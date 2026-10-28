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Политика28 октября 2026 21:01

Новости СВО на Украине и боевая сводка на 29 октября: Зеленский в отчаянии воззвал к богачам, Сибига боится московских подрывников, Мелони помогать Киеву не спешит

«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 29 октября
Игорь ЯКУНИН
Глава итальянского кабмина Джорджа Мелони оттягивает передачу Киеву нового пакета военной помощи

Глава итальянского кабмина Джорджа Мелони оттягивает передачу Киеву нового пакета военной помощи

Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 29 октября:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка на севере

2. 11 украинских городов готовят к круговой обороне

3. Одесского слепого пять дней пытались призвать в ВСУ

4. Зеленский зовет богачей к управлению Киевом

5. Немолодой крымчанин продался за 30 сребренников

6. Буданов* отверг давление со стороны Уиткоффа

7. Сибига увидел усилия Москвы по расколу Запада

8. Мелони тормозит помощь Киеву

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 29 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» освободил Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области. Противник потерял 195 боевиков и шесть автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 240 солдат и офицеров и 15 автомобилей. Подбиты два орудия полевой артиллерии, РСЗО «Град» и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Воины «Юга» выбили из рядов противник 155 человек. Поражены две бронемашины, 31 автомобиль и три артиллерийских орудия.

Фото: Минобороны РФ.

«Центр» уничтожил 335 националистов. Сожжены девять бронемашин, 10 автомобилей и две станции РЭБ.

Бойцы «Востока» вывели из строя 215 военнослужащих. Утилизированы две бронемашины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

На счету «Днепра» - 20 боевиков. В утиль отправлены пять автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили две ракеты «Нептун» и 617 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 29 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

11 украинских городов готовят к круговой обороне

В пророссийском подполье сообщили: на Украине готовят 11 крупнейших городов к круговой обороне. По данным подпольщиков, слова которых приводит ТАСС, работы начались в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Херсоне, Одессе, Николаеве, Павлограде, Сумах, Чернигове, Киеве. Также оборонительные сооружения спешно возводят вокруг почти всех городов в Запорожской и Днепропетровской областях. На подступах к Одессе выкопаны рвы и установлены противотанковые заграждения. Бетонирование и углубление в Харькове и Сумах идут полным ходом. Местным жителям эту суету выдают за плановые работы — чтобы избежать паники. А так то они, конечно, не догадываются...

Одесского слепого пять дней пытались забрить в ВСУ

«Страна.uа» сообщает: сотрудники ТЦК в Одессе пять дней удерживали незрячего местного жителя, хоть он ранее дважды был снят с воинского учета по состоянию здоровья. Издание так и пишет: «В Одессе мобилизовали слепого. Он добился в суде, чтобы зарегистрировали его заявление о незаконном задержании и пятидневном удержании в ТЦК». Необратимые проблемы со зрением были зафиксированы давно и надежно. Но одесские военкомы, похоже, решили, что в бою зоркий глаз - не главное, можно и на слух воевать.

ТЦК продолжают отлавливать граждан Украины

ТЦК продолжают отлавливать граждан Украины

Фото: СОЦСЕТИ.

Зеленский призывает богачей к управлению Киевом

«Укринформ» сообщает: Владимир Зеленский создает спецорган для управления украинской столицей с участием представителей крупного бизнеса. Агентство цитирует лидера незалежной: «Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева - менеджеров бизнеса, сильных людей... Сделайте такой кабинет и разрабатывайте решения». Заодно Зеленский пожаловался на сложности в работе с градоначальником Виталием Кличко, обвинив его в том, что тот не справляется с обязанностями. При том предложения другим влиятельным хдопцам возглавить киевскую городскую военную администрацию, ни у кого энтузиазма не вызвало. Дурных нема...

Зеленский создает спецорган для управления украинской столицей с участием представителей крупного бизнеса

Зеленский создает спецорган для управления украинской столицей с участием представителей крупного бизнеса

Фото: REUTERS.

Немолодой крымчанин продался за 30 серебреников

В Верховном суде Крыма сообщили, что 50-летний житель полуострова приговорён к 15 годам колонии по делу о госизмене. Он передавал спецслужбам незалежной сведения о том, где расположены подразделения противовоздушной обороны. В пресс-службе суда уточнили: «Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев». А мог бы встретить старость, глядя на морской прибой...

Очередной агент Киева обезврежен. Фото: ФСБ

Очередной агент Киева обезврежен. Фото: ФСБ

Буданов* отверг давление со стороны Уиткоффа

«РБК-Украина» информирует: глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* высмеял утверждения западных СМИ о том, что при разговоре об ударах по российским НПЗ со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во Флориде 9 октября на украинскую делегацию и конкретно на него было оказано жесткое давление. Бывший главный разведчик незалежной заявил: «Относительно «инсайдов» о деталях общения — информация не соответствует действительности. Мы видим информационные атаки на переговорный процесс». Он призвал помнить о цели по достижению «устойчивого мира для Украины». Но не только Le Monde писала, что Уиткофф в резкой форме требовал от посланца Киева прекратить удары по российским НПЗ. Такое же требование в адрес Зеленского несколько раз в присутствии телекамер звучало и от Трампа — а это отрицать сложновато…

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*

Фото: REUTERS.

Сибига боится усилий Москвы по расколу Запада

Андрей Сибига продолжает искать черного кота в темной комнате. Руководитель самостийного МИДа сослался на «данные разведки» о том, что целью Москвы, якобы, является раскол Запада «на трех уровнях». Главный дипломат незалежной заявил: «Россия хочет расколоть Европу и США. Она стремится разделить страны внутри Евросоюза и НАТО. И пытается расколоть европейские государства изнутри, особенно в течение следующего года, когда будут голосовать граждане половины стран ЕС». Птица высокого дипломатического полета и глубоких аналитических способностей...

Глава МИД Андрей Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Фото: REUTERS.

Мелони тормозит помощь Киеву

Il Giornale d’Italia сообщает: глава итальянского кабмина Джорджа Мелони оттягивает передачу Киеву нового пакета военной помощи — в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Издание пишет: «Через десять месяцев после последней отправки оружия новая партия готова, но у нее нет даты отгрузки». Эта задержка нарушает обязательства, которые Рим ранее взял на себя перед Макроном и Зеленским. Этот, 13-й пакет итальянской помощи, задерживают не впервые. Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини сообщил, что продолжение военной помощи Украине не поможет завершить конфликт. Эврика!

* Признан террористом и экстремистом.

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