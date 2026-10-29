Ямпольская: значительная часть говорящих по-русски в мире - представители Африки

Советник Президента России Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Елена Александровна, а нет ли статистики, сколько вообще африканцев, сколько народу там, в Африке, говорят по-русски или хотят говорить… Тех, которые пришли в классы для того, чтобы изучить русский язык?

…- Александр, по поводу вашего вопроса… Беру на себя обязательство уточнить, какое именно количество людей, проживающих на африканском континенте, владеют русским языком и изучают его, - сказала советник главы государства Елена Ямпольская, отвечая в четверг, 29 октября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Девятое место в мире мы не зря занимаем по состоянию на нынешний год.

Думаю, что из 250 с лишним миллионов человек, которые говорят по-русски во всем мире, значительная часть, конечно, представители африканского континента.

Но более точную информацию я вам обещаю предоставить отдельно.

ЧТО ЕШЕ СКАЗАЛА ЕЛЕНА ЯМПОЛЬСКАЯ

…- Позвольте в связи с саммитом «Россия - Африка» вкратце рассказать вам о той работе, которую фонд «Русский мир», отвечающий за продвижение русского языка по всему миру… (Он был создан Указом Президента России, наблюдательный совет фонда имею честь я возглавлять)… Рассказать - как мы работаем на африканском континенте в нынешнем, в 2026 году.

В Африке на данный момент действуют два центра «Русского мира» - в Алжире и в Уганде… Плюс пять кабинетов «Русского мира» - в Бурунди, Демократической Республике Конго, Республике Конго, в Нигерии и на Мадагаскаре. Также имеются четыре секции русскоязычной учебно-методической и художественной литературы.

Во всех центрах открыты курсы русского языка, организованы библиотеки нашей литературы… Созданы все возможности для доступа посетителей к русскоязычным интернет-ресурсам.

Проводятся мероприятия, естественно, приуроченные к нашим главным праздникам, - ко Дню Победы, Дню русского языка, юбилеям российских писателей.

Поддерживаются на системной основе проекты российских вузов по дистанционному обучению русскому языку студентов университетов, учащихся школ. Педагоги-русисты участвуют в программах повышения квалификации на базе наших вузов.

Проводятся очные курсы обучения русскому языку как иностранному в Алжире, Кот-д’Ивуаре, Гане, Гамбии, Руанде, на Мадагаскаре.

Успешно прошла летняя языковая школа для студентов и преподавателей из Алжира на базе Чувашского государственного университета. И одновременно с этим наши африканские друзья приняли участие в летней школе «Лето с Пушкиным» на базе Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Не устаю повторять, который (речь об институте. - А.Г.), рассчитываю, очень скоро обретет статус единого национального научно-методического центра, ответственного за продвижение и изучение русского языка за рубежом. Проект Указа главы государства на сей счет, подготовленный МИДом России и Минобрнауки России, как раз на текущей неделе был нам представлен, предварительно мною рассмотрен, концептуально поддержан.

Надеюсь, что эта работа в соответствии с поручением президента выходит наконец на результат.

Хочу, кроме того, рассказать вам, что преподаватели из некоторых африканских государств повышали свою квалификацию на международном методическом марафоне, который прошел при содействии фонда «Русский мир».

И в целом в рамках нашей грантовой программы осуществляются проекты по популяризации в странах Африки творчества и Александра Сергеевича Пушкина, и Льва Николаевича Толстого, и Федора Михайловича Достоевского, и Самуила Яковлевича Маршака, и Корнея Ивановича Чуковского, и Агнии Львовны Барто. И все это вызывает большой интерес. Проводится фестиваль культуры, знакомим с русскими традициями, обычаями, фольклором.

Но в центре всегда, конечно, русский язык…

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