Едем на две буквы: Названы населенные пункты России с самыми короткими и самыми длинными названиями

Город Уфа - столица Башкирии и претендент на серебро и короткое название Фото: Иван МАКЕЕВ.

Если бы среди населенных пунктов России был объявлен конкурс им. Чехова «Краткость – сестра таланта», то золото досталось бы более чем пятидесяти деревням и селам, название которых состоит всего из двух букв (названий из одной буквы, увы, нет). Вот как звучат имена некоторых победителей: Ая, Ик, Ыб, Иж, Ук, Ям (таких в стране аж 12), Яр (а таких – 11).

На серебро претендентов еще больше, и их список напоминает имена персонажей фентези-саги: Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя, Южа.

Всего в стране, по данным Федеральной информационной адресной системы, более 160 тысяч населенных пунктов. А список самых коротких и самых длинных названий составили эксперты Росреестра. В номинации «Самое длинное название» одержал победу Поселок Центральной усадьбы совхоза «40 лет Великого Октября» в Московской области. Не трудитесь считать, в Росреестре это уже сделали за вас: 54 символа, не считая пробелов.

А самое длинное название без пробелов, но с дефисом, у села Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии (26 символов). Среди названий из одного слова лидируют села Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновское в Тамбовской (по 23 буквы).

Конечно, Росреестру не так уж важно, сколько букв в названии того или иного села или города. Их учет ведется, чтобы все названия были официально зафиксированы и не путались с другими. Важно это, например, для картографии, систем навигации, составления адресных баз и документов. Рекорды по длине — любопытный побочный эффект этой работы.

А КАК У НИХ?

В мире насчитывается не менее трех десятков географических объектов с названиями из одной буквы — среди них не только города и деревни, но реки, горы и т.п. Например, Å — название нескольких небольших поселений в Норвегии, Швеции и Дании (скандинавское слово å означает «река» или «ручей»). На севере Франции есть коммуна под названием Y.

Самое длинное официальное название города, зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса, как ни странно – название столицы Таиланда. Потому что Бангкок – это общепринятое краткое название города, но его официальное церемониальное название состоит аж из 168 букв в латинской транслитерации. Начинается оно словами Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin… В переводе это торжественное описание города ангелов, великого города бессмертных, королевских дворцов и обители богов.

А самое длинное однословное название населенного пункта в Европе — деревня в Уэльсе Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. В латинской записи — 58 символов. Переводится оно примерно так: «Церковь Святой Марии в низине у пруда с белыми орешниками, возле бурного водоворота, и церковь Святого Тисилио у красной пещеры».

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