Валентина Алексеева ответила хейтерам: «Мисс Россия» говорит о медвузе, но ей не верят

Валентина Алексеева

20-летняя обладательница титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева ответила хейтерам, которые обвиняют ее во лжи об учебе в медицинском университете. Красавица заверила, что действительно посещает занятия, а заодно объяснила, как совмещает образование с насыщенной светской жизнью. Об этом она рассказала корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

В последнее время к учебе Алексеевой у пользователей Сети накопилось немало вопросов. Девушка постоянно появляется на красных дорожках, снимается в клипах, посещает светские вечеринки и путешествует. При этом Валентина уверяет, что продолжает учиться на врача в медицинском университете имени Пирогова.

Валентина Алексеева ответила хейтерам на обвинения во лжи об учебе в медвузе

Некоторые комментаторы откровенно сомневаются, что при таком графике можно полноценно осваивать одну из самых сложных профессий. Особенно их удивляет, как красавица умудряется проводить несколько часов на занятиях, затем отправляться на съемки и снова возвращаться в университет. Мол, не слишком ли удобное расписание для будущего медика?

Впрочем, саму Валентину подобные подозрения, судя по всему, уже порядком утомили. В беседе с KP.RU модель призналась, что учеба действительно дается ей непросто. Однако жаловаться на собственную загруженность она не собирается.

«Учебный день проходит тяжело. Учиться непросто, но я не люблю жаловаться, не люблю демонизировать учебу. Я всегда говорю, что это мой выбор, это мой путь. Я сама туда пошла, меня туда никто не заставлял, никто меня туда не пихал. У меня нет династии врачей, и мне не нужно соответствовать чужим ожиданиям. И за счет этого я понимаю, что если я не буду учиться, если я не буду исполнять свои мечты, то кто это будет делать кроме меня? Поэтому мой выбор медицины — это мой осознанный выбор». – сказала Алексеева.

Тогда же она добавила, что какого-либо конкретного «секрета успеха» у нее нет. Мол, достаточно просто прикладывать всевозможные усилия.

«Я просто делаю все, чтобы учиться на высоком уровне. И доказывать, как все успевать, как все не успевать, я не буду. Думаю, кстати, вы можете посмотреть мое интервью с Лаурой. Мы там снимали и меня, и моих девочек-студентов, и вуз, и вам все станет понятно», — заявила Алексеева.

Кстати, еще в сентябре KP.RU рассказывал, как Валентина умудряется находить время для учебников между съемками и светскими мероприятиями. Тогда красавица призналась, что занимается даже в дороге. По ее словам, большую часть времени в Москве она проводит в такси, поэтому старается не терять драгоценные минуты. Например, может читать учебные материалы прямо во время нанесения макияжа. Кроме того, в сентябре Алексеева участвовала в открытии нового учебного года в госпитальной школе при Морозовской детской больнице.

Причем к поступлению в университет девушка готовилась задолго до знакомства с богатыми поклонниками и появления в шоу-бизнесе. Алексеева окончила школу в Чебоксарах с золотой медалью и поступила на бюджетное отделение медицинского университета имени Пирогова по специальности «Лечебное дело». Сейчас красавица учится на третьем курсе. В сентябре KP.RU также напоминал, что Валентина уже успела попробовать себя в роли телеведущей спортивных новостей на «Матч ТВ». И это помимо многочисленных светских выходов.

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