Лянка Грыу рассказала об отношениях с канадским актером на расстоянии: «Мы встречаемся раз в два месяца»

Лянка Грыу раскрыла подробности личной жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Лянка Грыу исполнила главную роль в новом триллере «Лес», который выйдет в широкий прокат 12 ноября. На ковровой дорожке 38-летняя актриса появилась в эффектном платье с прозрачной юбкой. Лянка рассказала о сложных съемках. А мы спросили у нее про приближающийся день рождения (22 ноября), который Грыу отметит с возлюбленным, 48-летним канадским актером Марселем Симоно.

После развода с режиссёром Михаилом Вайнбергом Лянка познакомилась с Марселем Симоно, который живет в Нью-Йорке. По словам Лянки, их отношения на расстоянии длятся уже пять лет. В Москве у актрисы работа, съемки, а также 15-летний сын Максим от первого брака. А с возлюбленным звезда встречается в других странах.

В ноябре Лянка Грыу отметит 39-летие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Мы встречаемся раз в два месяца. А так мы каждый день на связи. Это очень теплая, важная связь, когда ты полностью в курсе жизни человека. Ты чувствуешь близость. Очень важно поддерживать контакт», — рассказала KP.RU Лянка Грыу.

Как правило, актеры устраивают свидания в путешествиях. Так, в августе влюбленные отдыхали в Монтоке в Америке.

«Просто у меня все время съемки, потом идет отдых. Поездки, встречи. Поэтому это такой баланс, который мы сохраняем уже в течение пяти лет», — поделилась Грыу.

Вероятно, следующая встреча состоится в конце ноября. 22 ноября Лянке исполнится 39 лет.

«Наверняка. Вот сегодня по дороге на эту премьеру как раз обсуждали. Все увидите в моем блоге», — поделилась планами актриса с KP.RU.

Лянка Грыу и Карина Разумовская с режиссёром Гамлетом Дульяном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

При этом, на наш вопрос об отношениях на расстоянии Лянка ответила, что еще несколько лет даже представить себе не могла такой формат.

«Это действительно очень интересный формат, но он абсолютно меня устраивает. И чем больше я об этом говорю, тем больше людей откликаются и говорят, что у них тоже такие отношения. Огромное количество людей живут подобным образом. На самом деле, даже внутри нашей страны. Очень часто уезжают на рейсы. Моряки, например», — рассказала KP.RU Лянка Грыу.

Лянка Грыу рассказала об отношениях с канадским актером на расстоянии

Марсель показывает Лянке Америку, а она рассказывает ему про «Иронию судьбы» и русские традиции. Влюбленные общаются на английском языке.

«Мне кажется, менталитет у нас похож. А вот культурные коды разные. Например, я рассказываю ему про то, что такое 8 марта для русских женщин, и почему мы смотрим «Иронию судьбы». А менталитет это больше про человеческие ценности. И они у нас очень похожи», — добавила Грыу.

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