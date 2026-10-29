Саммит Россия — Африка продемонстрировал силу Москвы: рост товарооборота и сближение позиций по ключевым направлениям

Третий саммит Россия — Африка в конце октября продемонстрировал силу Москвы и слабость Запада. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Третий саммит Россия — Африка в конце октября продемонстрировал силу Москвы и слабость Запада, полагает известный журналист из Великобритании Джордж Галлоуэй. В своем видеосюжете он заявил: «Знали ли вы, что улицы столицы России забиты правительственными делегациями африканских стран? Знали ли вы, что мир готовится вести дела с Россией так активно, как никогда прежде, — с экономикой, которая процветает, в то время как мы погрязли в трясине...».

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с экономистом, директором Института нового общества Василием Колташовым.

- Саммит Россия - Африка прошел в Москве - что выделить по части экономики, чтобы порадовать народ?

- Принципиально важно - идет рост товарооборота и сближение позиций по ключевым направлениям. Африканские страны испытывают большую потребность в том, чтобы работать с Россией.

- Это потому, что Россия - наследник СССР в отношениях с африканским континентом?

- С того момента, как Советский Союз распался, в мире установился период неолиберальной глобализации для стран Африки. Казалось, положение для этих стран стало безвыходным. Они должны были подчиняться западным правилам игры. Уступая всюду, где Запад хотел, чтобы африканцы уступили.

- Как уступали?

- Есть месторождения? Надо, чтобы ими владели западные компании. Только крохи оставят для местного бюджета. И что-то получат в виде взяток местные чиновники, которые во Франции, в Англии могли растить своих детей, давать им образование, а свою страну воспринимали как место, которым нужно управлять в интересах западного бизнеса.

- Этому сейчас стало возможным положить конец?

- В целом ряде стран конец этому положен. Там произошли госперевороты, которые свалили прозападных деятелей. И эти страны, и те страны, которые повернули в другую сторону демократическим, электоральным путем — они ориентированы на то, чтобы с Москвой активнее работать.

- Запад этому мешает?

- Да, объявив Россию смертельным врагом. И в этой ситуации африканские страны получили партнера, который может их многому научить.

- Например?

- Это касается военного дела, управления, развития промышленности. Это дает возможность российским компаниям работать в этой сфере. И соглашения об экономическом сотрудничестве здесь будут не такие, какие навязывал Запад. Они будут гораздо мягче для стран континента. Это точно будет способствовать экономическому развитию региона. В целом, Россия ведет себя совершенно не так, как вел себя Запад. И это делает ее особенно привлекательной.

- Мы выйдем на какие цифры товарооборота в близком будущем?

- На 40 млрд долларов должны выйти. Российские туристы будут бывать в африканских странах все чаще, и не только в большой тройке лидеров турбизнеса. Африка - континент колоссального экономического потенциала. Но этот потенциал нужно реализовывать. Это большая работа. И длительная.

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