Пользователи VK погрузятся в искусство балета в видеоформате

К проекту, посвященному Всемирному дню балета, присоединились более 40 театров

28 октября по 2 ноября зрителей ждут трансляции постановок и репетиций и тематический контент — от сюжетов про создание костюмов до балетных классов и показов спектаклей. К проекту, посвященному Всемирному дню балета, присоединились более 40 театров.

Проект “Культура балета” объединит любителей этого вида искусства в сообществах ВКонтакте, в теме “Культура” в ОК и каналах театров и артистов в MAX. Все материалы будут объединены хэштегом #деньбалета2026 и опубликованы в канале VK Культура в VK Видео.

В канале международного фестиваля балета DANCE OPEN в VK Видео состоится онлайн-премьера Гала-концерта с участием артистов Мариинского и Большого театров, Театра балета им. Леонида Якобсона и международных участников. В сообществе Мариинского театра ВКонтакте пройдет показ спектакля “Ромео и Джульетта”, Театр балета Н. Касаткиной и В. Василева покажет балет «Жар-Птица», а Гостелерадиофонд — телеверсии спектаклей и тематические фильмы.

В VK Клипах театры представят эксклюзивные материалы — фрагменты выступлений и интервью артистов, закулисье репетиций и подготовки к спектаклям. Зрителей ждут тематические публикации от Михайловского театра, Челябинского театра оперы и балета, Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина и других организаций. МХТ имени А. П. Чехова покажет пользователям ВКонтакте видеонарезку спектаклей, Театр балета имени Леонида Якобсона — VK Клипы из “Спящей красавицы” и “Щелкунчика”, а Нижегородский театр оперы и балета —читки артистов произведений А.С. Пушкина и фрагменты балета “Лебединое озеро”.

“Балет — это искусство, которое объединяет поколения, сохраняя традиции классики и добавляя современные веяния, актуальные для молодежи. Онлайн-формат стирает границы, делая культуру доступной каждому независимо от города, возраста и опыта. “Культура балета” дает возможность прикоснуться к прекрасному там, где удобно зрителю, и почувствовать, что искусство действительно доступно каждому”, — комментирует директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.