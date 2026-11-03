Лекарства будущего: какие препараты начнут выпускать в России уже скоро

На полях конгресса «Национальное здравоохранение 2026», который проходит в эти дни в Москве под эгидой Росконгресса, состоялась сессия «Лекарственная безопасность». Фото: Евгений Мессман/ТАСС

На полях конгресса «Национальное здравоохранение 2026», который проходит в эти дни в Москве под эгидой Росконгресса, состоялась сессия «Лекарственная безопасность». Руководители профильных министерств и главы крупнейших фармацевтических компаний собрались, чтобы ответить на вопрос, как сделать так, чтобы нужные препараты всегда были в аптеках и больницах, цены оставались приемлемыми, а страна перестала зависеть от зарубежных поставок.

Что такое лекарственная безопасность на самом деле

Сергей Глаголев, заместитель министра здравоохранения РФ, предложил смотреть на понятие широко, по аналогии с определением здоровья ВОЗ. По сути, речь идет о том, чтобы нужное лекарство просто было у человека. Дальше, чтобы его можно было произвести в России. И, наконец, чтобы страна сама создавала новые молекулы и могла влиять на рынки других государств, подчеркнул замминистра.

К 2030 году, как ожидается, Россия должна производить 80% жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 90% стратегически значимых уже по полному циклу: от молекулы — до готовой упаковки. Параллельно Минпромторг ведет дорожную карту по 186 международным непатентованным наименованиям, которые тоже должны появиться в отечественном производстве.

Екатерина Приезжева, заместитель министра промышленности и торговли, рассказала о финансовых инструментах:

— Сегодня есть примеры компаний, когда успешно разрабатываются инновационные молекулы, препараты выходят на рынок, но пока это отдельно взятые кейсы. А нам как раз надо говорить о запуске инновационного цикла, о масштабировании такого успеха. Мы в Минпромторге совместно с коллегами думаем над технологическими платформами фарминноваций.

С 2027 года заработают две новые меры поддержки: до 500 млн рублей на ранние фазы клинических исследований и «инновационный кэшбэк» до 2,5 млрд рублей на организацию производства.

Контроль качества и цифровой суверенитет

Алла Самойлова, руководитель Росздравнадзора, напомнила, что за шесть лет работы системы маркировки «Честный знак» контрафакт практически исчез:

— Сегодня мы видим, где, сколько, какие лекарственные препараты имеются, и можем регулировать закупки, поставки и прогнозировать производство.

Ведомство подключает к работе искусственный интеллект. Система уже отрабатывает «автопредостережения», — это когда по данным маркировки виден риск нарушения и организация получает предупреждение без выезда инспекторов.

Параллельно собираются данные по каждому случаю применения клеточной терапии и биомедицинских клеточных продуктов.

Тем временем в технополисе «Москва» строится лаборатория по производству CAR-T-препаратов, которая станет выпускать современные препараты против онкозаболеваний.

Эта технология сегодня помогает в первую очередь людям с тяжелыми формами рака крови — лейкозами и лимфомами, когда обычная химиотерапия и другие методы уже не работают. Препараты из собственных клеток пациента готовятся для каждого больного и подходят конкретно ему. Для многих таких пациентов CAR-T-терапия — это шанс на излечение, а не просто продление жизни.

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