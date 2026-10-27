Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Те, кто когда-либо сидел на диетах, знают: любые ограничения и запреты очень сложно соблюдать. Так и хочется нарушить правила. Например, я много раз пытался запретить себе есть сладкое по вечерам. Но… всегда проигрывал. Потому что если это сладкое можно найти где-то дома, я его найду. Втихаря от жены, но найду. И совсем другое дело, когда за вкусняшкой надо куда-то выходить или ждать два дня. Тут уж ничего не поделаешь. Одеваться и ждать будет лень. Придется терпеть, а там, глядишь, и перехочется… Именно так и действуют самозапреты, которые в изобилии развелись в России. Зачем они нужны и как работают? И можно ли навредить самозапретом самому себе?
Это самый популярный самозапрет. Его оформили более 22 млн человек. Правда, некоторые (около 2 млн) уже отозвали его обратно. Но это вполне законно - если кредит вам понадобился, самозапрет можно снять.
Эта мера нужна не для каких-нибудь кредитоголиков. А для борьбы с мошенничеством. По данным ЦБ, около 40% похищенных мошенниками в прошлом году денег были кредитными. То есть, жертвы не только лишились всех своих сбережений, но и остались с долгами перед банками. С оформленным вами самозапретом, даже располагая вашими паспортными данными, никто не сможет удаленно оформить на вас заем. Отсюда вывод – его можно оформить всем, кто в ближайшее время не планирует брать деньги в долг у банков. Как говорится, на всякий пожарный.
Напомним, что самозапрет можно оформить на такие кредиты, где банк не просит обеспечение в виде какого-либо имущества. Например, на ипотеку сделать самозапрет не получится. Да и смысла в этом нет – ипотеку и так практически невозможно оформить на человека без его ведома.
- Лучше, чтобы запрет на займы у вас был установлен. При необходимости его можно снять в любой момент, взять кредит и установить запрет снова, - рекомендуют в Центробанке.
Через «Госуслуги» или в любом МФЦ. Заявление можно подавать неограниченное число раз.
Там же - на «Госуслугах» (но потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись – например, через приложение «Госключ») или в МФЦ. Запрет снимется не сразу, а через двое суток. Это так называемый период охлаждения, защищающий заемщика от кредита, который он может взять под воздействием мошенников. Или под воздействием эмоций.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.
Этот самозапрет тоже защищает от мошенников. апример, аферисты не смогут по поддельной или полученной обманом доверенности заключить сделку, о которой владелец ничего не знает. После оформления самозапрета в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появится отметка, что любые действия с недвижимостью должны проводиться только при личном участии собственника.
Популярность этого вида самозапрета растет. Как сообщал Росреестр, только с января по май 2026 года в ведомство поступило более 2,5 млн заявлений о запрете регистрации сделок без личного участия собственника. И это более чем вдвое больше, чем за те же месяцы 2025-го.
Через «Госуслуги», на сайте Росреестра или в МФЦ. Потребуются паспорт, ИНН и кадастровый номер объекта. Росреестр внесет запись в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.
Подачей заявления об отзыве записи тем же способом, которым устанавливался запрет, - через «Госуслуги», сайт Росреестра или МФЦ.
Игровая зависимость - это не просто слабохарактерность, а официальный недуг. Она даже включена в Международную классификацию болезней ВОЗ. Поэтому возможность добровольно отказаться от участия в легальных азартных играх – в букмекерских конторах и тотализаторах (включая интерактивные ставки), казино и залах игровых автоматов – для многих уже стала спасением (лотереи под запрет не подпадают). Этот вид самозапрета действует с 1 сентября 2026 года. Известно, что только в первую неделю возможностью ограничить себя в азартных играх воспользовались более 700 россиян (и это только через МФЦ).
Минимальный срок ограничений - 12 месяцев. Все это время организаторы обязаны отказывать человеку в приеме ставок и не направлять ему рекламу, чтобы лишний раз не дразнить. Правда, все это касается лишь проверенных компаний. Нелегальным букмекерским конторам этот самозапрет не помешает.
Через «Госуслуги» или в любом МФЦ с паспортом. Заявление поступает в Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который включает человека в перечень в течение 12 часов.
Отозвать заявление в любой момент нельзя. Снять самозапрет можно не раньше, чем через 12 месяцев - через МФЦ или «Госуслуги», но только с усиленной электронной подписью.
Можно запретить операторам связи заключать договоры на новые сим-карты на ваше имя без вашего личного визита в салон. Это защищает от мошенников, которые оформляют симки по украденным или полученным обманом паспортным данным. К настоящему моменту возможностью установить такой самозапрет через «Госуслуги» воспользовались около 2,5 млн россиян.
Через «Госуслуги» или лично в МФЦ с паспортом и СНИЛС.
Только лично в МФЦ. Дистанционное снятие этого запрета законом не предусмотрено.
Если у вас нет родственников и друзей за границей, с которыми вы регулярно общаетесь по телефону, тогда с 1 марта 2027 года для вас может быть интересен еще один самозапрет. Он позволит отказаться от входящих звонков из-за рубежа. Это один из основных каналов телефонного мошенничества. И хотя сейчас подобные звонки с подозрительных номеров технически ограничивают сотовые операторы, можно лишний раз подстраховаться самостоятельно.
Через «Госуслуги» или лично в МФЦ.
Только при личном визите в МФЦ. Дистанционно снять этот запрет будет невозможно.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.
Запретить себе что-нибудь можно и без формальных самозапретов. К примеру, с августа 2025 года россияне могут официально отказаться от рекламных SMS-рассылок, а с сентября - от спам-звонков.
Направить оператору связи заявление через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении, либо в салоне связи с паспортом.
Тем же способом (но зачем?!).
Крупные банки предлагают собственные сервисы самоограничений, которые работают только внутри экосистемы конкретного банка. Там есть либо полные запреты, например, на снятие наличных или переводы, либо лимиты - дневные или месячные.
Как оформить: в мобильном приложении банка или в отделении.
Как отменить: в большинстве банков - только при личном визите в офис.
От скачивания приложений и звонков с неизвестных номеров
Некоторые и так не отвечают на звонки с неизвестных номеров, но этот процесс можно автоматизировать. К примеру, запретить входящие с незнакомых номеров или поставить ограничение на скачивание приложений из незнакомых источников.
Некоторые и так не отвечают на звонки с неизвестных номеров, но этот процесс можно автоматизировать. К примеру, запретить входящие с незнакомых номеров или поставить ограничение на скачивание приложений из незнакомых источников. Нередко такие запреты родители устанавливают на телефонах детей.
ВАЖНЫЙ НЮАНС
Эльман Мехтиев, гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности:
- От цифровых технологий никуда не деться. Но нужно понимать, что может быть в результате воровства цифровой личности. Лично мне не нужно ставить самозапрет на азартные игры, потому что я не играю. Но запрет на операции с недвижимостью я поставил еще до самозапрета на кредиты, который тоже поставил. Потому что самозапреты – это борьба с возможными последствиями кражи вашей цифровой личности мошенниками. Это не решение всех проблем, но шаг к установке на другое поведение. В этом же ряду и установление механизма второй руки в банках (его суть в том, что при каких-то крупных переводах или других подозрительных операциях банк обязан будет позвонить близкому человека, который будет заранее установлен).
КАК У НИХ
Самозапреты используются во многих странах мира. Чаще всего речь идет про ограничения на кредиты и азартные игры. Но есть и другие:
- В Китае можно установить самому себе запрет заходить в соцсети дольше определенного времени (например, час или три часа в сутки)
- В банковских приложениях некоторых стран Евросоюза можно установить самозапрет на покупки по ночам
- Некоторые британские банки позволяют запрещать себе траты на определенные категории товаров и услуг - например, одежду или косметику
- В Турции можно запретить себе шопинг на конкретных маркетплейсах.
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