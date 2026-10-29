Наука на картинах: Пикассо просил зеленую танковую краску у советских геологов, а «Крик» Мунка звучит на морозе -80 градусов

На картинах ученые видят совсем не то, что обычные посетители музеев.

На картинах ученые видят совсем не то, что обычные посетители музеев. Только что астрономы «прочитали» небо на картине Ван Гога «Звездная ночь» и доказали, что так светила и планеты располагались 22 июля 1889 года - теперь это новая датировка знаменитого полотна.

Архип Куинджи дружил с великим химиком Менделеевым - и создавал необычные краски. Супрематизм Малевича связан с геометрией Лобачевского.

KP.RU собрал еще несколько удивительных историй: как художники своими шедеврами помогли ученым сделать открытия - или наоборот, как наука помогала создавать произведения искусства.

МЕТЕОРОЛОГИЯ МУНКА

Кричит про вулкан или перламутровые облака?

Картина: Эдвард Мунк “Крик”

Эдвард Мунк “Крик”

«Солнце садилось - неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор - я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом. Я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». Так норвежский художник Эдвард Мунк описал в 1892 году состояние природы, вдохновившее его на картину «Крик».

Известны четыре ее версии, хранящиеся в разных музеях и частных коллекциях, и ученые спорят: что же изобразил автор, свои эмоции или все же необычное природное явление. Откуда это красное небо, и облака, похожие на волны?

Первая версия: это отголоски сильнейшего извержения вулкана Кракатау в 1883 году. Пепел, окутавший планету, создавал зловещий эффект красных закатов. Но «Крик» все же написан на десять лет позже.

Вторая версия: Мунка вдохновили перламутровые облака - редкие, образующиеся в стратосфере на высоте от 15 до 30 км и при леденящих температурах до -80 градусов. Чаще их можно увидеть в полярных и приполярных районах.

Облака переливаются и играют - это солнечный свет падает на грани льдинок, из которых они состоят. Облака-волны на картине Мунка точно передают это свойство, считают исследователи. И датировки совпадают: известно как минимум пять задокументированных наблюдений стратосферных облаков в южной Норвегии в 1892 году. А может, все это домыслы высоколобых. А Мунк просто включил воображение.

Но что точно - объектом исследования орнитологов «Крик» не станет. Хотя попытки был. На одной из версий картины - той, что в Норвежской национальной галерее - остались бледные белые пятна. А вдруг это птичий помет, подумали ученые. Мунк часто выставлял свои творения на открытый воздух. Все прояснилось, когда исследователи из Антверпенского университета привезли в Осло установку для макрорентгеновской флуоресцентной спектроскопии. Нельзя же просто так отковырнуть от дорогущего шедевра кусочек (версия картины продана за 120 миллионов долларов!). А вот просветить рентгеном можно. Он вызовет ответное флуоресцентное свечение, спектр которого индивидуален для каждого элемента - что и позволяет точно определить химический состав. С первого раза не вышло - доказали лишь, что это не краска и не мел.

И все же отковырнули. Микроскопический образец белого пятна отвезли в синхротронный центр PETRA III в Гамбурге. И там разложили буквально на атомы. Вердикт: это пчелиный воск. Для очистки совести на том же синхротроне проанализировали птичий помет - точно не он.

Вы до сих пор думаете, что коллайдеры придуманы для разгадки тайн Вселенной?

ГЕОЛОГИЯ ПИКАССО

Танковая краска из СССР для испанского гения

Картина: Пабло Пикассо, «Женщина в шляпе»

Пабло Пикассо, «Женщина в шляпе»

Дама на картине Пикассо, скорее всего, написана той же краской, какой покрывали советские танки. Ну, почти той же. В основе - минерал волконскоит, который встречается только на Урале и в Приуралье. И даёт яркий, глубокий и очень стойкий пигмент для изумрудного, оливкового и других оттенков зеленого. Об этом сообщили исследователи из Эрмитажа и геологического Института Карпинского.

Впервые новый минерал нашли в 1830 году, назвали в честь князя Волконского. Ну а нормально исследовали лишь в 1915 году на горе Каравашик (Пермский край). Местные жители давно его знали. Цвет - малахитовый, изумрудный, фисташковый, на ощупь скорее не камень, а засохшая глина. К удивлению геологов, внутри больших кусков попадались окаменелые веточки растений. И уже намного позже стало понятно: волконскоит - это остатки древнего леса Пермского периода, органику за сотни тысяч лет заместили соли хрома.

Еще одно открытие случилось, когда сравнили состав с пигментами древнерусских икон и фресок. Наши средневековые мастера вовсю использовали волконскоит (а ученые еще не подозревали о его существовании). В советское время его добывали в промышленных масштабах. Делали краску. Для художников - и для оборонки. Красили танки и боевые орудия.

Причем тут Пикассо? Художник, человек коммунистических взглядов, в 1965 году написал в газету «Правда» и попросил советских геологов прислать ему красивого зеленого волконскоита. И ему отгрузили целый ящик. Скорее всего, зеленые дамы, дома и прочие фигуры на поздних картинах гения - это древний уральский лес. Справедливости ради, последняя часть истории не доказана, но вполне реалистична.

ОРНИТОЛОГИЯ ГОГЕНА

Синяя птица, которую ловил Хейердал

Картина: Поль Гоген. «Колдун с Хива-Оа. Маркизский мужчина в красном плаще»

Поль Гоген. «Колдун с Хива-Оа. Маркизский мужчина в красном плаще»

Помните старую шутку? В картине «Девочка на шаре» мне больше всего нравится мужчина на кубе. Вот и на гогеновском полотне нам интересен не мужчина в красном плаще, а синяя птица. У ног колдуна розовая собака покусывает большую птицу с зелёными крыльями и ультрамариновым туловищем. Орнитологи предполагают, что это единственный прижизненный «портрет» маркизской султанки (Porphyrio paepae).

Красивые пернатые сказочной расцветки жили на двух Маркизских островах Хива-Та и Тахуата. Это в Тихом океане, недалеко от Таити. Европейцы начиная с XVI века завезли на далекие райские острова свиней, крыс, сов и кучу других чужих для Полинезии видов. Местные экосистемы вздрогнули. Многие виды-эндемики вымерли.

Гоген картину написал в 1902-м. Колдун - скорее всего, его друг Хаапуани. Собака - так называемая коротконогая полинезийская. Считается вымершей. Как и маркизская султанка, которую живой ни один ученый-биолог не застал. Описали вид только по сохранившимся костям.

Но вот когда они окончательно вымерли - загадка. А может, и не вымерли вовсе, просто хорошо прячутся? В 1937 году на Хива-Оа побывал легендарный путешественник Тур Хейердал. Это была не научная экспедиция, а романтическое свадебное путешествие. Тур рассказал, что встретил странную нелетающую птицу. Аборигены называли ее коау и поведали, что живет она не в гнездах, а в норах, бегает быстро, от людей скрывается - увидеть и тем более поймать ее крайне сложно. Скорее всего, речь о той же маркизской султанке. «Мы исследовали лабиринт ходов в густом папоротнике, весь бугор облазили, но загадочная птица как сквозь землю провалилась», - пишет Хейердал. Поймать синюю птицу непросто, факт.

И еще немножко орнитологии - на шелковом свитке «Золотой фазан, отдыхающий на ветке гибискуса». Автор шедевра не кто-нибудь, а китайский император Хуэй-цзун. Ученые считают, что в начале XII века - 900 лет назад - правитель с виртуозной дотошностью во всех деталях (в этом плюс стиля гунби, то есть «тщательная кисть») показал пример межвидовой гибридизации у птиц. Самый ранний из всех известных.

Фазан появился на свет от странного союза двух разных видов: золотого фазана (Chrysolophus pictus) и алмазного фазана (Ch. amherstiae). От первого ему достался окрас головы, хвоста и крыльев. От второго - полосатое серебристо-черное оперение на задней стороне шеи. Кстати, живого гибрида реально поймали в китайской провинции Сычуань - но только в 1964 году. В общем, император не приукрасил, такое бывает.

- Науке известны случаи скрещивания этих двух видов как в неволе, так и в дикой природе, - подтвердил Пэн Миньшэн из Куньминского центра исследования фауны при Академии наук Китая. Он полагает, что монарх увидел необычную птицу в императорском зоопарке, где собирали диковинных животных.

ЭКОЛОГИЯ РЕККО

А у кого-то устрицы мелковаты

Картина: Джузеппе Рекко, «Натюрморт с рыбами и моллюсками на фоне пейзажа»

Джузеппе Рекко, «Натюрморт с рыбами и моллюсками на фоне пейзажа»

Свежее исследование французских зоологов посвящено морепродуктам не первой свежести - они «залежались» на натюрмортах XVII–XVIII веков. Ученые отыскали редких колючих устриц вида Spondylus gaederopus на полотнах итальянских художников. В меню жителей Средиземноморья эти моллюски входят еще с каменного века.

Сейчас биологов тревожит судьба дорогого деликатеса. Колючих устриц в последние годы стало меньше. Грешат на волны жары, инфекции и агрессивных «мигрантов» - устрицы родственного вида через Суэцкий проникли в Средиземку и теснят старожилов. Собственно, поэтому Тома Шанжё из его коллеги из университета Экс-Марсель и решили проследить экологическую историю моллюсков, выбрав необычный источник данных. Живопись. В числе других, конечно - записи рыбаков и другие архивные документы тоже пошли в дело.

Всего изучили 365 натюрмортов и обнаружили на них 97 видов морских обитателей. На 43 картинах были колючие устрицы, особенно часто их писали художники из неаполитанской семьи Рекко: Джузеппе, Никола Мария и Джованни Баттиста. Ученые оценили их средний размер. И оказалось, что раковины моллюсков за 300 лет уменьшились на 2,5 см! На старых картинах их длина в среднем 8,5 см, а сейчас - всего 6,3 см. Возможно, причина в долгом и активном промысле - крупняк вылавливают в первую очередь или современных экологических проблемах. Или просто художники специально выбирали самые выдающиеся экземпляры.

И ПРО ЭКОНОМИКУ

Цены аж посинели!

Пикассо со своим “голубым периодом” и Дега с его танцовщицами, похоже, знали толк не только в искусстве, но и в финансах. Исследование Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского госуниверситета и Университета Флориды доказало: картины в синих тонах стоят дороже красных, белых и тем более серо-малиновых. Они сравнили 4 тысячи полотен, проданных на аукционах Christie’s и Sotheby’s. Брали в расчет только абстрактную живопись - чтобы сюжеты не отвлекали. Имена громкие - Кандинский, Ротко, Миро… Шедевры тянули в среднем на 12 миллионов долларов. Стоимость картин сравнили по 42 критериям. И в целом изобрели велосипед: больше всего она зависит от размера полотна, вида красок (масло дороже гуаши или акварели), участия в громких выставках. Но и от цвета тоже! Ценители искусства щедрее всего платят за картины, где преобладают синие тона.

Эдгар Дега. "Голубые танцовщицы"

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