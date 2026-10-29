Джуне несут цветы, а Мессингу - половинки яблок: Что поклонники оставляют на могилах известных советских экстрасенсов

На могиле Вольфа Мессинга - яблоки и конфеты. Фото: Карина Александр

После смерти Анатолия Кашпировского многие вспомнили о феномене советских и российских экстрасенсов конца 80-х, начала 90-х. Это когда целыми семьями садились у телевизора «заряжать» воду и услышать «установку».

Кашпировского, как известно, его родные решили похоронить на малой родине - на Украине. А вот многие другие экстрасенсы и мистики упокоились на московских кладбищах. И, оказывается, их могилы многие годы привлекают внимание не только поклонников, но и «коллег».

ДЖУНА

(Ваганьковское кладбище)

Могила Джуны Давиташвили. Фото: Карина Александр

В свое время яркую брюнетку с грудным голосом считали одной из самых мистических фигур «переходной» России. Впрочем, немало этому способствовала и сама Джуна (по паспорту Евгения Давиташвили). Целительница рассказывала, что еще в глубокие советские времена к ней за помощью обращались не только звезды культуры калибра Аркадия Райкина, Роберта Рождественского и Владимира Высоцкого, но и сам генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев! Впрочем, никаких доказательств этому нет.

Достоверно известно, что Джуна родилась в 1949 году в Краснодарском крае, окончила медицинский техникум, а потом ушла в народные целительницы и преуспела, «работая» с женами лучших людей Тбилиси. Потом уже перебралась в Москву…

Однако в интернетах часто пишут, что на могиле Джуны-Давиташвили некие странные обряды проводят «ведьмы и колдуны». После них посетители кладбищ якобы замечают странные силуэты, витающие в воздухе, а сторожа боятся подходить к захоронениям.

Правда, что ли? Еду на Ваганьковское.

Найти могилу Джуны несложно: на карте в телефоне есть отметка. Да и без нее достаточно пройти по главной дорожке до конца, свернуть направо и сразу увидеть большую бронзовую скульптуру - парящая женщина, которая держит одной рукой мужчину, а во второй руке - звезда. Это сама Джуна и ее сын Вахтанг. Их могилы находятся рядом, на одном участке: ее сын умер в 2001 году совсем молодым - 26-летним, Джуна же дожила до 65 и скончалась в 2015-м. Сына Джуна любила безмерно, поэтому после его смерти - рассказывали знакомые - положила в гроб мобильный телефон и оплачивала связь долгое время. Ждала - вдруг позвонит…

Помимо большого памятника на могиле стоят деревянные кресты, перед которыми небольшие скульптуры ангелов. Поговаривают, что на могиле экстрасенса посетители часто оставляют записки с просьбами и разные подношения.

Может, мне, конечно, с погодой повезло (день был погожий), но никакой мистической атмосферы я у могилы целительницы не ощутила. Туман не заклубился, вороны не полетели.

На могиле я рассмотрела оставленные кем-то конфеты, перевернутый пластиковый стаканчик, свечку и одно целое яблоко.

И все-таки стоя перед этой могилой ощущаешь какую-то грусть, когда рассматриваешь памятник с двумя фигурами. Чувствуется безграничное горе матери, пережившей на много лет собственного ребенка.

Ритуальный практик Жанна-Виктория Звездная рассказала «КП», что не раз бывала на могиле Джуны.

— Характер человека при жизни сохраняется и после ухода, — уверяет Жанна. — Как Джуна вела себя при жизни, такая же ее энергетика и у могилы — она как бы проверяет, хочешь ли ты ее принять, соответствуешь ли ее нормативам.

Кстати Звездная считает, что оставленное на могиле целительницы яблоко - не просто так.

Целые яблоки — это символ жизни, здоровья и благодарности. Джуна была целительницей, дарила людям силы, поэтому к ней несут цельные плоды как пожелание вечной жизни ее душе.

ЮРИЙ ЛОНГО

Могила Юрия Лонго. Фото: Карина Александр

Невысокий человек в белом балахоне тоже по-своему был символом эпохи, когда на излете СССР в моду резко начали входить чародеи и прочие «волшебники». Как и Джуна, Юрий Головко (это настоящая фамилия Лонго) родом из Краснодарского края.

Себя бывший художник-оформитель назвал белым магом и целителем, говорил, что умеет «оживлять мертвецов». Найти его могилу на Востряковском кладбище оказалось не так просто - даже с отметкой на карте. Захоронение Лонго находится на самой окраине. Эта часть довольно сильно заросла сорняками, поэтому к могиле пришлось аккуратно пробираться по узкой тропинке, жалясь крапивой.

Памятник белому магу (1950-2006) представляет собой гранитную стелу, срезанную сверху. На могиле два пышных венка из искусственных венков, но никаких записок, конфет, свечей. Однако по словам ритуального практика Жанны-Виктории, к Юрию Лонго поклонники и коллеги ходят часто.

ВОЛЬФ МЕССИНГ

Могила Вольфа Мессинга. Фото: Карина Александр

Знаменитый мистик Вольф Мессинг, конечно, из другой эпохи. Телеэкстрасенсов он не застал (умер в 1974-м в возрасте 75 лет), но в свое время тоже был самой настоящей звездой. И считается, конечно, не менее загадочной фигурой. Уроженец Варшавской губернии Российской империи с юности увлекался тонкими материями, выступал иллюзионистом в бродячих цирках. Когда в Польшу вторглись фашисты, бежал в СССР и начал гастролировать как человек, «читающий мысли». Сам, впрочем, объяснял, что читает мимику собеседников, их мышцы, тембр голоса и походку… Что, впрочем, не помешало ему получить целый веер негласных титулов - загадочный телепат, главный колдун СССР, первый советский экстрасенс. Слухи утверждали, будто к услугам Мессинга сам Иосиф Виссарионович Сталин прибегал…

Подношения для экстрасенса. Фото: Карина Александр

Могила Вольфа Григорьевича тоже находится на Востряковском кладбище на юго-западе у МКАД, но, в отличие от Лонго, - в центральной его части.

Здесь много свежих цветов, по надгробной плите разбросаны конфеты, а рядом - пластиковая тарелочка с двумя яблоками. Приглядываюсь, а фрукты порезаны вдоль. А одно даже надкусано. Что бы это значило?

— Надрезанные вдоль яблоки — это уже осознанный магический маркер, оставленный не просто фанатом, а практиком, — объясняет Жанна-Виктория Звездная. — Мессинг работал с сознанием и видел людей насквозь. Разрез по всему яблоку символизирует «вскрытие», получение скрытой информации, просьбу о прозрении. Так просят «разрезать» сложную ситуацию, помочь увидеть истину или забрать часть его дара ясновидения. Это своего рода энергетический договор.

Финалист 12-й Битвы экстрасенсов Анатолий Леденев признался «КП», что давно собирается сходить к могиле Вольфа Мессинга, да никак не получается.

— Я этого человека очень уважаю и дружу с его ученицей Ольгой Мигуновой. Лично я никаких ритуалов на могилах не провожу. На кладбищах для этого не место. Я как увижу могилу совсем молодой девушки умершей или ребенка - не могу слез сдержать. Не хочу тревожить души усопших. Те люди, которые ходят на кладбища и устраивают ритуалы, служат не тому - отдают душу темным силам.

АЛЛАН ЧУМАК

(Донское кладбище)

Могила Алана Чумака. Фото: Карина Александр

В свое время по известности Аллан Чумак (1935-2017) мог запросто соперничать с Кашпировским - благодаря эфирам по телевидению, конечно же. Коренной москвич долгое время работал спортивным журналистом, однажды взялся писать статью про целителей-шарлатанов и вдруг сам почувствовал в себе великие способности. Известность пришла к Чумаку в 1989 году после выхода «Сеансов здоровья» на Центральном телевидении в программе «120 минут». Вся страна прилипала к экрану и ставила воду, крема, мази «заряжаться».

Впрочем, его слава как-то быстро сошла на нет.

Найти могилу целителя на Донском кладбище стало непростой задачкой. На территории сейчас идет стройка и передвигаться становится не так просто. Единственный известный интернету ориентир – «у колумбария 2а». Только колумбарий тянется на несколько десятков метров в длину, а вокруг множество похожих друг на друга могильных плит. Спустя минут 20 поисков и ходьбы по кругу я все же нашла место захоронения Аллана Чумака, которого кремировали и похоронили рядом с близкими.

Это довольно скромный памятник – небольшой гранитный камень с фотографиями и именами членов одной семьи. При этом могила вовсе не выглядит забытой. Она ухожена, здесь много цветов - как искусственных, так и свежих.

Стало интересно - это родственники так ухаживают за могилой или поклонники? Решила спросить у продавщицы цветов на территории кладбища. Но едва услышав фамилию Чумака, женщина выкрикнула мне в лицо «ничего не знаю!» и закрыла дверь сторожки прямо перед носом. То ли ее журналисты достали, то ли нахлынули воспоминания, как она «заряжала» воду…

КСТАТИ

Места силы?

По словам ритуального практика Жанны-Виктории Звездной, люди ходят к могилам покойных экстрасенсов с самыми разными целями.

— Несут цветы, конфеты, сигареты, монеты, записки, игрушки. Просят любовь, деньги, здоровье, защиту, снятие страха. Иногда просто приходят с благодарностью за то, что человек внес в мир своим талантом.

А вот для мистической братии (для коллег, так сказать) могилы целителей и телепатов становятся своеобразным местом силы. У них просят поделиться частью своего дара.

— Но это редко выглядит как классический ритуал с заученными текстами, - уточняет женщина. - Все происходит на уровне энергетики и контакта. Можно идти целенаправленно, а можно, например, просто гулять по кладбищу, неожиданно встретить могилу неизвестного тебе человека — и контакт складывается теплейший. Ты понимаешь, кто тебя принимает, а кто нет, кто что просит принести.

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