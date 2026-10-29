Мечта вдребезги: купивших пожизненный круиз пассажиров выкинули на берег с вещами

27 октября всем дали восемь часов на сборы и приказали сойти на берег Фото: EAST NEWS.

Уже пару лет по соцсетям кочуют признания счастливых западных граждан: продали все, нажитое непосильным трудом, чтобы насладиться бесконечным круизом.

Чего уж лучше - пятизвездочный сервис, масса развлечений на борту, постоянная смена стран, портов…

Теперь мечта разбилась вдребезги. С американского лайнера Villa Vie Odyssey, чьи владельцы вовсю пиарили пожизненные путешествия, в камбоджийском порту Сиануквиль высадили с вещами всех пассажиров.

Причина - неподъемное подорожание топлива и кризис в управляющей компании.

ЖИТЬ НА ВСЮ КАТУШКУ

Лайнер американской компании Villa Vie Residences, отправился из Белфаста осенью 2024-го в так называемый «непрерывный» круиз — путешествие, которое должно было длиться три с половиной года и охватить почти 150 стран. А затем - вторая кругосветка, третья…

Кстати, вояж продавали под соусом «прыжок от Трампа»: мол, неизвестно, чего ждать от второй раз выигравшего президентские выборы в США политика, поэтому лучше быть подальше от Америки.

На борту находились люди, для которых это была не просто долгая поездка, а новая жизнь. Вот что, например, прошлой осенью рассказывала пара с Гавайев, 55-летние Ланетт и Йохан Кейнен.

«У нас был бизнес по аренде автомобилей, дом - мы все продали. Сами посудите: мы купили круиз по системе «все включено» на 15 лет, месяц будет стоить нам меньше, чем мы тратили на Гавайях!

О том, что будет после круиза, мы не задумываемся. Хотим жить на всю катушку здесь и сейчас».

Уже пару лет по соцсетям кочуют признания счастливых западных граждан: продали все, нажитое непосильным трудом, чтобы насладиться бесконечным круизом Фото: EAST NEWS.

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД

На борту лайнера находились 203 пассажира. Судно пришло в Камбоджу из Таиланда 23 октября и должно было следовать дальше во Вьетнам.

А 27 октября всем дали восемь часов на сборы и приказали сойти на берег.

Компания объяснила: после начала войны с Ираном цены на горючее взлетели. Если раньше ежемесячные расходы на топливо в пересчёте на каюту составляли $1800 долларов, то в некоторых частях Азии они достигли $6000.

Компания пыталась экономить: замедляла маршрут, продлевала стоянки в портах. Не помогло.

Теперь там говорят о реструктуризации и поиске новых инвесторов. Но предупреждают: «Никаких гарантий нет».

ЧТО ГОВОРЯТ «ПОТЕРПЕВШИЕ»

«Мы убиты горем», - жалуется Ланетт Кейнен. Ее соседка по круизу Холли Хеннесси, которая жила на судне со своим котом по кличке Капитан, тоже льет слезы: «Это был волшебный образ жизни! Как обидно, что война вбила гвозди в наш гроб!»

На самом деле признаки кризиса копились уже давно. Пол Монтойя, пенсионер из Вайоминга, который с женой Линн купил каюту с окном и прожил на борту 17 месяцев, признался: пропадал интернет, падало качество еды. Организаторы начали каждые три недели просить сдать деньги на топливо.

О прощании с лайнером рассказал Рэнди Кассингем: «Нас высадили из автобусов в центре города - и всё. Они даже не дали никакого списка отелей, не говоря уже о помощи с тем, чтобы туда добраться или оплатить проживание!»

Сейчас пассажиры разбросаны по отелям Сиануквиля. Кто-то намерен ждать у моря погоды, кто-то хлопочет о чартере домой, в США.

А сайт круизной компании продолжает работать, приглашая новых желающих стать резидентами… Судиться с владельцами пассажирам будет дико сложно хотя бы из-за юрисдикции. Лайнер ходит под флагом Багам, стоит в Азии, компанию могут признать банкротом… Да и денег на адвокатов у многих уже не осталось

СКОЛЬКО СТОИТ КРУИЗ

Только каюта на 5 лет на человека - от $60 000 (4,9 млн руб).

Каюта пожизненно - от $100 000 (8 млн руб).

Каюта-люкс пожизненно - $440 000 (32,5 млн руб).

Сбор с каждого за питание и уборку - от $3500 до $9500 в месяц (284 - 772 тыс руб).

Villa Vie — не единственная и не первая в этой нише. С 2002 года существует The World, круизный плавучий город для миллионеров, где резиденции стоят от $2,5, - $15 млн. И он не разорился, поскольку все пассажиры - его совладельцы и могут позволить Но у большинства «доступных» проектов судьба складывается драматично.

Например, Life at Sea Cruises, обещавшая трехлетнюю кругосветку, обанкротилась в 2023-м за две недели до отплытия. Storylines, строящая собственный лайнер годами сдвигает сроки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Воскан Арзуманов, коммерческий директор компании Tez Tour:

«Одно дело - организовать кругосветное путешествие продолжительностью несколько месяцев или даже лет, и совершенно другое - гарантировать человеку пожизненное проживание на борту.

Невозможно заранее предсказать, сколько через 10–20 лет будут стоить топливо, техобслуживание, ремонт, содержание экипажа и другие услуги.

Пока пожизненные круизы, скорее, представляются смелым экспериментом, чем надежным туристическим продуктом».

В Ассоциации туроператоров России KP.RU сообщили: в нашей стране «бесконечные» круизы еще ни разу не продавались.

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