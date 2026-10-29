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Звезды29 октября 2026 17:20

Медвежья шкура и психоз на голове: Юлия Савичева устроила пугающий перфоманс после развода

Юлия Савичева после развода вышла к публике в подобии медвежьей шкуры
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Данила ЛИХАЧЕВ
Для выхода Савичева выбрала объемную черную шубу

Для выхода Савичева выбрала объемную черную шубу

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певица Юлия Савичева в очередной раз поразила публику необычным нарядом. После громкой новости о разводе с мужем артистка появилась в чем-то, напоминающем огромную черную медвежью шкуру. Все произошло на медиапремии «Жара», где побывал корреспондент KP.RU.

Для выхода Савичева выбрала объемную черную шубу с длинным пушистым ворсом, которую подпоясала широким кожаным ремнем. Под ней виднелись короткие черные шорты, а ноги певицы украшали высокие чулки. Дополнили образ массивный чокер с металлическими деталями, яркий макияж и растрепанные рыжие волосы.

Юлия Савичева появилась в странном образе после развода

Юлия Савичева устроила пугающий перфоманс

Юлия Савичева устроила пугающий перфоманс

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В общем, получилась настоящая лесная хищница. Правда, вместо когтей и клыков — дизайнерские аксессуары, а вместо берлоги — красная дорожка. Не исключено, что кто-нибудь из гостей премии даже захотел погладить столь пушистую Савичеву. Но лучше бы не рисковал.

К слову, необычный выход артистки состоялся на фоне бурных обсуждений ее личной жизни. Совсем недавно Юлия объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака. Певица призналась, что переживает непростой период и уже съехала из общей квартиры. Причем последние полгода, по ее словам, стали для нее настоящим испытанием.

Полгода назад Юлия Савичева уже удивляла народ эпатажным образом на "Жаре"

Полгода назад Юлия Савичева уже удивляла народ эпатажным образом на "Жаре"

Фото: Евгения ГУСЕВА.

При этом KP.RU также вспомнил историю любви пары. Юлия познакомилась с будущим мужем еще в 16 лет, во времена участия в «Фабрике звезд-2». Тогда она увлекалась тяжелой музыкой, и сама захотела познакомиться с вокалистом группы «Бухта радости». Молодые люди начали встречаться, а в 2014 году поженились. Спустя три года у них родилась дочь Анна, которая сейчас живет в Португалии с родителями Аршинова.

Позднее KP.RU выяснил, что семейные проблемы Савичевой могли начаться задолго до публичного объявления о разводе. По информации издания, супруги фактически разъехались еще в 2022 году. При этом Александр долгое время занимался не только музыкой, но и финансовыми вопросами певицы. А сама Юлия призналась, что новую песню «Я не люблю тебя» впервые услышала как раз во время переезда из общей квартиры. По словам артистки, она слушала демозапись и не могла сдержать слез.

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