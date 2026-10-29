Ошибка, которая привела к свадьбе: Молодая следователь СК вскрыла для обыска не ту квартиру, а потом друг хозяина стал ее мужем

Илья и Анастасия сыграли свадьбу этим летом. Фото: СК России

В тот октябрьский день 2024 года нужно было действовать очень быстро. В следственное управление вологодского СК привезли на допрос мужчину, который стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда ребенку. Он начал давать признательные показания. Для закрепления нужно было провести обыск в его квартире. Фигурант предупредил, что на его двери номера нет, но объяснил на словах, как сориентироваться на этаже.

На обыск отправили молодого следователя Анастасию Калиничеву. Девушка буквально в августе того года приступила к работе, вернулась в родную Вологду после окончания Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. С профессией определилась в десятом классе, когда к ним в школу приходили люди из СК, рассказывали об академии. Девушка рассказала родным, что подумывает о карьере следователя, а отец этот выбор поддержал. Через полгода папы не стало. Так что его напутствие окончательно укрепило Анастасию в выборе профессии…

Эксклюзив «КП»: как ошибочный взлом квартиры стал судьбоносным для юной следовательницы Эта история заставила людей по всей стране поверить в то, что судьбоносные встречи могут случиться в жизни каждого человека. Даже если к ней приведёт серьёзная ошибка… как взлом ошибочной квартиры

С профессией Анастасия определилась в десятом классе, когда к ним в школу приходили люди из СК. Фото: СК России

На допрос следователь Калиничева ехала в сопровождении бойцов СОБРа. Нашли нужную квартиру. Спецназовцы взломали дверь.

- Никого в квартире не было, - рассказывает Анастасия. - И когда я начала писать протокол следственного действия, оперативники увидели, где-то вот на видном месте документы, по которым мы определили, что собственник квартиры не тот – то есть мы ошиблись с адресом, попали не туда.

Вот это удар! Квартира фигуранта оказалась соседней. А какому-то ни в чем не виноватому человеку, получается, дверь повредили… Анастасия дверь опечатала и повесила бирку с номером своего телефона, чтобы владелец перезвонил по вопросу компенсации.

Вернувшийся вечером с работы парень от такого, конечно, обалдел. Сначала Радомир подумал, что его квартиру грабители обнесли. Потом созвонился со следователем, и та рассказала, как было дело. Радомир паниковать не стал. Все вопросы решили по телефону.

Позже он рассказал об этой истории своему лучшему другу Илье. И даже показал в телефоне аватарку девушки из СК, с которой говорил. А молодой человек, едва увидев Анастасию, тут же стал упрашивать Радомира дать его номер. Тот отказался, конечно. Но Илья тайно потом переснял телефон с бирки. И начал писать Анастасии, умоляя о свидании.

- Мне не хотелось никаких отношений, хотелось работать и развиваться профессионально, - говорит девушка. - Но Илья был настойчив, он продолжал мне писать.

Чтобы в первый раз увидеть Анастасию очно, не на фото, он уговорил Радомира, что сам отвезет в СК его расписку об отсутствии претензий за дверь. Ну и предстал, что называется, во всей красе – высокий, спортивный бывший десантник.

- После этой встречи как-то все поменялось, - улыбается Анастасия. - Мы стали больше общаться, больше видеться, и как-то все так закрутилось.

Предложение своей возлюбленной Илья сделал очень романтично.

- Я ведь служил в ВДВ, так что после нашей встречи с Настей точно понял, как хочу сделать ей предложение. Я предложил ей прыгнуть с парашютом, а прямо перед прыжком попросил выйти за меня замуж.

Илья и Анастасия сыграли свадьбу этим летом. А почетным свидетелем стал, конечно же, Радомир, со сломанной двери которого и началась эта история.

Фото: СК России

Конечно, профессия следователя – очень сложная. График бывает ненормированным. Но Настя старается успевать и обеспечивать домашний уют. Илья ей в этом помогает и относится к работе своей второй половинки с пониманием.

- Я тоже приезжаю с работы поздно, грубо говоря. У нас у обоих такой график, так сказать, ненормированный, - говорит молодой человек. - Поэтому стараемся в выходные уделять время друг другу больше. Часто гуляем по Вологде, по паркам, по набережной. Ходим вместе в новые кофейни. Пробуем кофе. Недавно возобновили тренировки.

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