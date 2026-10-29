Валентина Алексеева оправдалась за нападки на людей с депрессией: у модели ее «не существует»

Валентина Алексеева Фото: скриншот видео.

20-летняя «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева оправдалась за свое громкое заявление о том, что депрессии якобы не существует. Красавица признала ошибку и объяснила, что неправильно поняла информацию. Об этом она рассказала корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

Напомним, недавно Алексеева угодила в настоящий скандал после интервью. В нем она заявила, что депрессию якобы исключили из перечня заболеваний и поэтому ее «не существует». Особенное возмущение в Сети вызвало то, что подобное утверждение прозвучало из уст будущего врача. Ведь Валентина учится в медицинском университете имени Пирогова и мечтает стать онкологом.

Валентина Алексеева оправдалась за нападки на людей с депрессией

Пользователи тут же принялись объяснять королеве красоты, что депрессия никуда не исчезала и по-прежнему считается серьезным заболеванием.

Валентина Алексеева оправдалась за свое громкое заявление Фото: скриншот видео.

Теперь же Алексеева решила объясниться. По словам модели, она действительно допустила ошибку, но изначально хотела сказать совсем другое.

«В моей жизни правда не существует депрессии – это раз. Два – я не являюсь психологом. И три — я подтверждаю свою ошибку. Я немножко неправильно интерпретировала ту информацию, которую я получила и узнала. Была оговорка с моей стороны», — объяснила Валентина.

При этом она подчеркнула, что сама никогда не сталкивалась с депрессией.

Тем временем, некоторые пользователи сомневаются, что девушка действительно успевает совмещать непростую учебу с бесконечными съемками, конкурсами красоты и светскими мероприятиями.

Впрочем, сама Валентина уверяет, что никаких чудес здесь нет. Просто ей приходится много работать, а трудности она предпочитает не афишировать.

«Я всегда говорю, что это мой выбор, это мой путь. Я сама туда пошла, меня туда никто не заставлял, никто меня туда не пихал. У меня нет династии врачей, и мне не нужно соответствовать чужим ожиданиям. И за счет этого я понимаю, что если я не буду учиться, если я не буду исполнять свои мечты, то кто это будет делать, кроме меня. Поэтому мой выбор медицины — это мой осознанный выбор», — заявила Алексеева.

При этом доказывать всем подряд, что она действительно посещает занятия и успешно справляется с учебой, королева красоты не собирается. Тем, кто сомневается, Валентина посоветовала посмотреть ее недавнее интервью журналистке Лауре Джугелии. Там, по словам модели, показали не только ее саму, но и других студенток, а также университет.

«Я просто делаю все, чтобы учиться на высоком уровне. И доказывать, как все успевать, как все не успевать, я не буду», — подчеркнула девушка.

Впрочем, критика со стороны публики для Алексеевой уже не в новинку. Ранее красавица оказалась в центре громких обсуждений после того, как раскрыла роман с 50-летним бизнесменом Ильей Мительманом. Особенно резко ее выбор раскритиковала обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова. Девушка усомнилась в том, что Валентина добилась всех своих успехов самостоятельно. Сама Алексеева возмутилась такими обвинениями и напомнила, что поступила в медицинский университет и завоевала короны на конкурсах красоты еще до знакомства с состоятельным возлюбленным.

А незадолго до нынешнего скандала Алексеева появилась на презентации клипа Филиппа Киркорова «Луиза», в котором исполнила главную роль. Для мероприятия модель выбрала элегантное черное платье-бюстье с разрезом по ноге и довольно скромные украшения. Сам поп-король, напротив, блистал в роскошном костюме с золотыми деталями. Именно на презентации этого клипа Валентина и произнесла вызвавшие скандал слова о депрессии.

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