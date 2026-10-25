Как контрабандистов вычисляют в «зеленом коридоре» и в чем сила ИИ: большое интервью замруководителя ФТС России Олега Губайдулина

Сегодня в России отмечают День таможенника. Ровно 35 лет назад была создана Федеральная таможенная служба. Фото: пресс-служба ФТС России

Сегодня в России отмечают День таможенника. Ровно 35 лет назад была создана Федеральная таможенная служба. Накануне праздника мы побеседовали с заместителем руководителя ФТС России Олегом Губайдулиным – о нейросетях, которые помогают выявлять нарушителей, уловках контрабандистов и работающих в аэропортах профайлерах.

«НЕЙРОСЕТЬ – ПОМОЩНИК. А ЧЕЛОВЕК НЕЗАМЕНИМ»

- Олег Галинурович, в России сейчас во многих сферах внедряются ИИ и новые информационные технологии. Как они применяются таможенными органами для выявления и предотвращения контрабанды?

- Есть такое замечательное выражение: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Подразделения таможни в своей работе обрабатывают большие объемы данных. Поэтому искусственный интеллект - это инструмент, ускоряющий анализ, он сопоставляет информацию разных источников и выявляет закономерности, которые сложно обнаружить при ручной обработке. ИИ позволяет нам сконцентрироваться на подозрительных объектах, где выявлена «аномалия».

- То есть, есть уже действующие программы с ИИ?

- Конечно. Например, комплекс программных средств «Каскад», который обучен анализировать рентгеноскопические изображения, поступающие с инспекционно-досмотровых комплексов на разных таможнях. Но при этом важно понимать, что искусственный интеллект сам по себе не устанавливает факт совершения преступления. Он может лишь очень быстро выявить признак возможного нарушения или потенциальную рисковую ситуацию. Но зафиксировать нарушение после перепроверки полученного от машины сигнала могут только сотрудники.

- Какие еще ИИ-проекты разрабатываются сейчас или могут быть запущены в перспективе?

- Правительством РФ утверждена Стратегия развития таможенной службы до 2030 года, в которой предусмотрены цифровизация, автоматизация таможенных операций, создание интеллектуальных пунктов пропуска и применение современных технологий, в том числе ИИ. Конкретные проекты, сроки и ожидаемые результаты будут названы после принятия соответствующих решений, утверждения планов.

- Не секрет, что контрабандисты и прочие нарушители постоянно совершенствуют свои преступные схемы, ИИ для их выявления может быть более эффективен, чем человек?

- Никакая технология не может полностью заменить человека, зато может работать с ним в паре. Например, если нарушитель придумал совершенно новую, ранее не встречавшуюся, схему, обученный на прежних алгоритмах ИИ может и не выявить замыслы контрабандиста. Так что оперативная информация, опыт и интуиция сотрудника в таких ситуациях незаменимы.

Заместитель руководителя ФТС России Олег Губайдулин. Фото: пресс-служба ФТС России

КОНТРАБАНДУ ПРЯЧУТ В ОВОЩАХ И ТЮБИКАХ

- Можете назвать самые изощренные схемы, которыми пользуются контрабандисты?

- Запрещенные товары, как правило, прячут в различных полостях транспортных средств либо среди легально перемещаемых товаров. Это могут быть переоборудованные бензобаки автомобилей, стенки морского контейнера, пустоты внутри бытовой техники, ящики с овощами и фруктами, банки с краской, тюбики шампуня, конфеты со «специфической» начинкой. А для сокращения издержек при импорте некоторых товаров нарушители используют поддельные документы об их характеристиках, стоимости, условиях поставки. Сигареты могут пытаться перевезти через границу как квас, диван или электропровода, а рыбу - «по документам» филе цыпленка. Кстати, с развитием электронной торговли появился новый вид нарушений – торговые интернет-площадки, почту и экспресс-грузы используют для ввоза коммерческих партий товаров под видом покупок обычных граждан, физлиц.

- А в целом число выявленных нарушений в почтовых посылках растет?

- Да. Заказ вещей через интернет-магазины стал очень популярным. Часть товаров поступает в Россию из-за рубежа в международных почтовых отправлениях (МПО). При этом оформляя заказ, люди не всегда осознают, что покупают вещи не со склада в соседнем городе, а за границей и их ввоз может быть запрещен или ограничен. Кроме того, есть прецеденты умышленной пересылки товаров в МПО без несоблюдения установленных правил - на «авось», вдруг не заметят. Не стоит надеяться на случай. Каждая международная посылка проходит таможенный контроль.

В 2023 году таможенными органами было зафиксировано 241 нарушение, связанное с перемещением товаров в посылках из-за рубежа. В 2024 году их было уже 567. А 2025 год ознаменовался кратным ростом выявленных нарушений - 1546 эпизодов. Рост объемов правонарушений продолжается и в 2026 году. За 9 месяцев пресечено 1 286 фактов. Предполагаю, что по итогам года результат превысит предыдущий показатель.

Работа таможно в зеленом коридоре Шереметьево. Фото: пресс-служба ФТС России

«БИЗНЕС ПОМЕНЯЛ ЛОГИСТИКУ»

- Насколько известно, несмотря на санкции к России, некоторые виды продукции к нам продолжают везти и из недружественных стран. Что именно? Из каких стран?

- В связи с введенными в отношении России санкциями бизнес поменял логистику перемещения товаров, найдя новые пути выхода на мировой рынок. Под данную тенденцию подстраиваются и недобросовестные предприниматели, ставя свои личные корыстные интересы превыше государства и общества. География незаконных поставок разнообразна и подвержена динамичным изменениям. Вскрытие и пресечение контрабандных схем зачастую приводит к разработке со стороны преступников новых способов незаконного перемещения в очень короткие сроки. Вектор внешнеэкономических взаимоотношений России смещается в сторону азиатских стран и рынков, поэтому на данном направлении отмечается высокий интерес преступных элементов. При этом нельзя говорить, что прекратились незаконные поставки из западных стран. Они имеют место, но маршруты теперь выстраиваются через транзитные государства.

- О каких объемах идет речь?

- Что касается статистических данных о странах-импортерах, объемах товаров и номенклатуре ввозимой продукции, то данные сведения ограничены к распространению. Их обнародование может быть использовано против интересов России.

- В 2022 году в состав России вошли четыре новых региона. В них созданы и действуют собственные таможни и таможенные посты. Как они функционируют?

- Действительно, в октябре 2022 года на территории новых субъектов Российской Федерации созданы Донецкая и Луганская таможни. С момента создания эти таможни интегрированы в общую систему таможенных органов Российской Федерации и относятся к региону деятельности Южного таможенного управления. Конечно, сегодня исполнение должностными лицами таможен своих обязанностей происходит в сложных условиях, создающих опасность жизни и здоровью. Однако, несмотря на напряженную обстановку, таможенниками ДНР и ЛНР пресечено 34 преступления в области внешнеэкономической деятельности, из которых по 24 уголовным делам материалы направлены в суды с обвинительными актами. Выявлено 906 административных правонарушений. Назначено штрафов на сумму более 15 млн рублей, конфисковано товаров стоимостью свыше 6 млн рублей.

Работа почтовых таможенников. Фото: пресс-служба ФТС России

ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПНИКА

- Часто людей, которые пытаются провезти через границу что-то запрещенное, выявляют в «зеленых» коридорах аэропортов. Всегда интересно было: по каким признакам выявляются потенциальные нарушители?

- В пресечении нарушений таможенного законодательства важную роль играет понимание психологии преступника. В данном вопросе огромным подспорьем является знание нашими сотрудниками основ профайлинга (анализа внешнего вида человека, его мимики, жестов и так далее. – Авт.). По поведению пассажира часто можно понять, стоит ли на него обратить внимание. Умение анализировать поведение человека, его речь, мимику, жесты, следить за тем, как он смотрит, говорит, позволяет отсеивать из массы людей тех, кому есть что скрывать. Однако многие пассажиры нарушают таможенные правила по незнанию, направляясь по «зеленому» коридору при наличии товаров, подлежащих декларированию.

- Олег Галинурович, в этом году Федеральная таможенная служба празднует 35-летие со дня своего образования. Чего бы вы пожелали коллегам в День таможенника?

- 35 лет – это значимая дата для всей Федеральной таможенной службы, за которой стоит многолетний профессиональный путь, накопленный опыт и перспективное будущее. Сегодня таможенные органы решают задачи на новом технологическом и организационном уровне, сохраняя главное — профессионализм, ответственность и служение интересам государства.

Пользуясь случаем, поздравляю всех таможенников с этой знаменательной датой. Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам. Именно они стояли у истоков службы, формировали правоприменительную практику, создавали традиции чести и долга, передавали опыт, который помогает молодым сотрудникам принимать верные решения в самых сложных ситуациях.

Желаю Федеральной таможенной службе в целом и каждому таможеннику в отдельности дальнейшего развития, новых достижений, выполнения всех поставленных задач. С праздником!

Фото: пресс-служба ФТС России

«Туристы», «переселенцы» и «лжетранзит»

- А какие мошеннические схемы используются при ввозе легковых машин?

- Сейчас мошенники уходят от явно криминальных способов импорта автомобилей таких, как «распилы» и «конструкторы» (когда разобранную машину завозят под видом запчастей и крупных узлов. – Авт.). Зато все чаще встречаются незаконные схемы перемещения в Россию транспортных средств с неявным нарушением таможенного законодательства, - уточняет Олег Губайдулин. - Например, легковые машины пересекают границу как транспортное средство для международной перевозки пассажиров (скажем, туристов, путешествующих между двумя странами. – Авт.). На границе сотрудникам ФТС предоставляют путевой лист и трудовой договор с иностранной компанией о полномочиях на управление машиной. С водителем едут пассажиры. Оснований для отказа нет, оформляется таможенная декларация, и автомобиль впускается на территорию нашей страны с условным освобождением от уплаты таможенных платежей. На самом деле человек использует этот автомобиль в личных целях, а не для перевозки иностранцев, либо – перепродает его.

Еще одна схема – когда транспортное средство временно ввозится в Россию для личного пользования иностранными гражданами внутри таможенной территории Евразийского экономического союза. При этом на самом деле владелец с самого начала нацелен на продажу авто и предлагает потенциальным покупателям цену ниже рыночной. По документам этот временный ввоз закрывается фиктивно.

В другой противоправной схеме используют лиц, получивших статус переселенцев и имеющих льготу на перемещение автомобиля, - продолжает замглавы ФТС России. - Граждане, оформившие машину в льготном порядке, после прибытия в Россию перепродают ее заказчикам. При этом не соблюдается одно из условий освобождения от уплаты таможенных платежей – запрет отчуждения автомобиля в течение определенного времени.

Но чаще всего аферисты используют схему «лжетранзита». Будто машина следует через Россию в другую страну. А на самом деле остается в РФ и кто-то ею вовсю пользуется.

Но я напомню, что неуплата таможенных платежей на сумму более 2 млн рублей влечет за собой уголовную ответственность. (Вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. – Авт.).

- То есть, работа по выявлению автомобилистов, которые завезли машины по фиктивным документам с целью продажи, ведется и после пересечения границы?

- Конечно. Такие автомобили считаются ввезенными с нарушением таможенного законодательства и подлежат задержанию. В итоге последующих сделок купли-продажи могут пострадать добросовестные приобретатели таких транспортных средств. Так что на месте потенциальных покупателей я бы сто раз подумал, прежде чем связываться с такими вариантами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 4 млн единиц контрафактной продукции изъяты таможенными органами из незаконного оборота за 9 месяцев 2026 года.

Еще более 4,3 млн единиц товаров сейчас находятся на экспертизе или являются предметами судебных разбирательств.

- По итогам года планируем выйти на объем пресечения фальсификата в объеме 8,3 млн единиц, - уточнил Олег Губайдулин. - За 2025 год выявлено около 8 млн поддельных товаров, в 2024 году – чуть менее 6 млн.

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