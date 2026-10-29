Дмитрий Дибров разнес «Оскар» и другие премии после второй номинации Юры Борисова: «Редко дают одаренным»

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров усомнился в том, что престижные кинопремии вроде «Оскара» всегда достаются самым талантливым артистам. По словам шоумена, при выборе победителей далеко не последнюю роль играют закулисные обсуждения и множество других факторов. Об этом он рассказал корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

Во время беседы журналисты поинтересовались у 66-летнего Диброва, как он оценивает шансы российского актера Юры Борисова на очередной «Оскар». Напомним, что звезду «Аноры» вновь собираются выдвинуть на главную американскую кинопремию. Причем на этот раз Борисов может побороться за статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль».

Дмитрий Дибров разнес «Оскар» и другие премии после второй номинации Юры Борисова

Оказалось, что сам телеведущий всей душой болеет за отечественного артиста. Правда, предсказывать ему победу не торопится. И дело вовсе не в актерских способностях Борисова.

«Да я бы хотел этого очень. Я не знаю, по какой, как бы сказать, технологии люди получают „Оскар“», — признался Дибров.

Юра Борисов. Фото: Даниил Опарин Фото: Даниил ОПАРИН.

Впрочем, определенные представления о том, как устроена индустрия всевозможных наград, у шоумена все-таки имеются. Дмитрий напомнил, что сам неоднократно участвовал в работе телевизионных и кинопремий в качестве академика. И, судя по его воспоминаниям, выбор лауреатов далеко не всегда сводится к простой оценке таланта.

«Вот, например, не раз и не два я участвовал в различных премиях. Ну, как академик телевизионный, кинопремиях. И я знаю, что это столько подводных течений, ну столько бесконечных дискуссий. Меньше всего речь шла о той или иной степени одаренности», — заявил телеведущий.

Получается, даже самые выдающиеся актерские способности еще не гарантируют заветную статуэтку. Во всяком случае, именно такое впечатление осталось у Диброва после знакомства с премиальной кухней. А вот насколько похожим образом устроен сам «Оскар», шоумен, по собственному признанию, не знает.

Кстати, разговоры о возможной второй номинации Борисова начались после премьеры фильма «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино. В картине российский актер сыграл одного из создателей OpenAI Илью Суцкевера, а его коллега Эндрю Гарфилд воплотил на экране Сэма Альтмана. Американская студия Neon планирует продвигать Борисова в категории «Лучшая мужская роль», тогда как Гарфилда заявят на роль второго плана. Правда, пока это лишь планы наградной кампании, а не официальная номинация.

Впрочем, однажды Юра уже остался без заветной статуэтки. В марте 2025 года Борисов претендовал на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Анора», где сыграл Игоря. Однако награду в итоге получил Киран Калкин за фильм «Настоящая боль». При этом Борисов стал первым российским актером, удостоенным номинации в этой категории. А сама «Анора» собрала сразу пять статуэток, в том числе за лучший фильм.

Между тем не все представители российского шоу-бизнеса столь осторожны в оценках. Недавно продюсер Иосиф Пригожин признался, что очень хотел бы увидеть Борисова с «Оскаром» в руках. По его словам, Юра — невероятно талантливый артист, которым уже сейчас можно гордиться. Причем даже простое попадание в число номинантов продюсер считает огромным достижением. В качестве примера он вспомнил собственный опыт: когда его команда попала в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми», это уже стало настоящим счастьем.

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