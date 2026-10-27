Это самый популярный самозапрет - запрет на кредиты и займы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Те, кто когда-либо сидел на диетах, знают: любые ограничения и запреты очень сложно соблюдать. Так и хочется нарушить правила. Например, я много раз пытался запретить себе есть сладкое по вечерам. Но… всегда проигрывал. Потому что если это сладкое можно найти где-то дома, я его найду. Втихаря от жены, но найду. И совсем другое дело, когда за вкусняшкой надо куда-то выходить или ждать два дня. Тут уж ничего не поделаешь. Одеваться и ждать будет лень. Придется терпеть, а там, глядишь, и перехочется… Именно так и действуют самозапреты, которые в изобилии развелись в России. Зачем они нужны и как работают? И можно ли навредить самозапретом самому себе?

На кредиты и займы

Это самый популярный самозапрет. Его оформили более 22 млн человек. Правда, некоторые (около 2 млн) уже отозвали его обратно. Но это вполне законно - если кредит вам понадобился, самозапрет можно снять.

Эта мера нужна не для каких-нибудь кредитоголиков. А для борьбы с мошенничеством. По данным ЦБ, около 40% похищенных мошенниками в прошлом году денег были кредитными. То есть, жертвы не только лишились всех своих сбережений, но и остались с долгами перед банками. С оформленным вами самозапретом, даже располагая вашими паспортными данными, никто не сможет удаленно оформить на вас заем. Отсюда вывод – его можно оформить всем, кто в ближайшее время не планирует брать деньги в долг у банков. Как говорится, на всякий пожарный.

Напомним, что самозапрет можно оформить на такие кредиты, где банк не просит обеспечение в виде какого-либо имущества. Например, на ипотеку сделать самозапрет не получится. Да и смысла в этом нет – ипотеку и так практически невозможно оформить на человека без его ведома.

- Лучше, чтобы запрет на займы у вас был установлен. При необходимости его можно снять в любой момент, взять кредит и установить запрет снова, - рекомендуют в Центробанке.

Через «Госуслуги» или в любом МФЦ. Заявление можно подавать неограниченное число раз.

Там же - на «Госуслугах» (но потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись – например, через приложение «Госключ») или в МФЦ. Запрет снимется не сразу, а через двое суток. Это так называемый период охлаждения, защищающий заемщика от кредита, который он может взять под воздействием мошенников. Или под воздействием эмоций.

Самозапреты используются во многих странах мира. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

На сделки с жильем

Этот самозапрет тоже защищает от мошенников. апример, аферисты не смогут по поддельной или полученной обманом доверенности заключить сделку, о которой владелец ничего не знает. После оформления самозапрета в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появится отметка, что любые действия с недвижимостью должны проводиться только при личном участии собственника.

Популярность этого вида самозапрета растет. Как сообщал Росреестр, только с января по май 2026 года в ведомство поступило более 2,5 млн заявлений о запрете регистрации сделок без личного участия собственника. И это более чем вдвое больше, чем за те же месяцы 2025-го.

Через «Госуслуги», на сайте Росреестра или в МФЦ. Потребуются паспорт, ИНН и кадастровый номер объекта. Росреестр внесет запись в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.

Подачей заявления об отзыве записи тем же способом, которым устанавливался запрет, - через «Госуслуги», сайт Росреестра или МФЦ.

На азартные игры

Игровая зависимость - это не просто слабохарактерность, а официальный недуг. Она даже включена в Международную классификацию болезней ВОЗ. Поэтому возможность добровольно отказаться от участия в легальных азартных играх – в букмекерских конторах и тотализаторах (включая интерактивные ставки), казино и залах игровых автоматов – для многих уже стала спасением (лотереи под запрет не подпадают). Этот вид самозапрета действует с 1 сентября 2026 года. Известно, что только в первую неделю возможностью ограничить себя в азартных играх воспользовались более 700 россиян (и это только через МФЦ).

Минимальный срок ограничений - 12 месяцев. Все это время организаторы обязаны отказывать человеку в приеме ставок и не направлять ему рекламу, чтобы лишний раз не дразнить. Правда, все это касается лишь проверенных компаний. Нелегальным букмекерским конторам этот самозапрет не помешает.

Через «Госуслуги» или в любом МФЦ с паспортом. Заявление поступает в Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который включает человека в перечень в течение 12 часов.

Отозвать заявление в любой момент нельзя. Снять самозапрет можно не раньше, чем через 12 месяцев - через МФЦ или «Госуслуги», но только с усиленной электронной подписью.

На новые сим-карты

Можно запретить операторам связи заключать договоры на новые сим-карты на ваше имя без вашего личного визита в салон. Это защищает от мошенников, которые оформляют симки по украденным или полученным обманом паспортным данным. К настоящему моменту возможностью установить такой самозапрет через «Госуслуги» воспользовались около 2,5 млн россиян.

Через «Госуслуги» или лично в МФЦ с паспортом и СНИЛС.

Только лично в МФЦ. Дистанционное снятие этого запрета законом не предусмотрено.

На международные звонки

Если у вас нет родственников и друзей за границей, с которыми вы регулярно общаетесь по телефону, тогда с 1 марта 2027 года для вас может быть интересен еще один самозапрет. Он позволит отказаться от входящих звонков из-за рубежа. Это один из основных каналов телефонного мошенничества. И хотя сейчас подобные звонки с подозрительных номеров технически ограничивают сотовые операторы, можно лишний раз подстраховаться самостоятельно.

Через «Госуслуги» или лично в МФЦ.

Только при личном визите в МФЦ. Дистанционно снять этот запрет будет невозможно.

От чего еще можно отказаться Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

От спама и рекламы

Запретить себе что-нибудь можно и без формальных самозапретов. К примеру, с августа 2025 года россияне могут официально отказаться от рекламных SMS-рассылок, а с сентября - от спам-звонков.

Направить оператору связи заявление через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении, либо в салоне связи с паспортом.

Тем же способом (но зачем?!).

От снятия наличных и переводов

Крупные банки предлагают собственные сервисы самоограничений, которые работают только внутри экосистемы конкретного банка. Там есть либо полные запреты, например, на снятие наличных или переводы, либо лимиты - дневные или месячные.

Как оформить: в мобильном приложении банка или в отделении.

Как отменить: в большинстве банков - только при личном визите в офис.

От скачивания приложений и звонков с неизвестных номеров

Некоторые и так не отвечают на звонки с неизвестных номеров, но этот процесс можно автоматизировать. К примеру, запретить входящие с незнакомых номеров или поставить ограничение на скачивание приложений из незнакомых источников.

От скачивания приложений и звонков с неизвестных номеров

Некоторые и так не отвечают на звонки с неизвестных номеров, но этот процесс можно автоматизировать. К примеру, запретить входящие с незнакомых номеров или поставить ограничение на скачивание приложений из незнакомых источников. Нередко такие запреты родители устанавливают на телефонах детей.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Как не переборщить с самозапретами

Эльман Мехтиев, гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности:

- От цифровых технологий никуда не деться. Но нужно понимать, что может быть в результате воровства цифровой личности. Лично мне не нужно ставить самозапрет на азартные игры, потому что я не играю. Но запрет на операции с недвижимостью я поставил еще до самозапрета на кредиты, который тоже поставил. Потому что самозапреты – это борьба с возможными последствиями кражи вашей цифровой личности мошенниками. Это не решение всех проблем, но шаг к установке на другое поведение. В этом же ряду и установление механизма второй руки в банках (его суть в том, что при каких-то крупных переводах или других подозрительных операциях банк обязан будет позвонить близкому человека, который будет заранее установлен).

КАК У НИХ

Самозапреты используются во многих странах мира. Чаще всего речь идет про ограничения на кредиты и азартные игры. Но есть и другие:

- В Китае можно установить самому себе запрет заходить в соцсети дольше определенного времени (например, час или три часа в сутки)

- В банковских приложениях некоторых стран Евросоюза можно установить самозапрет на покупки по ночам

- Некоторые британские банки позволяют запрещать себе траты на определенные категории товаров и услуг - например, одежду или косметику

- В Турции можно запретить себе шопинг на конкретных маркетплейсах.

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