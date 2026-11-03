NILETTO оправдался за пост о Джигане: «Я никак не поддерживал домашнее насилие»

NILETTO Фото: Ольга ЮШКОВА.

Данил Прытков, больше известный как NILETTO, дал большое интервью для ютуб-шоу Иды Галич «Есть вопросики». В ходе беседы 35-летний музыкант рассказал, в том числе, и о дружбе с Джиганом, а также объяснился за пост о рэпере, за который его захейтили. Добавим, что Данил и Денис Устименко (настоящее имя Джигана) живут по соседству.

Напомним, что бывшая жена Джигана Оксана Самойлова в сентябре дала большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказала про зависимость и страшные припадки артиста. Так, Самойлова поведала, что несколько лет назад экс-супруг угрожал ей пистолетом, а затем стрелял по стенам дома. И все это происходило на глазах у детей. В июле этого года Денис Устименко якобы удерживал персонал в доме в течение десяти часов, а по одному из охранников он даже стрелял. В настоящее время рэпер находится на реабилитации в Израиле.

NILETTO

«Вокруг так много мнений касаемо истории Дениса и его семьи. Меня ваше мнение не волнует, так как у меня есть своё и сформировано оно тем объемом личного знакомства, которое довелось получить мне. И скажу лишь следующее. 4 сентября 2024 года Джига впервые написал мне лично. С того момента за эти 2 года я знал и видел медийного спортивного семьянина, который до 4 утра может писать в рабочий чат, а в 9 утра уже снова писать по промо трека и писать мне в личку про тренировку с вопросом: „Вечером ноги делаем или плечи?“ Сколько мы встречались: зал, съемки, студия, радио, выступление… Ни разу не видел, чтобы человек пил алкоголь или юзал запрещенку. Я постоянно получал кружки от Дена с Давидиком, когда они куда-то вместе ехали, или же кружки, как Денис проводит время с семьей. Частенько звал меня на какой-нибудь праздник или просто так в гости», — написал в соцсетях NILETTO 28 сентября.

Ида Галич Фото: скриншот видео.

После этого поста на певца обрушилась лавина хейта со стороны интернет-пользователей. Многие требовали даже отменить NILETTO, выступившего в защиту Джигана. В интервью Иде Галич Данил впервые объяснил, что имел в виду.

«Я никак не поддерживал домашнее насилие, не поддерживал Оксану, не поддерживал Джигу. Я написал то, что я видел, и то, что я знаю сам… Это не мнение, касаемо ситуации Оксаны и Джигана, его семьи. Это факт. Я написал то, что я видел. То есть я написал: „Я знаю Джигу два года с такого-то дня“. И за эти два года каждый раз, когда я виделся, я видел его таким-то, таким-то, таким-то. Я просто, как свидетель в суде. Свидетель в суде, которого вызывают и спрашивают… А вот вы с ним по соседству живёте, в соседнем доме. Вы что расскажете вообще? Ну ты такой: „Ну, я живу с ним как бы по соседству вот столько-то лет“. Ну вот днём он собаку выгуливает, там вот мусор выносит, листья подметает вечером. Что-то там в мастерской колотит. Ну, в целом нормальный чувак, иногда выходим сигаретку с ним покурить… Ну, нормальный, добропорядочный человек», — рассказал Галич Прытков.

«А люди считают нужным оспорить, гнобить, написать „отмена“, и что это позор. Хотя я мнение-то своё не говорил. Я просто написал, каким я его знаю. А я как бы сосед в этой истории… А люди-то даже по соседству не жили», — добавил певец.

Джиган и NILETTO Фото: социальные сети.

По словам Данила, он просто описал человека, которого считает своим другом.

«Для меня мужская дружба и братство имеет безумную ценность. Это знают все мои друзья. Поэтому как бы я интуитивно знаю Джигу, знаю то, каким я его видел всегда. Для меня он вот такой. Для кого-то он может такой, для семьи такой. Я его не видел таким, каким видела его семья… Я видел его Джигой, которого я встретил два года назад. И, в целом, он для меня таким и был… В общении очень классный тип, очень классный чувак. Если говорить про пацанов. Я уверен, что если б сейчас там пообщались те ребята, не знаю, с улиц, не с улиц, с каких-нибудь тусовок, пообщались бы с Жигой, то сказали бы: «Блин, какой прикольный чувак», — поделился мнением Данил.

Ида Галич поинтересовалась, общаются ли они с Джиганом сейчас?

NILETTO рассказал, что несколько раз писал Денису, но тот не отвечал.

«У нас было какое-то выступление, он на него не прилетел. Мы такие: «Чё-то Джига пропал». Я спрашивал: «Чё ты, где? Как?» И всё. И да, какое-то время он не отвечал, не читал сообщения. А потом в какой-то момент ответил, отправил кружочек. Я такой: «Ну ладно, давай, на связи. Вернёшься. Погоним в зал, встретимся», — рассказал Прытков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сумма задолженности Джигана по алиментам составляет 1,7 млн рублей: дело передали в суд

«Спорт сближает мужиков»: Niletto рассказал о дружбе с Джиганом