни, который тоже присоединился к движению русофилов, заметил: «Французские СМИ внушают нам, что Россия – воюющая страна, что сейчас не время сотрудничать с ней. Нам не надо поддаваться негативным стереотипам, которые распространяют западные государства в Африке о России. Мы отвергаем отношение Запада к себе как к второстепенным странам».

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