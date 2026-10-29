Легендарный Дмитрий Дибров назвал своего кумира: Телеведущий не может дождаться концерта любимца

Телеведущий Дмитрий Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров в очередной раз вышел в свет со своей новой возлюбленной, 43-летней Екатериной Гусевой. Пара появилась на медиапремии «Жара», где побывал корреспондент KP.RU.

После громкого развода с Полиной Дибровой телеведущий, похоже, окончательно наладил личную жизнь. Его новой избранницей стала нутрициолог Екатерина Гусева, которая младше Дмитрия на 23 года. Причем возлюбленные уже не первый раз появляются на публике вместе. Похоже, скрывать свои чувства от посторонних глаз Дибров больше не собирается.

Дмитрий Дибров вышел в свет с новой возлюбленной

Впрочем, на этот раз беседа с журналистами обошлась без очередных откровений о романтических приключениях. Вместо этого Дмитрий решил поговорить о музыке. И неожиданно признался в особой любви к певцу Эмину Агаларову.

«Ну, во-первых, я поклонник Эмина Агаларова. Я его с детства знаю, и мне очень радостно следить за его эволюцией. Он поет именно так, как было во все века и народы. И сегодня должен это быть», — рассказал телеведущий.

Правда, интерес к современной сцене у Дмитрия на одном Эмине не заканчивается. Телеведущий признался, что с нетерпением ждет появления новых музыкантов, способных повторить успех известных российских исполнителей. Причем особые надежды он возлагает на родной Ростов.

Телеведущий Дмитрий Дибров и нутрициолог Екатерина Гусева Фото: Кадр видео.

«Да я все жду, когда из Ростова приедет Баста 2.0, и он приедет, конечно. А может, с Нижнего Новгорода приедет Чиж 2.0, а?» — поинтересовался Дибров.

Более того, телеведущий даже готов лично помогать будущим звездам пробиваться к зрителям. Все-таки опыт в этом деле у него немаленький.

«И я опять буду первым, кто будет показывать это нашим зрителям», — пообещал шоумен.

К слову, история отношений Диброва с новой избранницей тоже оказалась весьма любопытной. Недавно телеведущий признался, что впервые влюбился в Екатерину еще во время брака с Полиной. Они познакомились в гостях у общей знакомой, причем тогда Гусева тоже была замужем. Впрочем, никаких отношений между ними в тот момент не возникло. А спустя несколько лет, когда оба оказались свободны, давнее знакомство переросло в роман.

Интересно, что сама Полина Диброва вовсе не возражает против новых отношений бывшего супруга. По словам певицы Анны Калашниковой, экс-жена телеведущего даже обрадовалась появлению Екатерины в его жизни. Полина отметила, что новая избранница заботится о Дмитрии и помогает ему следить за здоровьем. Более того, она призналась, что счастлива видеть, как бывший муж наконец перестал вредничать и губить себя.

А сам Дибров, судя по всему, уже задумывается о дальнейшем пополнении семейства. В начале октября телеведущий допустил, что может стать отцом в шестой раз. Причем от Екатерины он хотел бы именно дочку. Сейчас у 66-летнего шоумена пятеро детей от предыдущих браков, в том числе трое сыновей от Полины. Так что желание обзавестись еще и наследницей вполне объяснимо.

Кстати, новая избранница Диброва уже прошла своеобразную проверку на прочность у Ксении Собчак. Во время большого интервью журналистка прямо спросила Екатерину, не продолжает ли Дмитрий любить бывшую жену. Гусева заметно растерялась, но все-таки ответила, что чувства телеведущего к Полине теперь связаны прежде всего с семьей и детьми. При этом сама Екатерина призналась, что ее покорил интеллект шоумена. По слов

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