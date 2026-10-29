Тиктокерша Карина Кросс вышла замуж и обрекла себя на страдания: Муж-шопоголик не любит думать

Блогер Карина Кросс и Марк Рудаковский Фото: Иван МАКЕЕВ.

Муж блогерши и тиктокерши Карины Кросс, 22-летний хоккеист Марк Рудаковский, признался, что не любит долго думать. Как минимум над выбором одежды. Об этом молодой человек рассказал корреспонденту KP.RU на премии «Жара».

На мероприятии Марк появился в довольно простом черном наряде с небольшими белыми деталями. Пока другие знаменитости старались удивить публику необычными костюмами, супруг Кросс решил особо не заморачиваться. Впрочем, сам хоккеист уверен, что главное в человеке вовсе не одежда.

«Муж Карины Кросс признался, что не любит много думать»

«Ну я сам по себе простой, мне кажется, внутри должно быть что-то такое стильное», — объяснил Рудаковский.

Марк Рудаковский Фото: Кадр видео.

Оказалось, что над своим образом Марк практически не работал. Молодой человек просто открыл шкаф, выбрал подходящую одежду и отправился на мероприятие. Как выяснилось, тратить драгоценное время на подобные размышления он не собирается.

«Нет, просто сам взял одел, много не думал, не люблю много думать, что одевать, столько сил тратить», — признался супруг Кросс.

При этом совсем без помощи специалистов молодая семья не обходится. У Марка и Карины есть общий стилист, к которому они обращаются при необходимости. Однако в повседневной жизни хоккеист предпочитает полагаться исключительно на собственный вкус.

«Нет, ну вот я говорю, чаще всего я одеваюсь сам, потому что, когда сам одеваешься, тебе само нравится, ну и ты чувствуешь себя более уверенно», — объяснил он.

Карина Кросс и Марк Рудаковский Фото: Иван МАКЕЕВ.

Любопытно, что при всей своей нелюбви к долгим сборам Рудаковский оказался настоящим шопоголиком. Молодой человек признался, что обожает ходить по магазинам и рассматривать новые вещи. Правда, пока что сдерживается. Пока что. Но одному Богу известно, какие страдания ждут Карину Кросс дальше...

«Я обычно смотрю и мотивируюсь, типа, блин, вот я буду больше зарабатывать, буду больше покупать одежды», — рассказал Марк.

Причем интересы молодого модника постепенно меняются. Если раньше хоккеист мог часами выбирать очередную пару кроссовок, то теперь его внимание переключилось на более солидную обувь.

«Сейчас я вот, допустим, прям жёстко ищу красивые туфли», — поделился Рудаковский.

К слову, любовь к простым нарядам у Марка проявилась еще весной. Тогда он вместе с Кариной впервые вышел в свет после свадьбы. Молодожены появились на премии РУ.ТВ в нарядах с элементами русского народного стиля, обнимались и целовались перед фотографами. При этом Кросс призналась, что ей нравится немногословность супруга, а потому рядом с ним она сама становится заметно спокойнее. Готовились влюбленные к первому совместному выходу тоже без особых церемоний: накануне просто поели пиццу.

Свадьба Карины Кросс и Марка Рудаковского Фото: Кадр видео.

Более того, даже на собственную свадьбу молодожены пришли в спортивных костюмах. В апреле этого года Карина и Марк официально зарегистрировали брак, выбрав для торжества максимально неформальную одежду. Невеста надела белую олимпийку и красно-белые штаны, а жених остановился на черном спортивном костюме. Зато несколькими днями ранее на венчании в православном храме пара выглядела куда традиционнее. Карина появилась в белом кружевном платье, а ее возлюбленный — в строгом костюме.

Между тем тема дорогой одежды недавно вызвала настоящий переполох в российском шоу-бизнесе. Блогер Виктория Боня назвала Louis Vuitton брендом для бедных и бомжей, а заодно раскритиковала качество вещей Chanel. По ее мнению, настоящим признаком богатства являются изделия Hermès. Под раздачу неожиданно попал и Филипп Киркоров, который давно обожает Louis Vuitton и тратит на вещи любимой марки миллионы рублей. Впрочем, сам певец отказываться от дорогих костюмов не собирается.

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