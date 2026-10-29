Ирина Пегова. Фото: Live PR

В ГУМе на Красной площади состоялась вечеринка Pinko Radio — светское событие, объединившее итальянскую моду, бьюти-эстетику и вдохновляющие женские истории. Мероприятие посетили Ирина Пегова, Саша Савельева, «Мисс БРИКС» и «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева, Янина Студилина, Агния Кузнецова, Аврора, Таня Терешина, Саша Попова, Наталья Земцова, Светлана Степанковская и другие.

Главным событием вечера стал показ коллекции Pinko осень-зима 2026, представивший современную интерпретацию итальянской элегантности. Многие гости пришли в образах от бренда. Так, 48-летняя Ирина Пегова примерила эффектный плащ, украшенный камнями. В какой-то момент актриса распахнула плащ и продемонстрировала кожаную юбку мини, которую сочетала с бордовыми сапогами-трубами. Многие отмечают, что в последнее время Ирина, которая встречается с актером Сергеем Мариным на 10 лет моложе, очень похорошела.

Ирина Пегова. Фото: Live PR

Саша Савельева, буквально на днях объявившая о разводе с актером Кириллом Сафоновым, продемонстрировала эффектный образ с бордовым кожаным костюмом и ботфортами. Лук 42-летняя Саша дополнила кожаным беретом и объемной сумкой. Плюс акцентные крупные украшения. Добавим, что в этом году певица вместе с сыном окончательно вернулась в Москву из Израиля. В столице у звезды также живет больная мама, за которой нужно ухаживать. Кирилл Сафонов остался в Ашкелоне в Израиле.

Саша Савельева. Фото: Live PR

Кто-то разводится, а кто-то женится… Буквально на днях 20-летняя Валентина Алексеева в интервью Лауре Джугелии объявила о помолвке с 50-летним бизнесменом Ильей Мительманом. Политик сделал Валентине предложение. Правда, свадьбу влюблённые пока не планируют, как сказала Алексеева, по причине тяжелого времени в стране. «Мисс Россия 2024» ограничилась серебристым брючным костюмом и бежевыми замшевыми лоферами.

Валентина Алексеева. Фото: Live PR

Аврора собрала яркий образ с кожаным синим костюмом с тиснением под крокодила. Лук ведущая дополнила белыми лодочками в сочетании с синими гольфами.

Аврора. Фото: Live PR

Гостей угощали свежезамороженной малиной в молочном, темном и белом шоколаде с матча. Атмосферу подчеркнули сезонные цветочные композиции, выполненные в оттенках цветовой палитры коллекции бренда.

Алина Чехова. Гостей вечера угощали свежезамороженной малиной Frambini. Фото: Live PR

Агния Кузнецова. Фото: Live PR

В течение вечера собравшиеся также могли сделать легкие вечерние экспресс-макияж и укладки, дополнив свои образы штрихами итальянского стиля.

Фото: Live PR

Особое место в программе вечера заняло живое ток-шоу «Разные женщины. Разные истории. Одна волна». Звездные гостьи и поклонницы бренда делились личными историями и размышлениями, отвечая на главный вопрос проекта: «Если бы прямо сейчас тебя услышали миллионы женщин по всему миру, что бы ты хотела им сказать?»

Татьяна Терешина. Фото: Live PR

Светлана Степановская. Фото: Live PR

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Ирина Пегова. Фото: Live PR

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