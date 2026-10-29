Режим тишины в Алешках держится с четырёх утра 27 октября Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

«С нами летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из США, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», — рассказала российский омбудсмен Яна Лантратова перед вылетом из Москвы.

Курс — на Алешки, куда идёт большая гуманитарная колонна. Сначала выясняли, что нужно людям: запросили, составили список. Продукты, лекарства, средства гигиены. И топливо — «то, что необходимо для обогрева». На носу ноябрь.

Режим тишины держится с четырёх утра 27 октября, российские военные чистят дорогу от мин, инцидентов нет. Так кто же летит вместе с Лантратовой?

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Четверых корреспондентов американского Newsmax предложил Вашингтон. Мелания Трамп, при посредничестве которой Москва и Киев вообще договорились об Алешках, называет их «нейтральными наблюдателями». С ними — коллеги из других стран.

Ещё до того, как самолёт оторвался от полосы, респектабельный американский журнал The Atlantic уже вынес вердикт: то, что журналисты узнают о жизни в городе, «почти наверняка не будет правдой». Ни одного кадра. Ни одного интервью. Заодно там посетовали, что пускают только «идеологически близких» Москве.

Удивительно, что американские журналисты не знают, что такое Newsmax. Ещё удивительнее, что они даже не поинтересовались редакционной политикой этого канала. Я сделал это за них. Не благодарите, лентяи из The Atlantic.

Хозяин канала Кристофер Радди — давний друг Трампа и консерватор, как он сам говорит, рейгановской школы. Свою позицию он обозначил ещё в феврале 2022-го: Newsmax «решительно выступает против Путина». В конце того же года в эфире собственного канала он называл российского президента «очень опасным человеком», а 100 миллиардов долларов помощи Киеву — «одной из лучших инвестиций» Америки.

Кристофер Радди — давний друг Дональда Трампа Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Нынешней весной, запуская вещание в Польше, Радди отчеканил: «Мы никогда не поддержим ни одну медиаорганизацию, которая поддерживает агрессию России». А украинский конфликт Newsmax показывает глазами собкора Шелби Уайлдер. С лета она постоянно живёт в Киеве, работает с украинской съёмочной группой и не раз брала интервью у Зеленского. В эфире у неё — «так называемая специальная военная операция Путина», которая «должна была продлиться три дня», и сказки про «более 1,2 миллиона» русских потерь.

Обижаться тут не на что. Не то что пророссийских — нейтральных западных СМИ в этом конфликте нет. Есть разные оттенки сочувствия Киеву. Newsmax, по крайней мере, не прячет свой оттенок за словами про «баланс мнений». Зато, как показывает элементарный фактчекинг, хотя бы одно зарубежное СМИ от Москвы идеологически очень далеко. Примерно как материал The Atlantic — от профессиональной журналистики. Посмотрим, насколько близки к ней сотрудники Newsmax.

Нам скрывать нечего. Будет как будет. Важно людям помочь, а картинка — дело десятое. Может, кто-то из приехавших репортёров заодно обогатится географическими знаниями. И задастся вопросом: зачем российским войскам устраивать блокаду города, который они сами контролируют?

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