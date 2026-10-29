Soda Luv отверг трендового Madk1d, но не против совместного трека: Артист готов работать пьяным

Рэпер Soda Luv признался, что не все в творчестве популярного среди молодежи исполнителя Madk1d ему по душе Фото: Даниил ОПАРИН.

Рэпер Soda Luv признался, что не все в творчестве популярного среди молодежи исполнителя Madk1d ему по душе. Однако музыкант не против записать совместный трек. Об этом артист рассказал корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

Во время беседы журналисты поинтересовались у артиста, как он относится к творчеству Madk1d, чьи песни сегодня буквально разрывают молодежные чарты. Оказалось, что с самим исполнителем рэпер знаком и впечатления о нем остались исключительно положительные. А вот с музыкой все немного сложнее.

Soda Luv отверг трендового Madk1d, но не против совместного трека

«Он классный пацан, очень светлый, добрый, как мне показалось. Музыка классная, в принципе, я думаю, ну знаешь, в принципе, поколения отличаются друг от друга каким-то бэкграундом и образом мысли», — рассказал Soda Luv.

Песни исполнителя Madk1d сегодня буквально разрывают молодежные чарты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По словам музыканта, далеко не все песни молодого коллеги ему близки. Однако рэпер прекрасно понимает, почему творчество Madk1d пользуется такой популярностью.

«Могут быть какие-то недопонимания, и может быть не совсем там моя музыка в каких-то моментах, но при этом логика ясна, и понятно, почему это цепляет так много людей», — объяснил артист.

Впрочем, списывать молодого коллегу со счетов Soda Luv точно не собирается. Напротив, он уверен, что у Madk1d большое будущее.

«У него определенно есть талант, он вообще крутой чел», — добавил рэпер.

Более того, несмотря на разницу в музыкальных вкусах, Soda Luv оказался совсем не против совместного творчества. На вопрос, готов ли он записать фит с Madk1d, артист ответил без малейших сомнений.

«Конечно, вообще с кайфом», — заявил музыкант.

Soda Luv оказался совсем не против совместного творчества с Madk1d Фото: Даниил ОПАРИН.

Правда, первым писать молодому коллеге с деловым предложением рэпер пока не спешит. По его словам, подобные решения обычно принимаются спонтанно. Причем обстоятельства для рождения будущего хита могут оказаться весьма неожиданными.

«Зависит от момента интенции какой-то… Вот буду я сидеть пьяненький в клубе где-нибудь, услышу его трек и такой напишу: "погнали поработаем". Ну, я не знаю, это может быть как угодно, на самом деле. Тут речь не про гордость», — признался Soda Luv.

Кстати, сам исполнитель сейчас активно экспериментирует с собственным звучанием. Рэпер рассказал, что решил переосмыслить старые хиты и представить их поклонникам в совершенно непривычном жанре.

«Я сейчас делаю сборник своих хитов в металлообработке. Чтобы люди поняли, как это может звучать в рамках моего нынешнего образа», — поделился артист.

Выбор тяжелой музыки оказался совсем не случайным. По словам Soda Luv, именно с нее когда-то началось его увлечение музыкой.

«Я просто люблю эту музыку еще. Я пришел из этой музыки сначала», — объяснил рэпер.

Между тем Madk1d действительно ворвался в число самых востребованных артистов России. По итогам сентября 2026 года молодой рэпер занял третье место в рейтинге самых прослушиваемых исполнителей на российских стриминговых площадках. Выше него расположились только Баста и Zivert. При этом Madk1d обошел таких известных музыкантов, как Ваня Дмитриенко, Миа Бойка и Джиган. Так что интерес Soda Luv к молодому коллеге вполне объясним.

Впрочем, популярность не всегда спасает артистов от неприятностей. В сентябре выступление Madk1d в московском клубе «Место место» сорвалось после появления сотрудников полиции и Росгвардии. По данным СМИ, силовики вывели посетителей из зала, а также сняли афиши предстоящих мероприятий. При этом очередь из желающих попасть на бесплатный концерт растянулась вдоль нескольких улиц. Сам рэпер заявил, что выступление отменилось по независящим от него причинам.

К слову, летом Madk1d уже выступал на одной сцене с куда более опытными коллегами. Молодой музыкант стал одним из приглашенных гостей грандиозного концерта Егора Крида в «Лужниках», который собрал 130 тысяч человек. Вместе с ним на сцену выходили Дора, Мэйби Бэйби, Tenderlybae и другие артисты. А одним из главных сюрпризов вечера стало появление Филиппа Киркорова, который исполнил с Кридом хит «Цвет настроения черный».

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