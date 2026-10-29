Похороны Миши Маваши прошли на Юго-Западном кладбище в Воронеже: там дежурила полиция и работали кинологи Фото: кадр видео vk.ru/m.f.mavashi

В Воронеже 29 октября прошли похороны рэпера и активиста Миши Маваши (Михаила Ница). Церемония прошли на Юго-Западном кладбище. Прощание с музыкантом прошло в обстановке секретности. Что известно о похоронах музыканта на данный момент.

Изначально церемонию похорон Миши Маваши хотели провести 28 октября, но дату пришлось сдвинуть из-за угроз в адрес близких. Организаторы держали место и время в секрете, а локацию меняли несколько раз, чтобы не привлекать лишнего внимания. В итоге информация о кладбище всё же разошлась.

Безопасность похорон Миши Маваши обеспечивали серьёзно. На кладбище дежурили полицейские, у входа стояли металлодетекторы, по периметру работали кинологи. Проезд на личных машинах ограничили, а сотрудники ДПС проверяли документы у всех подъезжавших. Некоторым посетителям пришлось объясняться с правоохранителями, прежде чем их пропустили внутрь.

Несмотря на все преграды, на похороны Миши Маваши пришли больше 100 человек, ещё около 200 собрались у кладбища.

Михаил Ниц умер в ночь с 24 на 25 октября на 42-м году жизни. Он основал проект «МАВАШИ Group», а в 2022 году создал объединение «Северный человек», работавшее в 80 городах России. Осенью 2023 года музыкант лично приезжал в зону боевых действий с гуманитарной помощью.

О причинах смерти высказался представитель Маваши Александр Лебедев. По его словам, смерть стала результатом несчастного стечения обстоятельств. Следственные действия продолжаются, проверяются разные версии.