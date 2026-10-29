Вопрос дня: А что для вас лучший подарок? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Александр Цыганов, завкафедрой Финансового университета при Правительстве РФ:

- Лучший подарок - тот, который приносит впечатления и настраивает на позитив. Мы с супругой, например, любим дарить друг другу небольшие путешествия. Необязательно куда-то далеко - можно на машине на один день в ближайшие окрестности. Главное, чтобы это принесло какие-то новые знания, увлекло, подарило радость от смены обстановки.

Максим Свиридов, психолог:

- Практичный. Если подарок не просто «от сердца», а им можно пользоваться и он не пылится на полке, это и есть для меня лучший подарок. Вот я недавно сам себе подарил новый телефон - и очень этим доволен.

Анатолий Тихонов, руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС:

- А это смотря от кого подарок! От работодателя лучший подарок - денежная премия. А от близких людей - то, что выбрано и подарено действительно с душой. Младшие дети, например, мне часто дарят собственные рисунки - они у меня развешаны по всем кабинетам, и я всегда радуюсь, потому что дети в них вложили душу. А старшие недавно шашлычный набор подарили - и я тоже был очень рад, потому что задумались ведь: как сделать, чтобы и практично было, и мне удовольствие доставило. А бывает, что лучший подарок - это когда человек просто позвонил и спросил: «Ты как?»

Вячеслав Мясников, актер «Уральских пельменей»:

- На один из моих дней рождения моя супруга Надя спела мне песню и включила трогательное видео с фотографиями нас и наших детей. Для меня это было самое яркое воспоминание. Многие материальные подарки забываются, но какие-то творческие вещи запоминаются навсегда.

Кирилл Зыков, врач-пульмонолог, профессор, замдиректора НМИЦ пульмонологии ФМБА России:

- Материальные подарки мне неинтересны, и это не кокетство. Лучший подарок - это то, что называется модным сейчас словом «партисипативность» (от англ. рarticipate - «участвовать»). Это партнерство пациента с врачом, активная вовлеченность в процесс лечения, постоянный самоконтроль показателей и т. д. Вы не представляете, какую радость доставляют нам пациенты с таким отношением.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Обычно в нашей семье я отвечаю за генерацию эмоций и впечатлений, все придумываю и организовываю. А хочется иногда ничего не делать - чтобы за тебя все придумали, куда-нибудь вывезли и развлекли. Это и есть лучший подарок!

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества:

- Для меня наилучшим подарком являются редкие книги по экономической науке с большим количество данных или красиво иллюстрированные издания, посвященные искусству, живописи или античным мозаикам.

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