Улица Владимира Сунгоркина располагается в Хабаровске, в районе Краевой клинической больницы №2. Фото: Предоставлено "КП".

29 октября, в День рождения ВЛКСМ, «Комсомольская правда» объявляет эту стройку ударной и продолжает над ней шефство. Во вторник, 13 октября, мы рассказали о том, как в Хабаровске застраивается улица Владимира Сунгоркина.

А открыли мы ее еще в декабре 2022-го - вскоре после того, как наш Володя, наш Владимир Николаевич, наш главный редактор ушел из жизни.

Мы тогда специально летали в Хабаровск - вместе с вдовой Владимира Николаевича - Татьяной Безруковой и сыном Гришей Сунгоркиным. С нами на открытии улицы был и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

С того времени прошло почти четыре года. И вот «Комсомолка» решила выяснить - как живет улица Сунгоркина, как она застраивается и развивается?

С этими вопросами мы обратились к руководителям края и города. А на днях получили фотоснимки и комментарии, которые и публикуем сегодня…

Фото: Предоставлено "КП".

СПРАВКА МЭРИИ ХАБАРОВСКА

«Улица Владимира Сунгоркина располагается в районе Краевой клинической больницы № 2.

Существующая протяжённость улицы - 310 метров, заезд с улицы Павловича. В проекте - продление ещё около 170 метров вдоль ЖК «Соло» с выездом на улицу Слободскую. К улице Владимира Сунгоркина относятся выезды с территории 2-й клинической больницы; от неё же организованы выезды от существующих жилых домов по улице Павловича, а от группы жилых домов ЖК «Облака» и ГСК на 80 боксов.

Всего существующий жилой фонд, связанный с улицей, - 479 квартир.

В стадии строительства находится ЖК «Соло»: один дом на 144 квартиры; в проекте - ещё пять домов примерно на 750 квартир.

Выезд из ЖК «Соло» предусматривается как на улицу Владимира Сунгоркина, так и на улицу Слободскую.

Таким образом, с учётом строительства и проектирования к улице будет привязано ещё 894 квартиры. Общий объем существующих и проектируемых квартир 1373 квартиры».

Фото: Предоставлено "КП".

КСТАТИ

Как сообщили «КП» в мэрии Хабаровска, новый дом на улице Владимира Сунгоркина на 144 квартиры сдадут в июне 2027-го.

ДОСЛОВНО

Дмитрий Петриченко, заместитель мэра Хабаровска - директор департамента архитектуры, строительства и землепользования:

- Присвоение одной из улиц Хабаровска имени Владимира Николаевича Сунгоркина - это дань уважения нашему земляку, человеку, чья профессиональная судьба началась на Дальнем Востоке.

Для города важно, что улица Владимира Сунгоркина становится первой в Хабаровске, названной в честь профессионального журналиста и главного редактора «Комсомольской правды», который был одним из самых влиятельных медиаменеджеров страны.

Отдельно отмечу, что наименование присвоено с учётом мнения специальной комиссии и предложения Медиагруппы «Комсомольская правда».

К улице Владимира Сунгоркина относятся выезды с территории 2-й клинической больницы; от группы жилых домов ЖК «Облака». В стадии строительства находится новый ЖК «Соло» примерно на 750 квартир. Выезд из ЖК «Соло» предусматривается на улицу Владимира Сунгоркина. Таким образом, с учётом нового строительства и дальнейшего проектирования к улице добавится ещё 894 квартиры. А это значит более 1300 семей с гордостью будут ходить и ездить по улице нашего земляка, великого дальневосточного журналиста…

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Владимир Сунгоркин - главный редактор газеты «Комсомольская правда» (1997—2022). По совместительству генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» (2002—2022) Фото: Евгения ГУСЕВА.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске, в семье мичмана Краснознамённой Амурской флотилии. Детство и юность Володи прошли в Краснофлотском районе города.

Его профессиональный путь начался после окончания факультета журналистики Дальневосточного государственного университета - в 1976-м он стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» на строительстве БАМа.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» (1997—2022). По совместительству генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» (2002—2022)

В декабре 2003 года вошел в пятёрку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый Взгляд». Заслуженный журналист Российской Федерации (2018).

Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября 2022 года во время экспедиции «Комсомольской правды» в Приморском крае.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Комсомольская правда», как это бывало в прежние времена - 29 октября, в День рождения комсомола, объявила улицу Владимира Сунгоркина в Хабаровске ударной стройкой и мы продолжаем над ней шефствовать.

Обязательно расскажем нашим читателям, как на этой улице растут этажи, кто и как живет в новых квартирах, побываем на новосельях. Следите за нашими публикациями!