Глава итальянского кабмина Джорджа Мелони оттягивает передачу Киеву нового пакета военной помощи Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 29 октября:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка на севере

2. 11 украинских городов готовят к круговой обороне

3. Одесского слепого пять дней пытались призвать в ВСУ

4. Зеленский зовет богачей к управлению Киевом

5. Немолодой крымчанин продался за 30 сребренников

6. Буданов* отверг давление со стороны Уиткоффа

7. Сибига увидел усилия Москвы по расколу Запада

8. Мелони тормозит помощь Киеву

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 29 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» освободил Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области. Противник потерял 195 боевиков и шесть автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 240 солдат и офицеров и 15 автомобилей. Подбиты два орудия полевой артиллерии, РСЗО «Град» и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Воины «Юга» выбили из рядов противник 155 человек. Поражены две бронемашины, 31 автомобиль и три артиллерийских орудия.

Фото: Минобороны РФ.

«Центр» уничтожил 335 националистов. Сожжены девять бронемашин, 10 автомобилей и две станции РЭБ.

Бойцы «Востока» вывели из строя 215 военнослужащих. Утилизированы две бронемашины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

На счету «Днепра» - 20 боевиков. В утиль отправлены пять автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили две ракеты «Нептун» и 617 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 29 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

11 украинских городов готовят к круговой обороне

В пророссийском подполье сообщили: на Украине готовят 11 крупнейших городов к круговой обороне. По данным подпольщиков, слова которых приводит ТАСС, работы начались в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Херсоне, Одессе, Николаеве, Павлограде, Сумах, Чернигове, Киеве. Также оборонительные сооружения спешно возводят вокруг почти всех городов в Запорожской и Днепропетровской областях. На подступах к Одессе выкопаны рвы и установлены противотанковые заграждения. Бетонирование и углубление в Харькове и Сумах идут полным ходом. Местным жителям эту суету выдают за плановые работы — чтобы избежать паники. А так то они, конечно, не догадываются...

Одесского слепого пять дней пытались забрить в ВСУ

«Страна.uа» сообщает: сотрудники ТЦК в Одессе пять дней удерживали незрячего местного жителя, хоть он ранее дважды был снят с воинского учета по состоянию здоровья. Издание так и пишет: «В Одессе мобилизовали слепого. Он добился в суде, чтобы зарегистрировали его заявление о незаконном задержании и пятидневном удержании в ТЦК». Необратимые проблемы со зрением были зафиксированы давно и надежно. Но одесские военкомы, похоже, решили, что в бою зоркий глаз - не главное, можно и на слух воевать.

ТЦК продолжают отлавливать граждан Украины Фото: СОЦСЕТИ.

Зеленский призывает богачей к управлению Киевом

«Укринформ» сообщает: Владимир Зеленский создает спецорган для управления украинской столицей с участием представителей крупного бизнеса. Агентство цитирует лидера незалежной: «Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева - менеджеров бизнеса, сильных людей... Сделайте такой кабинет и разрабатывайте решения». Заодно Зеленский пожаловался на сложности в работе с градоначальником Виталием Кличко, обвинив его в том, что тот не справляется с обязанностями. При том предложения другим влиятельным хдопцам возглавить киевскую городскую военную администрацию, ни у кого энтузиазма не вызвало. Дурных нема...

Зеленский создает спецорган для управления украинской столицей с участием представителей крупного бизнеса Фото: REUTERS.

Немолодой крымчанин продался за 30 серебреников

В Верховном суде Крыма сообщили, что 50-летний житель полуострова приговорён к 15 годам колонии по делу о госизмене. Он передавал спецслужбам незалежной сведения о том, где расположены подразделения противовоздушной обороны. В пресс-службе суда уточнили: «Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев». А мог бы встретить старость, глядя на морской прибой...

Очередной агент Киева обезврежен. Фото: ФСБ

Буданов* отверг давление со стороны Уиткоффа

«РБК-Украина» информирует: глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* высмеял утверждения западных СМИ о том, что при разговоре об ударах по российским НПЗ со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во Флориде 9 октября на украинскую делегацию и конкретно на него было оказано жесткое давление. Бывший главный разведчик незалежной заявил: «Относительно «инсайдов» о деталях общения — информация не соответствует действительности. Мы видим информационные атаки на переговорный процесс». Он призвал помнить о цели по достижению «устойчивого мира для Украины». Но не только Le Monde писала, что Уиткофф в резкой форме требовал от посланца Киева прекратить удары по российским НПЗ. Такое же требование в адрес Зеленского несколько раз в присутствии телекамер звучало и от Трампа — а это отрицать сложновато…

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* Фото: REUTERS.

Сибига боится усилий Москвы по расколу Запада

Андрей Сибига продолжает искать черного кота в темной комнате. Руководитель самостийного МИДа сослался на «данные разведки» о том, что целью Москвы, якобы, является раскол Запада «на трех уровнях». Главный дипломат незалежной заявил: «Россия хочет расколоть Европу и США. Она стремится разделить страны внутри Евросоюза и НАТО. И пытается расколоть европейские государства изнутри, особенно в течение следующего года, когда будут голосовать граждане половины стран ЕС». Птица высокого дипломатического полета и глубоких аналитических способностей...

Глава МИД Андрей Сибига Фото: REUTERS.

Мелони тормозит помощь Киеву

Il Giornale d’Italia сообщает: глава итальянского кабмина Джорджа Мелони оттягивает передачу Киеву нового пакета военной помощи — в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Издание пишет: «Через десять месяцев после последней отправки оружия новая партия готова, но у нее нет даты отгрузки». Эта задержка нарушает обязательства, которые Рим ранее взял на себя перед Макроном и Зеленским. Этот, 13-й пакет итальянской помощи, задерживают не впервые. Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини сообщил, что продолжение военной помощи Украине не поможет завершить конфликт. Эврика!

* Признан террористом и экстремистом.

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