Наука на картинах: Пикассо просил зеленую танковую краску у советских геологов, а «Крик» Мунка звучит на морозе -80 градусов

На картинах ученые видят совсем не то, что обычные посетители музеев. Только что астрономы «прочитали» небо на картине Ван Гога «Звездная ночь» и доказали, что так светила и планеты располагались 22 июля 1889 года - теперь это новая датировка знаменитого полотна.
Архип Куинджи дружил с великим химиком Менделеевым - и создавал необычные краски. Супрематизм Малевича связан с геометрией Лобачевского.
KP.RU собрал еще несколько удивительных историй: как художники своими шедеврами помогли ученым сделать открытия - или наоборот, как наука помогала создавать произведения искусства.
Кричит про вулкан или перламутровые облака?
Картина: Эдвард Мунк “Крик”
«Солнце садилось - неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор - я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом. Я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». Так норвежский художник Эдвард Мунк описал в 1892 году состояние природы, вдохновившее его на картину «Крик».
Известны четыре ее версии, хранящиеся в разных музеях и частных коллекциях, и ученые спорят: что же изобразил автор, свои эмоции или все же необычное природное явление. Откуда это красное небо, и облака, похожие на волны?
Первая версия: это отголоски сильнейшего извержения вулкана Кракатау в 1883 году. Пепел, окутавший планету, создавал зловещий эффект красных закатов. Но «Крик» все же написан на десять лет позже.
Вторая версия: Мунка вдохновили перламутровые облака - редкие, образующиеся в стратосфере на высоте от 15 до 30 км и при леденящих температурах до -80 градусов. Чаще их можно увидеть в полярных и приполярных районах.
Облака переливаются и играют - это солнечный свет падает на грани льдинок, из которых они состоят. Облака-волны на картине Мунка точно передают это свойство, считают исследователи. И датировки совпадают: известно как минимум пять задокументированных наблюдений стратосферных облаков в южной Норвегии в 1892 году. А может, все это домыслы высоколобых. А Мунк просто включил воображение.
Но что точно - объектом исследования орнитологов «Крик» не станет. Хотя попытки был. На одной из версий картины - той, что в Норвежской национальной галерее - остались бледные белые пятна. А вдруг это птичий помет, подумали ученые. Мунк часто выставлял свои творения на открытый воздух. Все прояснилось, когда исследователи из Антверпенского университета привезли в Осло установку для макрорентгеновской флуоресцентной спектроскопии. Нельзя же просто так отковырнуть от дорогущего шедевра кусочек (версия картины продана за 120 миллионов долларов!). А вот просветить рентгеном можно. Он вызовет ответное флуоресцентное свечение, спектр которого индивидуален для каждого элемента - что и позволяет точно определить химический состав. С первого раза не вышло - доказали лишь, что это не краска и не мел.
И все же отковырнули. Микроскопический образец белого пятна отвезли в синхротронный центр PETRA III в Гамбурге. И там разложили буквально на атомы. Вердикт: это пчелиный воск. Для очистки совести на том же синхротроне проанализировали птичий помет - точно не он.
Вы до сих пор думаете, что коллайдеры придуманы для разгадки тайн Вселенной?
Танковая краска из СССР для испанского гения
Картина: Пабло Пикассо, «Женщина в шляпе»
Дама на картине Пикассо, скорее всего, написана той же краской, какой покрывали советские танки. Ну, почти той же. В основе - минерал волконскоит, который встречается только на Урале и в Приуралье. И даёт яркий, глубокий и очень стойкий пигмент для изумрудного, оливкового и других оттенков зеленого. Об этом сообщили исследователи из Эрмитажа и геологического Института Карпинского.
Впервые новый минерал нашли в 1830 году, назвали в честь князя Волконского. Ну а нормально исследовали лишь в 1915 году на горе Каравашик (Пермский край). Местные жители давно его знали. Цвет - малахитовый, изумрудный, фисташковый, на ощупь скорее не камень, а засохшая глина. К удивлению геологов, внутри больших кусков попадались окаменелые веточки растений. И уже намного позже стало понятно: волконскоит - это остатки древнего леса Пермского периода, органику за сотни тысяч лет заместили соли хрома.
Еще одно открытие случилось, когда сравнили состав с пигментами древнерусских икон и фресок. Наши средневековые мастера вовсю использовали волконскоит (а ученые еще не подозревали о его существовании). В советское время его добывали в промышленных масштабах. Делали краску. Для художников - и для оборонки. Красили танки и боевые орудия.
Причем тут Пикассо? Художник, человек коммунистических взглядов, в 1965 году написал в газету «Правда» и попросил советских геологов прислать ему красивого зеленого волконскоита. И ему отгрузили целый ящик. Скорее всего, зеленые дамы, дома и прочие фигуры на поздних картинах гения - это древний уральский лес. Справедливости ради, последняя часть истории не доказана, но вполне реалистична.
Синяя птица, которую ловил Хейердал
Картина: Поль Гоген. «Колдун с Хива-Оа. Маркизский мужчина в красном плаще»
Помните старую шутку? В картине «Девочка на шаре» мне больше всего нравится мужчина на кубе. Вот и на гогеновском полотне нам интересен не мужчина в красном плаще, а синяя птица. У ног колдуна розовая собака покусывает большую птицу с зелёными крыльями и ультрамариновым туловищем. Орнитологи предполагают, что это единственный прижизненный «портрет» маркизской султанки (Porphyrio paepae).
Красивые пернатые сказочной расцветки жили на двух Маркизских островах Хива-Та и Тахуата. Это в Тихом океане, недалеко от Таити. Европейцы начиная с XVI века завезли на далекие райские острова свиней, крыс, сов и кучу других чужих для Полинезии видов. Местные экосистемы вздрогнули. Многие виды-эндемики вымерли.
Гоген картину написал в 1902-м. Колдун - скорее всего, его друг Хаапуани. Собака - так называемая коротконогая полинезийская. Считается вымершей. Как и маркизская султанка, которую живой ни один ученый-биолог не застал. Описали вид только по сохранившимся костям.
Но вот когда они окончательно вымерли - загадка. А может, и не вымерли вовсе, просто хорошо прячутся? В 1937 году на Хива-Оа побывал легендарный путешественник Тур Хейердал. Это была не научная экспедиция, а романтическое свадебное путешествие. Тур рассказал, что встретил странную нелетающую птицу. Аборигены называли ее коау и поведали, что живет она не в гнездах, а в норах, бегает быстро, от людей скрывается - увидеть и тем более поймать ее крайне сложно. Скорее всего, речь о той же маркизской султанке. «Мы исследовали лабиринт ходов в густом папоротнике, весь бугор облазили, но загадочная птица как сквозь землю провалилась», - пишет Хейердал. Поймать синюю птицу непросто, факт.
И еще немножко орнитологии - на шелковом свитке «Золотой фазан, отдыхающий на ветке гибискуса». Автор шедевра не кто-нибудь, а китайский император Хуэй-цзун. Ученые считают, что в начале XII века - 900 лет назад - правитель с виртуозной дотошностью во всех деталях (в этом плюс стиля гунби, то есть «тщательная кисть») показал пример межвидовой гибридизации у птиц. Самый ранний из всех известных.
Фазан появился на свет от странного союза двух разных видов: золотого фазана (Chrysolophus pictus) и алмазного фазана (Ch. amherstiae). От первого ему достался окрас головы, хвоста и крыльев. От второго - полосатое серебристо-черное оперение на задней стороне шеи. Кстати, живого гибрида реально поймали в китайской провинции Сычуань - но только в 1964 году. В общем, император не приукрасил, такое бывает.
- Науке известны случаи скрещивания этих двух видов как в неволе, так и в дикой природе, - подтвердил Пэн Миньшэн из Куньминского центра исследования фауны при Академии наук Китая. Он полагает, что монарх увидел необычную птицу в императорском зоопарке, где собирали диковинных животных.
А у кого-то устрицы мелковаты
Картина: Джузеппе Рекко, «Натюрморт с рыбами и моллюсками на фоне пейзажа»
Свежее исследование французских зоологов посвящено морепродуктам не первой свежести - они «залежались» на натюрмортах XVII–XVIII веков. Ученые отыскали редких колючих устриц вида Spondylus gaederopus на полотнах итальянских художников. В меню жителей Средиземноморья эти моллюски входят еще с каменного века.
Сейчас биологов тревожит судьба дорогого деликатеса. Колючих устриц в последние годы стало меньше. Грешат на волны жары, инфекции и агрессивных «мигрантов» - устрицы родственного вида через Суэцкий проникли в Средиземку и теснят старожилов. Собственно, поэтому Тома Шанжё из его коллеги из университета Экс-Марсель и решили проследить экологическую историю моллюсков, выбрав необычный источник данных. Живопись. В числе других, конечно - записи рыбаков и другие архивные документы тоже пошли в дело.
Всего изучили 365 натюрмортов и обнаружили на них 97 видов морских обитателей. На 43 картинах были колючие устрицы, особенно часто их писали художники из неаполитанской семьи Рекко: Джузеппе, Никола Мария и Джованни Баттиста. Ученые оценили их средний размер. И оказалось, что раковины моллюсков за 300 лет уменьшились на 2,5 см! На старых картинах их длина в среднем 8,5 см, а сейчас - всего 6,3 см. Возможно, причина в долгом и активном промысле - крупняк вылавливают в первую очередь или современных экологических проблемах. Или просто художники специально выбирали самые выдающиеся экземпляры.
Цены аж посинели!
Пикассо со своим “голубым периодом” и Дега с его танцовщицами, похоже, знали толк не только в искусстве, но и в финансах. Исследование Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского госуниверситета и Университета Флориды доказало: картины в синих тонах стоят дороже красных, белых и тем более серо-малиновых. Они сравнили 4 тысячи полотен, проданных на аукционах Christie’s и Sotheby’s. Брали в расчет только абстрактную живопись - чтобы сюжеты не отвлекали. Имена громкие - Кандинский, Ротко, Миро… Шедевры тянули в среднем на 12 миллионов долларов. Стоимость картин сравнили по 42 критериям. И в целом изобрели велосипед: больше всего она зависит от размера полотна, вида красок (масло дороже гуаши или акварели), участия в громких выставках. Но и от цвета тоже! Ценители искусства щедрее всего платят за картины, где преобладают синие тона.
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