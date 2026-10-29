Медвежья шкура и психоз на голове: Юлия Савичева устроила пугающий перфоманс после развода

Для выхода Савичева выбрала объемную черную шубу Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певица Юлия Савичева в очередной раз поразила публику необычным нарядом. После громкой новости о разводе с мужем артистка появилась в чем-то, напоминающем огромную черную медвежью шкуру. Все произошло на медиапремии «Жара», где побывал корреспондент KP.RU.

Для выхода Савичева выбрала объемную черную шубу с длинным пушистым ворсом, которую подпоясала широким кожаным ремнем. Под ней виднелись короткие черные шорты, а ноги певицы украшали высокие чулки. Дополнили образ массивный чокер с металлическими деталями, яркий макияж и растрепанные рыжие волосы.

Юлия Савичева появилась в странном образе после развода

Юлия Савичева устроила пугающий перфоманс Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В общем, получилась настоящая лесная хищница. Правда, вместо когтей и клыков — дизайнерские аксессуары, а вместо берлоги — красная дорожка. Не исключено, что кто-нибудь из гостей премии даже захотел погладить столь пушистую Савичеву. Но лучше бы не рисковал.

К слову, необычный выход артистки состоялся на фоне бурных обсуждений ее личной жизни. Совсем недавно Юлия объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака. Певица призналась, что переживает непростой период и уже съехала из общей квартиры. Причем последние полгода, по ее словам, стали для нее настоящим испытанием.

Полгода назад Юлия Савичева уже удивляла народ эпатажным образом на "Жаре" Фото: Евгения ГУСЕВА.

При этом KP.RU также вспомнил историю любви пары. Юлия познакомилась с будущим мужем еще в 16 лет, во времена участия в «Фабрике звезд-2». Тогда она увлекалась тяжелой музыкой, и сама захотела познакомиться с вокалистом группы «Бухта радости». Молодые люди начали встречаться, а в 2014 году поженились. Спустя три года у них родилась дочь Анна, которая сейчас живет в Португалии с родителями Аршинова.

Позднее KP.RU выяснил, что семейные проблемы Савичевой могли начаться задолго до публичного объявления о разводе. По информации издания, супруги фактически разъехались еще в 2022 году. При этом Александр долгое время занимался не только музыкой, но и финансовыми вопросами певицы. А сама Юлия призналась, что новую песню «Я не люблю тебя» впервые услышала как раз во время переезда из общей квартиры. По словам артистки, она слушала демозапись и не могла сдержать слез.

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