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Звезды28 октября 2026 14:20

Новые лицо, зубы и тату: Филипп Киркоров опять помолодел и обновил внешность

KP.RU перечислил перемены во внешности помолодевшего Филиппа Киркорова
Ирина ВИКТОРОВА
Филипп Киркоров только за минувшую неделю презентовал два клипа, появился на паре светских мероприятиях, снялся на ТВ, спел на крупных сборных концертах.

Филипп Киркоров только за минувшую неделю презентовал два клипа, появился на паре светских мероприятиях, снялся на ТВ, спел на крупных сборных концертах.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Филипп Киркоров только за минувшую неделю презентовал два клипа, появился на паре светских мероприятиях, снялся на ТВ, спел на крупных сборных концертах. Впереди у певца: два больших сольных концерта в Москве, корпоративная предновогодняя гонка, плюс плотный график праздничных съёмок и концертов — Киркоров в свежих планах всех главных «огоньков» страны. А куда без него? На этой неделе в Сети обсуждают свежие ролики с Киркоровым с недавних многочисленных мероприятий: внешний вид, здоровье, казусы и прочие внешние данные. Кажется, что он опять изменился?

Через полгода поп-королю 60 лет, а он продолжает эксперименты с внешностью. Регулярно меняется — не верит, что скоро 60, чувствует себя на 40! Узнали, что говорит сам Киркоров, а также эксперты и светские сплетники о его внешнем виде и состоянии здоровья.

ЗДОРОВЬЕ

На презентации клипа Филипп Бедросович честно рассказал журналистам о проблемах со здоровьем: «У меня диабет второго типа. Я на уколах. Несколько лет назад взял себя в руки, привёл в форму, так как поднялся сахар. Сейчас я в надёжных руках, сейчас у меня сахар в норме».

Других существенных проблем со здоровьем у Киркорова нет, проходит регулярные чекапы, следит за здоровьем, предупреждает сердечно сосудистые риски (насколько это в силах современной медицины).

ЗУБЫ

К новому концертному сезону Киркоров установил виниры на 28 зубов, на двух клыках — с бриллиантовой огранкой. Стоят новые зубы более 6 млн руб. Но Филипп Бедросович прихвастнул: «Мне скидочку звёздную дали. Так что не жалуюсь!» Стоматолог, который работал с певцом, рассказал, что новые зубы омолодили Киркорова. Этот эффект связан с изменением высоты зубов и формы улыбки. «Правильно подобранные виниры способны визуально омолодить лицо за счёт коррекции нижней трети. Посмотрите, как изменился подбородок. В результате произошла гармонизация нижней трети лица и средней части, лба», — отметил врач Киркорова.

Филипп новые зубы холит и лелеет, купил автоматическую зубную щётку в виде капы за 30 тыс. руб. Но главное для исполнителя — новые зубы никак не повлияли на голос, на речь. Киркоров более чем доволен: «Ослепляю всех своими бриллиантовыми клыками и своей улыбкой. Честно говоря, не думал, что так может измениться внутреннее самочувствие и настроение. Кайфую от своей же собственной улыбки, потому что улыбка — как поётся в песне, флаг корабля. Особенно если ты артист и имеешь возможность радовать людей, поёшь, улыбаешься. Вот немного изменил что то, но кардинально — и ты становишься на 20 лет моложе по духу сразу! Восстановили точную копию моей улыбки, которая была 40 лет назад».

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ФИГУРА

Сегодня при росте 195 см Филипп Киркоров весит то 96 кг, то 98 кг. Считает, что при его росте этот вес — «то, что нужно». Артист не скрывает, что ради похудения делал пластику: «Хирургия была, всё лишнее — чик чик. 15 литров жира с меня откачали, а вот после этого начался труд». Впервые на серию пластических операций Филипп Бедросович решился к своему 55 летию. Пластический хирург сделал певцу липосакцию, смоделировал пресс с «кубиками». После этого артист весил 91 кг.

Недавно Филипп Киркоров рассказал, что приходится прикладывать усилия, чтобы после пластики держать вес — ради этого с прошлого года он начал заниматься регулярно спортом: «Я очень рано ложусь спать, часов в девять, десять. С пяти до девяти утра у меня спорт, а потом пробежка по территории. Я бегаю каждый день». Плюс отказ от вредной пищи и регулярные физические нагрузки, чтобы «не откатиться» к прежнему результату.

После отпуска с детьми этим летом Киркоров набрал пять лишних кило и весил чуть более 100 кг: «Я уже привык к другой форме. Просто летом так хорошо отдохнул с детьми в Греции, когда вернулся на концерт в Сочи, я понял, что на мне с трудом застёгивался концертный костюм, а новый я не привёз…» Но Киркоров к осени 5 кг скинул.

ЛИЦО

Киркоров недавно сделал новый нос — он уменьшился в размерах. Артист так объяснил эти перемены: «Я не от хорошей жизни занялся носом, у меня были проблемы с дыханием, сложно было спать, периодически закладывало нос. Главное — не увлекаться этим и не превращаться в мумию, как многие даже западные звёзды. Я не стесняюсь об этом говорить. Любой уважающий себя артист должен за собой следить и приводить себя в форму, соответствующую ценам на билеты».

Примерно пять лет назад певец делал блефаропластику, эндоскопический височный лифтинг.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

ТАТУИРОВКИ

В Сети обсуждают новые тату Киркорова. Однако последнее он добавил в 2025 году — набил на шее голубя. И пообещал — это последняя татуировка, больше нет места. Объяснил так: «Это — голубь, символ мира. Пусть этот голубь всегда живёт в моём сердце и в сердцах людей, кто верит в добро и счастье. И всё, тату больше не будет. Уже мест нет».

На руках у звезды — драконы и змеи, а на спине — фамильный герб артиста. Есть тату на ногах. После участия в шоу «Сокровища императора» в Китае сделал тату с драконом на тыльной стороне ладони и надпись King на пальцах.

ВОЛОСЫ

У Киркорова новая причёска, некоторые стилисты уже предположили, что артист добавляет густоту с помощью накладок. Нам объяснил ситуацию с волосами Киркорова стилист Анвар Очилов: «Волосы у Филиппа Бедросовича все свои. Просто для концертных образов ему делают начёс. Пишут, что затонирована седина. Это окрашивание — оттенок жемчужный блонд, что сейчас очень модно. Вариация стрижки — каскад или гаврош — ему идёт. Стрижка стильная, позволяет создавать разные образы, артисту подходит — и в его возрасте, и в его стиле. Другое дело, что без укладки такая стрижка будет смотреться ужасно. Но у артистов с этим проблем нет».

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

На концерте в честь 30 летия «Муз ТВ» Филипп Киркоров пел на сцене и не подозревал, как после включения спецэффектов (дымовые пушки, пиротехника) волосы на его голове просто стали «дыбом». Ролик разлетелся по сети, и Филипп со стоящими волосами стал мемом.

Киркоров отнёсся к ситуации с юмором: «Я пел и даже этого не почувствовал. Спецэффекты — дым машина, пиротехнический взрыв воздуха — совместились со сквозняком, и электризовались волосы мои. Я сам увидел это уже в соцсетях, был удивлён, посмеялся. Мне нечего придумывать не надо, всё само происходит: не только песни, но и какие то ситуации становятся хитом».

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