Валентина Алексеева Фото: скриншот видео.

Помолвочное кольцо Валентины Алексеевой от Ильи Мительмана

Победительница «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева показала помолвочное кольцо

20-летняя «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева внезапно показала на публике помолвочное кольцо. Подарил ей его 50-летний возлюбленный, бизнесмен Илья Мительман. Все произошло на медиапремии «Жара», где побывал корреспондент KP.RU.

На мероприятии Алексеева появилась в элегантном костюме с украшениями российского бренда «Русские самоцветы». Особое внимание журналистов привлекло очень красивое кольцо на безымянном пальце правой руки девушки. Ведь совсем недавно Валентина объявила, что Мительман наконец сделал ей предложение руки и сердца.

«Кольца, правда, красивые, тоже „Русские самоцветы“. И это подарок», — похвасталась модель.

Валентина Алексеева показала помолвочное кольцо

Разумеется, журналисты тут же поинтересовались, не тот ли это самый помолвочный подарок от возлюбленного. Однако раскрывать все карты Валентина не спешила. Вместо прямого ответа девушка предпочла немного поинтриговать публику.

«Может быть, может быть, может быть», — загадочно ответила Алексеева.

20-летняя «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева Фото: скриншот видео.

Какой будет свадьба Валентины Алексеевой

А вот о предстоящей свадьбе красавица говорила куда охотнее. По словам Валентины, она уже представляет, как пройдет торжество, и давно мечтает об этом событии.

«Да, конечно, есть, конечно. Я думаю, что каждая девочка, мне кажется, с садика мечтает о своей свадьбе, представляет, как у нее это будет», — призналась модель.

Правда, устраивать праздник с тысячей гостей, десятками артистов и прочими атрибутами роскошной жизни Алексеева не собирается. Но и ограничиваться скромной церемонией для самых близких тоже не хочет. Красавица намерена найти золотую середину.

«Можно же сделать что-то между, необязательно уходить в суперминимализм. Я думаю, у меня будет где-то посередине», — поделилась Валентина.

К слову, саму премьеру будущего свадебного платья модель пока явно откладывает. Более того, даже наряд для нынешней премии Алексеева едва не выбирала со слезами. Оказалось, что изначально девушка собиралась появиться перед журналистами в роскошном белом платье. Но в последний момент все пошло не по плану.

Валентина Алексеева с женихом Ильей Мительманом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«10 минут. Вот только рассказывала историю, что я должна была быть сегодня в другом. Я должна была быть в красивом белом платье, но оно мне не подошло. Поэтому мама просто в последний момент… Я уже была готова не ехать. Но мама говорит: "Валя, одевай костюм и иди в костюме, всё равно будешь самая красивая"», — рассказала модель.

Впрочем, несмотря на загруженный график, королева красоты предпочитает самостоятельно заниматься собственным гардеробом. К услугам стилистов девушка обращается лишь в крайнем случае.

«В основном сама подбираю. Я, когда не хватает времени, могу попросить стилиста мне помочь, но в основном все образы, которые вы видите, это мои образы», — объяснила Валентина.

Как Валентина Алексеева успевает учиться в вузе

Между тем подготовка к семейной жизни не освобождает будущую невесту от учебы. Алексеева продолжает осваивать медицину и совмещать занятия с работой в шоу-бизнесе. Причем, как призналась сама красавица, дается ей это непросто.

«Учебный день проходит тяжело. Учиться непросто, но я не люблю жаловаться, не люблю демонизировать учебу. Я всегда говорю, что это мой выбор, это мой путь. Я сама туда пошла, меня туда никто не заставлял, никто меня туда не пихал», — заявила модель.

По словам Валентины, становиться врачом ее никто не принуждал. Девушка намерена самостоятельно добиваться поставленных целей и не считает нужным оправдываться перед теми, кто сомневается в ее успехах.

«Я просто делаю все, чтобы учиться на высоком уровне. И доказывать, как все успевать, как все не успевать, я не буду», — подчеркнула Алексеева.

Что известно о свадьбе Валентины Алексеевой и Ильи Мительмана

Кстати, новость о помолвке красавицы уже вызвала немало обсуждений. Ранее KP.RU связался с Валентиной, чтобы поздравить ее с предложением руки и сердца. Однако модель тогда отказалась комментировать личную жизнь. Не удалось разговорить журналистам и родителей будущей невесты. Мать девушки Ольга Алексеева положила трубку после вопроса о том, рада ли она предстоящему замужеству дочери. Сам Илья Мительман тоже не ответил на звонки.

При этом еще в начале октября Алексеева опровергла слухи о якобы состоявшейся свадьбе с бизнесменом. Тогда в Сети появились сообщения, что пара устроила роскошное торжество в Абу-Даби, потратив на него сотни миллионов рублей. Красавицу тут же засыпали поздравлениями родственники и друзья, которые обиделись, что их не пригласили на праздник. Валентина возмутилась публикациями и заверила, что никакой свадьбы не было. А теперь выяснилось, что жених действительно сделал ей предложение, хотя дату торжества влюбленные пока не назначили.

Впрочем, в последнее время Алексеева успевает не только строить личную жизнь, но и покорять шоу-бизнес. Недавно красавица снялась в клипе Филиппа Киркорова на песню «Луиза», съемки которого проходили в Каппадокии. На презентации ролика модель появилась в элегантном черном платье-бюстье с разрезом по ноге. Сам поп-король выбрал куда более эффектный наряд: золотой фрак, расшитый блестящими деталями. Так что к роскошным выходам будущей невесте привыкать не приходится.

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