Самозапрет на возвращение к бывшему: россияне рассказали, что хотели бы себе запретить

Экономисты напомнили о пользе самозапретов. Сейчас можно официально запретить себе брать кредиты, совершать сделки с недвижимостью и многое другое. Фото: oes/Shutterstock/Fotodom

Экономисты напомнили о пользе самозапретов. Сейчас можно официально запретить себе брать кредиты, совершать сделки с недвижимостью и многое другое. Делается это, конечно, чтобы защитить себя от мошенников. При этом россияне отмечают, что как раз кредиты хотели бы запретить себе в первую очередь. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Целых 61% респондентов признались, что хотели бы запретить себе брать кредиты и займы. Некоторые признались, что опасаются мошенников, а другие просто отметили, что считают кредиты – плохим решением и жалеют, что ввязались уже в долги.

18% опрошенных россиян хотели бы запретить себе совершать сделки с недвижимостью, чтобы случайно не потерять все накопления или собственное жилье.

15% отмечают, что им нужен самозапрет на азартные игры, они знают свои слабости и опасаются, что могу проиграть все деньги или что-то ценное.

13% россиян хотели бы запретить себе открывать новые сим-карты. Респонденты опасаются, кто-то сможет воспользоваться их данными.

11% хотели бы запретить международные звонки, чтобы случайно не попасть на деньги при неизвестных входящих.

7% даже хотели бы запретить себе снятие наличных и переводы, а то вдруг кто-то похитит их банковские карты или смартфон с банковскими приложениями.

А вот 8% опрошенных россиян выбрали вариант «другое». Кто-то сказал, что ничего себе запрещать бы не стал, а вот другие, наоборот, начали шутить, что с удовольствием установили бы самозапрет на ночные перекусы, сладости и выпечку, а также на общение с бывшими.

«Если бы могла, запретила себе есть так много сладкого», - вздыхает участница опроса.

«А есть самозапрет на возвращение к бывшему», - улыбается другая.

«Я бы установил самозапрет на ругань матом, плохая это привычка», - делится третий.

«А я на алкоголь», - признается еще один участник исследования.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек.