Новые лицо, зубы и тату: Филипп Киркоров опять помолодел и обновил внешность

Филипп Киркоров только за минувшую неделю презентовал два клипа, появился на паре светских мероприятиях, снялся на ТВ, спел на крупных сборных концертах. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Филипп Киркоров только за минувшую неделю презентовал два клипа, появился на паре светских мероприятиях, снялся на ТВ, спел на крупных сборных концертах. Впереди у певца: два больших сольных концерта в Москве, корпоративная предновогодняя гонка, плюс плотный график праздничных съёмок и концертов — Киркоров в свежих планах всех главных «огоньков» страны. А куда без него? На этой неделе в Сети обсуждают свежие ролики с Киркоровым с недавних многочисленных мероприятий: внешний вид, здоровье, казусы и прочие внешние данные. Кажется, что он опять изменился?

Через полгода поп-королю 60 лет, а он продолжает эксперименты с внешностью. Регулярно меняется — не верит, что скоро 60, чувствует себя на 40! Узнали, что говорит сам Киркоров, а также эксперты и светские сплетники о его внешнем виде и состоянии здоровья.

ЗДОРОВЬЕ

На презентации клипа Филипп Бедросович честно рассказал журналистам о проблемах со здоровьем: «У меня диабет второго типа. Я на уколах. Несколько лет назад взял себя в руки, привёл в форму, так как поднялся сахар. Сейчас я в надёжных руках, сейчас у меня сахар в норме».

Других существенных проблем со здоровьем у Киркорова нет, проходит регулярные чекапы, следит за здоровьем, предупреждает сердечно сосудистые риски (насколько это в силах современной медицины).

ЗУБЫ

К новому концертному сезону Киркоров установил виниры на 28 зубов, на двух клыках — с бриллиантовой огранкой. Стоят новые зубы более 6 млн руб. Но Филипп Бедросович прихвастнул: «Мне скидочку звёздную дали. Так что не жалуюсь!» Стоматолог, который работал с певцом, рассказал, что новые зубы омолодили Киркорова. Этот эффект связан с изменением высоты зубов и формы улыбки. «Правильно подобранные виниры способны визуально омолодить лицо за счёт коррекции нижней трети. Посмотрите, как изменился подбородок. В результате произошла гармонизация нижней трети лица и средней части, лба», — отметил врач Киркорова.

Филипп новые зубы холит и лелеет, купил автоматическую зубную щётку в виде капы за 30 тыс. руб. Но главное для исполнителя — новые зубы никак не повлияли на голос, на речь. Киркоров более чем доволен: «Ослепляю всех своими бриллиантовыми клыками и своей улыбкой. Честно говоря, не думал, что так может измениться внутреннее самочувствие и настроение. Кайфую от своей же собственной улыбки, потому что улыбка — как поётся в песне, флаг корабля. Особенно если ты артист и имеешь возможность радовать людей, поёшь, улыбаешься. Вот немного изменил что то, но кардинально — и ты становишься на 20 лет моложе по духу сразу! Восстановили точную копию моей улыбки, которая была 40 лет назад».

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ФИГУРА

Сегодня при росте 195 см Филипп Киркоров весит то 96 кг, то 98 кг. Считает, что при его росте этот вес — «то, что нужно». Артист не скрывает, что ради похудения делал пластику: «Хирургия была, всё лишнее — чик чик. 15 литров жира с меня откачали, а вот после этого начался труд». Впервые на серию пластических операций Филипп Бедросович решился к своему 55 летию. Пластический хирург сделал певцу липосакцию, смоделировал пресс с «кубиками». После этого артист весил 91 кг.

Недавно Филипп Киркоров рассказал, что приходится прикладывать усилия, чтобы после пластики держать вес — ради этого с прошлого года он начал заниматься регулярно спортом: «Я очень рано ложусь спать, часов в девять, десять. С пяти до девяти утра у меня спорт, а потом пробежка по территории. Я бегаю каждый день». Плюс отказ от вредной пищи и регулярные физические нагрузки, чтобы «не откатиться» к прежнему результату.

После отпуска с детьми этим летом Киркоров набрал пять лишних кило и весил чуть более 100 кг: «Я уже привык к другой форме. Просто летом так хорошо отдохнул с детьми в Греции, когда вернулся на концерт в Сочи, я понял, что на мне с трудом застёгивался концертный костюм, а новый я не привёз…» Но Киркоров к осени 5 кг скинул.

ЛИЦО

Киркоров недавно сделал новый нос — он уменьшился в размерах. Артист так объяснил эти перемены: «Я не от хорошей жизни занялся носом, у меня были проблемы с дыханием, сложно было спать, периодически закладывало нос. Главное — не увлекаться этим и не превращаться в мумию, как многие даже западные звёзды. Я не стесняюсь об этом говорить. Любой уважающий себя артист должен за собой следить и приводить себя в форму, соответствующую ценам на билеты».

Примерно пять лет назад певец делал блефаропластику, эндоскопический височный лифтинг.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

ТАТУИРОВКИ

В Сети обсуждают новые тату Киркорова. Однако последнее он добавил в 2025 году — набил на шее голубя. И пообещал — это последняя татуировка, больше нет места. Объяснил так: «Это — голубь, символ мира. Пусть этот голубь всегда живёт в моём сердце и в сердцах людей, кто верит в добро и счастье. И всё, тату больше не будет. Уже мест нет».

На руках у звезды — драконы и змеи, а на спине — фамильный герб артиста. Есть тату на ногах. После участия в шоу «Сокровища императора» в Китае сделал тату с драконом на тыльной стороне ладони и надпись King на пальцах.

ВОЛОСЫ

У Киркорова новая причёска, некоторые стилисты уже предположили, что артист добавляет густоту с помощью накладок. Нам объяснил ситуацию с волосами Киркорова стилист Анвар Очилов: «Волосы у Филиппа Бедросовича все свои. Просто для концертных образов ему делают начёс. Пишут, что затонирована седина. Это окрашивание — оттенок жемчужный блонд, что сейчас очень модно. Вариация стрижки — каскад или гаврош — ему идёт. Стрижка стильная, позволяет создавать разные образы, артисту подходит — и в его возрасте, и в его стиле. Другое дело, что без укладки такая стрижка будет смотреться ужасно. Но у артистов с этим проблем нет».

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

На концерте в честь 30 летия «Муз ТВ» Филипп Киркоров пел на сцене и не подозревал, как после включения спецэффектов (дымовые пушки, пиротехника) волосы на его голове просто стали «дыбом». Ролик разлетелся по сети, и Филипп со стоящими волосами стал мемом.

Киркоров отнёсся к ситуации с юмором: «Я пел и даже этого не почувствовал. Спецэффекты — дым машина, пиротехнический взрыв воздуха — совместились со сквозняком, и электризовались волосы мои. Я сам увидел это уже в соцсетях, был удивлён, посмеялся. Мне нечего придумывать не надо, всё само происходит: не только песни, но и какие то ситуации становятся хитом».

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