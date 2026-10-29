Одного из собеседников военкора KP.RU вывезли военные, организовав для этого целую спецоперацию Фото: скриншот видео.

За гуманитарной операцией в Алешках следят местные жители, чудом выбравшиеся из города. Например, поехав за 20 километров в магазин на велосипедах. Те, кто ехал первыми, «собрали» на себя все мины, остальные прошли... Кто-то решил не возвращаться из относительно-безопасного места, но, большинство вернулись домой – там их ждали голодающие близкие.

Одного из собеседников военкора KP.RU вывезли военные, организовав для этого целую спецоперацию. В гуманитарную помощь Украины Алешкам с помощью дронов они не верят, но много и подробно рассказывают, про бандеровский террор в «малом небе». Как дроны ВСУ сбрасывали лекарства и продукты эти люди не видели. А вот взрывчатку и мины – круглосуточно.

Главврач ЦРБ г. Алёшки рассказал, почему люди могут остаться в Алёшках

Житель г. Алёшки рассказал спецкору «КП» Дмитрию Стешину, как выезжал из Алёшек

Россия приняла этих людей и обустроила как смогла. Все ждут, когда в Алешках настанет мир.

Житель Алешек Александр Захаров рассказал, как выезжал из города

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