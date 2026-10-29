Актер Саша Барон Коэн извинился перед казахами за «Бората»: «Не принимайте это на свой счет»

Барон Коэн говорил в интервью, что одним из источников вдохновения при создании образа Бората был россиянин Фото: кадр из фильма.

Саша Барон Коэн придумал журналиста по имени Борат Сагдиев еще в начале 2000-х, этот персонаж появлялся в разнообразных передачах. А в 2006-м вышла комедия «Борат: культурные изучения Америки на благо славного народа Казахстана», где Барон Коэн в образе Сагдиева донимал идиотскими расспросами простых американцев, в итоге выставляя дураками их самих. Фильм, конечно, стал культовым, а сценарий, одним из авторов которого был Барон Коэн, номинировали на «Оскара». Вот только казахи смертельно обиделись, и их легко понять: страна ни с того ни с сего была представлена как средоточие пещерной дикости, расизма, антисемитизма, женоненавистничества.

Сейчас у Барона Коэна вышел новый фильм «Али Джи: кто есть я?», где он в очередной раз появляется в другом своем образе - идиота-британца, искренне считающего себя крутейшим чернокожим рэпером, живущим в гетто (хотя, как говорил Барон Коэн, «на самом деле он из английского среднего класса и живет в милом, зеленом пригороде неподалеку от Виндзора, где под красивым мостом плавают лебеди»). Обсуждая фильм в подкасте американского журналиста Джоша Хоровица «Happy Sad Confused», он заявил: «Хочу впервые принести извинения народу Казахстана. Борат не имеет к Казахстану никакого отношения».

Он рассказал о том, как создавался образ усатого, жизнерадостного и крайне глупого журналиста. Ранние варианты Бората (как бы черновики) - персонажи, которых Барон Коэн изображал на британском ТВ в 1997-98 годах, - носили имена Алекси Криклер и Кристо Шкиптари и были родом, соответственно, из Молдавии и Албании. «Национальность Бората постоянно менялась - в зависимости от того, какой канал за него платил. Я просто говорил на новом канале: «О, тот персонаж - он для BBC. А для вас у меня есть совершенно новый герой: его зовут Алекси Криклер, он из Молдовы». Проект постоянно кочевал с места на место. А когда мы наконец запустили его на Channel 4 и HBO, я подумал: «Где найти такое место, о котором никто ничего не знает? О, Казахстан!»

Обращаясь к зрителям во время записи, Барон Коэн, недавно отпраздновавший 55-летие, пошутил: «Ребята, казахстанцы - если кто-то из вас оказался здесь, в зале, с особым заданием, прошу вас: отмените его! Я не желаю вам зла. Я уважаю ваш народ и вашу культуру. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет».

Он добавил: «На самом деле все это не имело ни малейшего отношения к Казахстану. Но имело очень серьезное отношение к невежеству людей, с которыми я общался [в образе Бората]. Они были готовы поверить, что в месте, о котором они никогда не слышали, могут происходить самые дикие вещи».

Ранее, в 2016-м, Барон Коэн говорил в интервью, что одним из источников вдохновения при создании образа Бората был россиянин. В молодости, в середине 90-х, будущий актер приехал в Россию туристом, и увиденное его весьма впечатлило. «Я отправился отдыхать в Астрахань, на юг России. Самолет напоминал автобус: люди всю дорогу стояли в проходе. Женщина рядом со мной грызла куриную кость и разглядывала антисемитскую карикатуру. В общем, я попал там на прием к врачу, и именно этот человек впоследствии стал Боратом. Я до сих пор должен ему какие-то рубли!»

Звучит диковато: 90-е, конечно, были лихими, но все-таки - люди, стоящие в самолете... Но так запомнилось Саше Барону Коэну, кембриджскому студенту из очень приличной британской семьи, и так потом приукрасило воспоминания его богатое воображение.

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