Викторию Боню щелкнули по носу за слова про «одежду для бомжей»: Муж Карины Кросс не выдержал

Муж Карины Кросс отверг слова Виктории Бони об одежде для бомжей. Фото: соцсети / кадр из видео Даниила Опарина

Молодой супруг блогера Карины Кросс, 22-летний хоккеист Марк Рудаковский, не согласился с заявлением Виктории Бони о том, что Louis Vuitton — бренд для «бедных и бомжей». О своем отношении к дорогой одежде он рассказал корреспонденту KP.RU на премии «Жара».

Накануне Боня устроила настоящий модный разнос. Бывшая участница «Дома-2» заявила, что Louis Vuitton покупают люди, у которых только-только появились деньги. Заодно досталось и Chanel, качество вещей которого блогер назвала отвратительным. По мнению Виктории, настоящая роскошь начинается с Hermès.

«Муж Карины Кросс отверг слова Виктории Бони об одежде для бомжей»

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что Louis Vuitton покупают люди, у которых только-только появились деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Однако Рудаковский подобной классификации модников, судя по всему, не понял. Более того, в гардеробе молодого хоккеиста даже нашлась вещь от раскритикованного бренда.

«Да я не знаю, у меня есть только майка „Луи Витон“, поэтому, не знаю, если оно стильное, почему бы и нет, почему бомжей?» — удивился Марк.

По словам супруга Кросс, ему совершенно неважно, сколько стоит одежда и какой логотип на ней красуется. Главное, чтобы вещь нравилась и хорошо выглядела. В качестве примера хоккеист привел одежду демократичного бренда Befree стоимостью около четырех тысяч рублей.

«Ну, она стильно выглядит и прикольно, поэтому пока так», — объяснил Рудаковский.

Блогер Карина Кросс с мужем, 22-летним хоккеистом Марком Рудаковским Фото: Иван МАКЕЕВ.

К слову, сам Марк появился на премии в довольно простом черном наряде с небольшими белыми деталями. Пока другие знаменитости старались удивить публику дизайнерскими костюмами, молодой человек решил особо не заморачиваться. Впрочем, для него это обычное дело.

«Нет, просто сам взял одел, много не думал, не люблю много думать, что одевать, столько сил тратить», — признался хоккеист.

Марк Рудаковский появился на премии в довольно простом черном наряде с небольшими белыми деталями Фото: Даниил ОПАРИН.

Правда, совсем без помощи профессионалов звездная семья не обходится. У Карины и Марка есть общий стилист, к которому супруги обращаются при необходимости. Однако чаще всего молодой человек предпочитает выбирать вещи самостоятельно.

«Когда сам одеваешься, тебе само нравится, ну и ты чувствуешь себя более уверенно», — объяснил он.

При этом, как выяснилось, Рудаковский еще тот шопоголик. Молодой человек любит гулять по магазинам, присматривать новые вещи и мечтать о дорогих покупках. Правда, пока старается экономить.

«Я, если честно, я шопоголик, могу, ну если прямо похожу по магазинам, могу прям нормально (закупиться – прим.ред.). Но так как я экономный, я обычно смотрю и мотивируюсь типа: вот я буду больше зарабатывать – буду больше покупать одежды», — рассказал Марк.

А вот на любимой супруге Марк экономить не собирается. На вопрос, готов ли он подарить Карине дорогую сумку Birkin стоимостью несколько миллионов рублей, молодой человек ответил без раздумий.

«Да-да, конечно, если она захочет, я все сделаю», — заверил Рудаковский.

На любимой супруге Карине Марк экономить не собирается Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кстати, после громких заявлений Бони KP.RU рассказывал, что под ее модную классификацию неожиданно попал и Филипп Киркоров. Поп-король давно обожает Louis Vuitton и даже посвятил любимому бренду целую часть своего гардероба. Например, на юбилее МУЗ-ТВ артист появился в костюме с цветочной вышивкой, созданном по индивидуальному заказу. Стоимость комплекта вместе с фиолетовой сумкой могла превышать пять миллионов рублей. Впрочем, вряд ли певец собирается расставаться с любимыми вещами из-за мнения бывшей участницы «Дома-2».

Любопытно, что сама Карина Кросс тоже не слишком заморачивается на стоимости нарядов. Ранее блогер появилась на премии МУЗ-ТВ в розовом платье российского бренда за 53 тысячи рублей, которое ей подарили. Тогда звезда призналась, что сегодня практически перестала самостоятельно покупать одежду, поскольку многие марки присылают ей вещи бесплатно. При этом Карина подчеркнула, что может с одинаковым удовольствием носить наряд как за тысячу рублей, так и за гораздо большую сумму. Главное, чтобы покупка действительно нравилась.

Более того, даже на собственную свадьбу Карина и Марк пришли в спортивных костюмах. В апреле молодожены официально зарегистрировали брак, выбрав для церемонии максимально неформальные наряды. Невеста появилась в белой олимпийке и красно-белых штанах, а жених остановился на черном спортивном костюме. Зато несколькими днями ранее на венчании в православном храме пара выглядела куда традиционнее. Карина выбрала белое кружевное платье, а Марк — строгий костюм.

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