Дмитрий Дибров дал совет Волочковой и Лазареву: Звезды ругались годами, но все изменилось

Анастасия Волочкова и Сергей Лазарев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА + кадр телеканала «Россия»

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров обрадовался примирению балерины Анастасии Волочковой и певца Сергея Лазарева, которые наконец-то закопали топор войны после трех лет публичной ссоры. Более того, шоумен решил дать звездным коллегам небольшой совет, как правильно выяснять отношения. Об этом он рассказал корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

Напомним, Волочкова и Лазарев недавно решили оставить старые обиды в прошлом. Артисты записали совместное видео, обнялись и наконец сделали ту самую фотографию, из-за которой несколько лет назад разгорелся громкий скандал. Похоже, даже в отечественном шоу-бизнесе иногда наступает мир.

Дмитрий Дибров дал совет Волочковой и Лазареву

Журналисты поинтересовались у Диброва, как он относится к столь неожиданной развязке звездного конфликта. Оказалось, что телеведущий подобные истории только приветствует.

«Конечно. Вообще я рад за всех, кто мирится», — признался Дмитрий.

Впрочем, одним одобрением шоумен не ограничился. По мнению Диброва, даже самые горячие споры нужно вести так, чтобы потом не пришлось годами избегать друг друга на красных дорожках.

«Надо уметь ссориться, так чтоб потом можно было помириться», — посоветовал телеведущий.

Более того, Дмитрий предложил коллегам внимательнее следить за собственными словами. По его мнению, каждому человеку стоит устанавливать себе своеобразный дневной лимит на разговоры.

«Ты должен, мне кажется, давать себе некоторую порцию слов «нет», которые ты имеешь право произнести за день», - добавил Дибров.

К слову, сами Волочкова и Лазарев объявили о примирении 18 октября. Балерина опубликовала совместное видео с певцом, на котором они наконец позируют вместе. Анастасия тоже не удержалась от комментария, напомнив, что поклонники ждали этого момента несколько лет. Так что теперь в истории звездной ссоры официально поставлена точка.

А началось все еще в 2023 году, когда Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на красной дорожке «Золотого граммофона». Балерина восприняла поступок коллеги как публичное унижение и не стала скрывать своего возмущения. Сам Сергей позднее объяснил, что просто торопился переодеться перед выступлением и не успевал сделать снимок. Однако конфликт на этом не закончился. Позднее певец даже сфотографировался с картонной фигурой Волочковой в «Шоу Воли».

В марте 2024 года обиженная балерина рассказала KP.RU, что неприятная история с фотографией была далеко не первым конфликтом между ними. По словам Анастасии, еще в 2019 году Лазарев якобы попросил вырезать ее из телевизионного эфира, посвященного «Евровидению». Тогда артистка подготовила целый номер, ради которого полчаса просидела под крышкой рояля в красной балетной пачке. Впрочем, даже после всех обид Волочкова заявляла, что готова протянуть руку мира любому человеку. Как выяснилось, ждать этого момента пришлось еще несколько лет.

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