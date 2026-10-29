Мария Погребняк сразила новым образом: Светская львица «сбросила маску» и показала хвостик

Светская львица Мария Погребняк Фото: Евгения ГУСЕВА.

Светская львица Мария Погребняк в очередной раз поразила публику нарядом. Она появилась на публике в роскошном белом платье, накладных черных когтях и с пластиковыми стяжками вместо заколок для волос. Все произошло на премии «Жара», где побывал корреспондент KP.RU.

Для выхода 37-летняя Погребняк выбрала облегающее платье силуэта «русалка» с открытой спиной и огромной пышной баской на бедрах. Образ дополнили длинные серьги, гладкая прическа и весьма необычные аксессуары. Вместо привычного маникюра на пальцах звезды красовались острые черные когти, а в волосах появились пластиковые стяжки. В общем, лучше лишний раз не злить.

Мария Погребняк на премии "Жара"

Впрочем, сама Мария уверяет, что подобный наряд идеально отражает ее внутренний мир. Все дело в знаке зодиака.

«Скорпион. Ну, раз в год, наконец-то, я могу позволить себе сбросить маску и появиться во всей красе. Началась эра скорпионов, а у меня совсем скоро день рождения. И я могу показать свой скорпионный хвостик», — рассказала Погребняк.

Но почему именно стяжки вместо заколок? Оказалось, что даже столь странный аксессуар выбран не случайно.

«А потому что это олицетворение моего характера. Я резкая, я дерзкая, я страстная. Ну, как вы видели, я вообще провокатор», — призналась блогер.

К слову, хищницей Мария чувствует себя не только на красных дорожках. Сейчас звезда участвует в реалити-шоу «Идеальное ограбление», где, судя по ее словам, участникам приходится несладко.

«Все игроки, да, как я называю участников, да, они для меня мышки. А я главная кошка проекта», — заявила Погребняк.

При этом за столь эффектным образом скрывается вполне обычная жизнь многодетной матери. Мария призналась, что чаще всего красится самостоятельно, а сборы на светские мероприятия приходится совмещать с домашними делами. Например, сегодня она успела приготовить завтрак, покормить младшего сына Володю и даже сделать маску для лица.

«Потом посмотрела, что, ой, до выхода осталось 30 минут. Быстро нанесла оттенок, румяна, корректор. И все, и я готова», — поделилась звезда.

Кстати, в беседе с журналистами Погребняк успела прокомментировать и недавнее примирение балерины Анастасии Волочковой с певцом Сергеем Лазаревым. Звезды помирились после трех лет конфликта, который начался из-за отказа артиста фотографироваться с балериной на красной дорожке. Теперь же они записали совместное видео, поставив точку в давней ссоре.

Мария такой развязке искренне обрадовалась. А заодно подчеркнула, что обижаться на Анастасию Волочкову точно не стоит.

«Она очень светлый и добрый человек. Самое главное, Анастасия – она настоящая. Какая она есть на экранах через призму телевизора – такая она и в жизни», — заключила Погребняк.

К слову, эксперименты со внешностью для Погребняк давно не в новинку. Весной блогер вышла на подиум в Англиканской церкви Святого Андрея во время показа дизайнера Джемала Махмудова. Тогда Мария продемонстрировала голубое платье с красными цветами и объемной алой накидкой. А голову многодетной матери украшала шляпа, напоминающая цветочное кашпо. На фоне нынешних когтей тот образ теперь кажется почти скромным.

Кроме того, недавно Погребняк получила награду «Доверие года» на премии FB «Люди года — 2026» в Москве. Компанию ей составили Ольга Бузова, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости. В тот вечер звезды тоже не стеснялись экспериментировать с нарядами. Например, Безрукова появилась в полупрозрачном топе, а Бузова выбрала облегающее красное платье с пайетками и черным боа из перьев.

В начале октября Погребняк также поддержала свою близкую подругу Ольгу Бузову на масштабном сольном концерте «Разрешаю себе» в Москве. Певица собрала 11 тысяч зрителей и устроила настоящее шоу с акробатическими номерами и полетами над сценой без страховки. Ради выступления артистка даже установила 200-метровую авансцену. В звездном партере вместе с Марией находились Филипп Киркоров, Прохор Шаляпин и другие знаменитости.

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