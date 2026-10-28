Марат Башаров рассказал, как отдыхает с молодой женой: на лодочке и с ночевкой в палатках

Марат Башаров вместе с супругой Асей появился на премьере мистического триллера «Лес» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Марат Башаров вместе с супругой Асей появился на премьере мистического триллера «Лес» (в прокате с 12 ноября), которая прошла в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Картина режиссера Гамлета Дульяна, снятая по одноимённому роману Светланы Тюльбашевой, рассказывает о том, как две подпруги потерялись в карельском лесу. Нетрудно догадаться, что съемки проходили в густых лесах Карелии. По этому случаю 52-летний Башаров поделился, что они с 39-летней женой тоже любят отдыхать дикарями.

Оказалось, что Марат и Ася арендуют лодку и активно путешествуют.

«Буквально два года назад мы с Асей вместе на катере, на лодочке спустились от Волгограда до Астрахани и обратно. Ночевали в лодочке, в лесу. Костерочек. Понимаете, дикарями. Спали в палатке», — рассказал Башаров.

Еще актер и ведущий берет супругу с собой на рыбалку.

«Также мы были на рыбалке в республике Тыва и жили в тайге две недели в палатках», — поделился Марат.

«Это (рыбалка) атмосферно. Марат любит больше», — добавила Ася.

Марат Башаров рассказал о диком отдыхе с молодой женой

Также супруга ведущего «Битвы экстрасенсов» вспомнила, как однажды у них закончился бензин прямо на воде.

«У нас закончился бензин этим летом на воде, и вот нам пришлось грести к берегу собственноручно. И вот Марат был отважным капитаном в этой экспедиции», — рассказала Ася Борисова.

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