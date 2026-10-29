Дмитрий Дибров уколол Боню за слова про «одежду для бомжей»: Ведущий ткнул в отсутствие вкуса

Дмитрий Дибров

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров ответил на скандальное заявление блогерши Виктории Бони, назвавшей Louis Vuitton брендом «для бедных и бомжей» и раскритиковавшей Chanel. В беседе с корреспондентом KP.RU на медиапремии «Жара» он отметил, что дорогая одежда еще не гарантирует хороший вкус.

На мероприятии Дибров появился вместе с новой возлюбленной, 43-летним нутрициологом Екатериной Гусевой. Журналисты поинтересовались у пары, как они выбирают наряды для светских выходов. Оказалось, что сам телеведущий может позволить себе практически любые модные эксперименты, однако гоняться за громкими именами дизайнеров не собирается.

Дмитрий Дибров уколол Боню за слова про «одежду для бомжей»

«Да, надо сказать, что у меня есть все возможности. И гучеваться, и арманеваться. Но мне крайне важно, что я могу с гордостью сказать, что живет и работает в Москве прекрасный молодой кутюрье Карен», — рассказал Дибров.

Телеведущий признался, что особенно любит одежду российского бренда BIGMENOV. По его словам, дизайнер прекрасно работает с черным цветом и лекалами. Причем настолько, что ради красивых вещей шоумен теперь готов следить за фигурой еще усерднее.

Впрочем, журналистов интересовало и отношение Дмитрия к последним модным откровениям Виктории Бони. Напомним, блогер недавно заявила, что Louis Vuitton носят бедные люди, которые только начали зарабатывать, а по-настоящему состоятельным стоит присмотреться к Hermès.

Однако Дибров, в отличие от бывшей участницы «Дома-2», делить людей на богатых и бедных по логотипам на одежде не стал. Более того, телеведущий весьма изящно объяснил, что думает о подобных рассуждениях.

«Каждый имеет право на собственное мнение, но я выразил бы свое. Одеваться безвкусно стоит тех же денег, что и одеваться со вкусом. Весь вопрос только в самом вкусе», — заявил шоумен.

Виктория Боня Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Похоже, для Диброва действительно важнее то, как сидит вещь, а не сколько нулей красуется на ценнике. При этом сам телеведущий не скрывает, что с удовольствием посещает как обычные торговые центры, так и дорогие бутики.

Впрочем, и от известных зарубежных марок шоумен отказываться не собирается. Например, Дибров признался в любви к Balenciaga, вещи которой регулярно покупает. Так что объявлять войну люксовым брендам вслед за Боней телеведущий явно не намерен.

Екатерина Гусева, сопровождавшая возлюбленного, тоже решила высказаться по поводу модного спора. По ее мнению, даже самый дорогой наряд можно безнадежно испортить, если не уметь сочетать вещи.

«Мне кажется, все дело в деталях, на самом деле. Можно одеться от бренда безвкусно, можно одеться в масс-маркет и добавить деталей, и это будет круто», — объяснила избранница Диброва.

Кстати, теперь у телеведущего появилась еще одна причина чаще заглядывать в магазины. Дмитрий признался, что заметно похудел благодаря работе над собой и совместному с Екатериной проекту «Перезарядка». И теперь любимые вещи наконец-то сидят на нем как надо.

«Большое счастье, что мой наряд теперь не нуждается в том, чтобы его подгонять», — похвастался шоумен.

К слову, громкие заявления Бони уже задели другого известного любителя дорогой одежды — Филиппа Киркорова. Поп-король давно обожает Louis Vuitton и даже посвятил бренду отдельную часть своего гардероба. Недавно на концерте в честь 30-летия МУЗ-ТВ он появился в костюме французского модного дома с цветочной вышивкой. Стоимость комплекта вместе с фиолетовой сумкой могла превышать пять миллионов рублей. Получается, что по классификации Виктории даже народный артист России оказался в компании модных «бедняков».

Между тем Дибров еще летом продемонстрировал поклонникам обновленный гардероб. После падения с лестницы в ночном клубе телеведущий отправился на шопинг в торговый центр «Европейский». Екатерина Гусева опубликовала фотографии возлюбленного в белой рубашке, удлиненном черном жакете и брюках того же цвета. Тогда она рассказала, что Дмитрий уже прекрасно себя чувствует после травмы и подбирает новый имидж для будущих проектов. Правда, некоторые поклонники вместо обновок принялись обсуждать бледность его лица.

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