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29 октября 2026 18:30

Все ждут, когда в Алешках настанет мир: что говорят о гуманитарной операции местные жители, чудом выбравшиеся из городавидео

Военкор KP.RU Стешин пообщался с жителям, которые смогли уехать из Алешек
Дмитрий СТЕШИН
Одного из собеседников военкора KP.RU вывезли военные, организовав для этого целую спецоперацию

Одного из собеседников военкора KP.RU вывезли военные, организовав для этого целую спецоперацию

Фото: скриншот видео.

За гуманитарной операцией в Алешках следят местные жители, чудом выбравшиеся из города. Например, поехав за 20 километров в магазин на велосипедах. Те, кто ехал первыми, «собрали» на себя все мины, остальные прошли... Кто-то решил не возвращаться из относительно-безопасного места, но, большинство вернулись домой – там их ждали голодающие близкие.

Одного из собеседников военкора KP.RU вывезли военные, организовав для этого целую спецоперацию. В гуманитарную помощь Украины Алешкам с помощью дронов они не верят, но много и подробно рассказывают, про бандеровский террор в «малом небе». Как дроны ВСУ сбрасывали лекарства и продукты эти люди не видели. А вот взрывчатку и мины – круглосуточно.

Главврач ЦРБ г. Алёшки рассказал, почему люди могут остаться в Алёшках

Житель г. Алёшки рассказал спецкору «КП» Дмитрию Стешину, как выезжал из Алёшек

Россия приняла этих людей и обустроила как смогла. Все ждут, когда в Алешках настанет мир.

Житель Алешек Александр Захаров рассказал, как выезжал из города

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