Иосиф Пригожин про «Оскар» для Борисова, грезы Мии Бойко о «Грэмми», концерте Канье Уэста и работе со Стасом Пьехой: «Вы можете песню запушить, но звездой вы не станете»

Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

На шоу «18 друзей Дробыша», посвященном 60-летию продюсера Виктора Дробыша, Иосиф Пригожин оказался в привычной для себя роли человека за кадром. Пока его супруга Валерия давала интервью журналистам, продюсер стоял поодаль у стены. В разговоре с корреспондентом KP.RU он объяснил, почему не стремится перетягивать внимание на себя, а также высказался о необходимости продюсеров для молодых артистов, вспомнил сотрудничество со Стасом Пьехой и поделился мнением об отмене концерта Канье Уэста и шансах Юры Борисова на «Оскар».

— Мы часто с вами общаемся, пока Валерия разговаривает с журналистами. Почему вы так редко выходите вместе с ней?

— Знаете, вообще вся моя работа, по сути, за кадром. Просто в силу того, что я стал и мемом, и популярным персонажем, снимаюсь много в разных программах, в том числе в «Звездах», которые, собственно говоря, сделали из меня героя. И благодаря Валерии в том числе. Поэтому не хочу затмевать. Стою просто с краешку. Так тоже нормально.

— Как вы считаете, в 2026 году продюсеры вообще нужны молодым артистам?

— Вы знаете, продюсеры всегда нужны. Были и будут нужны. И менеджеры нужны. Потому что, что бы вы ни делали, все эти сказки молодежи, что мы сами сейчас запушим, закружим... Понимаете, вы можете песню запушить, но звездой вы не станете. Личность нужно раскручивать. Вот и все.

Пока его супруга Валерия давала интервью журналистам, продюсер стоял поодаль у стены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

— Есть ли молодой артист, которого вам хотелось бы продюсировать?

— Вы знаете, это такая непростая и неблагодарная штука. Когда артист становится знаменитым или богатым, с ним приходится знакомиться заново. Поэтому все зависит от артиста, во многом. Когда-то я был партнером Виктора Дробыша по артисту Стасу Пьехе. У меня была там, можно сказать, партнерская доля. Я, если бы знал, что Стас Пьеха окажется самым порядочным артистом, я бы никогда в жизни с ним... Ну, мы очень красиво расстались, мне выплатили компенсацию, если говорить языком бизнеса, и мы до сих пор остались большими друзьями. И это самый фантастический плюс. Есть артисты, с которыми я работал, и они повели себя некрасиво. Не буду их перечислять, нет никакого смысла.

— Видели новую летающую машину Илона Маска? Хотели бы себе такую?

— Пока хотел бы на нее посмотреть.

— А если ее все-таки доведут до ума и начнут продавать, купите?

— Вы знаете, когда будет продаваться, куплю непременно.

— А Tesla, которая уже вовсю ездит?

— Вы знаете, мне нравится та машина, на которой я сейчас еду, — Zeekr.

— Сильно расстроились из-за отмены концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге?

— Я вообще об этом не думал даже, мне все равно. Не я его проводил, я был уверен, что его отменят, собственно говоря, потому что странная ситуация была, все было странно.

— Юру Борисова могут снова номинировать на «Оскар», но уже в категории «Лучшая мужская роль». Как считаете, есть ли у него шансы?

— Вы знаете, я бы хотел, чтобы Юра Борисов получил «Оскар».

— Смотрели его последние фильмы?

— Я многие фильмы с ним смотрел. Он очень талантливый артист, и для нас это большой повод для гордости. Даже если он просто попадает в номинацию. Когда мы попали в лонг-лист «Грэмми», это было большое счастье.

— Мия Бойко сейчас подала заявки на два своих трека и надеется тоже попасть на «Грэмми». Как думаете, получится?

— Надеяться можно, но я не попал ни разу. То есть сегодня, в этих обстоятельствах, я думаю, это сложно.

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